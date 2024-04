L'IA : Un outil pour la reconstruction de la classe moyenne selon un économiste du MIT

Ces Chroniqueurs soulignent comment les modèles de langage de grande envergure (LLM) et les algorithmes de recherche ont modifié la manière dont nous accédons et produisons du contenu en ligne. L'arrivée des éditeurs algorithmiques, principalement incarnée par Google, a bouleversé la dynamique traditionnelle où les éditeurs humains agissaient en tant que gardiens du contenu. Cette transition a donné lieu à une course sans fin pour s'adapter aux préférences de Google, menant à l'émergence des stratégies d'optimisation des moteurs de recherche (SEO).Les LLM ajoutent une nouvelle dimension à cette évolution en permettant la génération autonome de contenu, menaçant ainsi la relation traditionnelle entre les auteurs et les lecteurs. Alors que certains voient cela comme une amélioration de l'efficacité de la recherche d'informations, Donath et Schneier mettent en garde contre les conséquences néfastes de cette approche. Ils prédisent l'émergence d'une industrie de sites Web optimisés pour les LLM, conduisant à la disparition des contenus de qualité et sapant la capacité des LLM à apprendre et à évoluer.Dans un autre registre, Christopher Mims sonne également l'alarme sur la fin imminente du Web tel que nous le connaissons, attribuant cette crise à l'essor de l'IA et de ses implications sur notre interaction en ligne. Mims met en lumière comment l'IA perturbe rapidement nos habitudes de recherche en ligne, remplaçant potentiellement les moteurs de recherche traditionnels par une nouvelle génération de « moteurs de réponse » alimentés par l'IA. Cependant, il souligne également les implications négatives de cette transition, notamment en ce qui concerne la rémunération des créateurs de contenu et la propagation de la désinformation.Bien que ces analyses mettent en évidence des problèmes cruciaux, elles semblent parfois négliger les bénéfices potentiels de l'IA pour la création et la recherche d'informations en ligne. Une approche plus nuancée pourrait reconnaître les défis tout en explorant les possibilités de collaboration entre l'humain et l'IA pour façonner un avenir en ligne plus équilibré et inclusif.Il est crucial de prendre en compte ces avertissements tout en recherchant des solutions constructives pour garantir que l'IA soit utilisée de manière éthique et bénéfique dans le paysage en ligne. En fin de compte, une approche équilibrée et axée sur les solutions est essentielle pour naviguer dans les défis complexes de l'IA et de son impact sur l'avenir du Web.Le web est devenu si intégré à notre vie quotidienne qu'il est facile d'oublier son extraordinaire accomplissement et la richesse qu'il représente. En quelques décennies seulement, une grande partie du savoir humain a été consignée par écrit et mise à la disposition de quiconque dispose d'une connexion internet. Cependant, ce précieux écosystème est maintenant menacé par l'avènement de l'intelligence artificielle (IA). Cette technologie risque de perturber l'équilibre complexe en ligne qui permet aux écrivains, aux artistes et à d'autres créateurs d'atteindre leur public humain.Pour comprendre l'impact de cette menace, il est essentiel de saisir le rôle crucial de l'édition. Les éditeurs agissent en tant que gardiens, filtrant et mettant en valeur le contenu pour les lecteurs. Les écrivains ajustent leur travail pour espérer être sélectionnés, adaptant leur style et leur contenu en fonction du médium de publication.À l'origine, Internet promettait de révolutionner ce processus en permettant à chacun de publier librement. Cependant, le flot incessant de médias rendait difficile la découverte de contenu utile, réaffirmant l'importance des fonctions traditionnelles des éditeurs. Les entreprises technologiques ont alors développé des modèles automatisés pour filtrer le contenu, donnant naissance à l'ère de l'éditeur algorithmique. Google est devenu le principal acteur de cette ère, utilisant son algorithme de recherche pour filtrer et mettre en valeur le contenu en ligne. En réponse, l'optimisation des moteurs de recherche (SEO) est devenue une industrie de plusieurs milliards de dollars, visant à répondre aux exigences de Google en matière de classement des sites web dans les résultats de recherche.Cependant, contrairement aux éditeurs humains, Google ne peut pas lire le contenu. Il se base sur des indicateurs tels que les liens entrants et les mots-clés pour évaluer la pertinence et la qualité des pages indexées. Malheureusement, cette approche est exploitée par des acteurs malveillants qui manipulent le système pour placer du contenu indésirable en haut des résultats de recherche.Bien que, l'avènement de l'IA et des algorithmes de recherche automatisés soulève des défis majeurs pour l'équilibre et l'intégrité de l'écosystème en ligne, les critiques des « pessimistes de l'IA » soulignent qu'une focalisation excessive sur les scénarios alarmistes impliquant des IA destructrices ou des risques existentiels hypothétiques risque de détourner l'attention des préoccupations actuelles liées à l'IA. Ces préoccupations incluent les impacts environnementaux, la protection de la vie privée, les questions éthiques et les risques de discrimination. En mettant trop l'accent sur ces scénarios extrêmes, il est possible de négliger les défis concrets que pose déjà l'IA à notre société.Dans son avis, l'économiste du MIT, David Autor, conteste l'idée largement répandue selon laquelle l'intelligence artificielle (IA) serait nécessairement destructive d'emplois. Au contraire, Autor soutient que l'IA pourrait contribuer à la reconstruction de la classe moyenne en élargissant l'accès à des expertises spécialisées. Il met en lumière le fait que la crainte de la diminution des emplois en raison de l'IA est déplacée, car le monde industrialisé est confronté à une pénurie de main-d'œuvre due à des facteurs démographiques.Autor explique que l'IA ne va pas simplement automatiser des emplois existants, mais plutôt remodeler la valeur et la nature de l'expertise humaine. Il souligne que l'expertise, définie comme les connaissances ou compétences nécessaires pour accomplir une tâche particulière, est la principale source de valeur du travail dans les économies industrialisées. Il donne l'exemple de métiers similaires, tels que contrôleur aérien et brigadier scolaire, soulignant que la rareté de l'expertise explique les écarts de salaires importants.L'auteur soutient que l'IA offre une opportunité unique d'étendre la pertinence de l'expertise humaine à un plus grand nombre de travailleurs. En permettant aux travailleurs formés d'utiliser l'IA pour la prise de décision, des tâches réservées auparavant à une élite d'experts pourraient être effectuées par un plus grand nombre de personnes. Cela, selon Autor, pourrait contribuer à restaurer le marché du travail composé de travailleurs moyennement qualifiés et de la classe moyenne, qui a été affecté par l'automatisation et la mondialisation.L'économiste souligne également que l'IA est un outil, et non un substitut de l'expertise. Il insiste sur le fait que l'utilisation judicieuse de l'IA peut aider les travailleurs qualifiés à accomplir des tâches de plus grande valeur, tout en soulignant que l'IA peut également créer de nouvelles capacités humaines et stimuler la demande pour des expertises encore inconnues. Il met en garde contre une vision déterministe de l'avenir basée sur des inévitabilités technologiques, soulignant que la manière dont l'IA sera utilisée dépend des décisions collectives que la société prendra. Il encourage à maîtriser ces outils et à les utiliser pour améliorer le travail et augmenter les opportunités pour les travailleurs.//Le cabinet d'analyse CCS Insight prévoit que l'année prochaine marquera un moment de remise en question pour l'intelligence artificielle générative, une technologie ayant suscité beaucoup d'intérêt pour ses promesses et ses défis. Les coûts élevés, les risques et la complexité associés à cette technologie prennent désormais le pas sur l'engouement médiatique qui l'entoure. Des modèles d'IA générative tels que ChatGPT d'OpenAI, Google Bard, Claude d'Anthropic et Synthesia nécessitent d'importantes ressources de calcul pour exécuter les modèles mathématiques complexes qui sous-tendent leurs capacités à répondre aux demandes des utilisateurs, contraignant les entreprises à investir dans des puces de grande puissance pour soutenir ces applications.Précédant la publication du rapport sur les prévisions, Ben Wood, analyste en chef chez CCS Insight, a souligné : « Nous soutenons fortement l'IA et croyons en son impact significatif sur l'économie, la société et la productivité en général. Cependant, le battage médiatique autour de l'IA générative en 2023 a été tellement intense que nous pensons qu'il est exagéré, avec de nombreux obstacles à son déploiement. »Cependant, Nina Schick, conseillère et conférencière spécialisée en IA générative, estime que des outils comme ChatGPT d'OpenAI pourraient transformer radicalement la manière dont le contenu numérique est créé. « Je pense que d'ici 2025, nous pourrions voir jusqu'à 90 % du contenu en ligne généré par l'IA, ce qui témoigne de l'essor exponentiel de cette technologie. Je suis convaincue que la majeure partie du contenu numérique sera bientôt produite par des systèmes d'IA. Outre ChatGPT, de nombreuses autres plateformes et applications prometteuses émergent. »Les détracteurs des « pessimistes de l'IA » avancent que concentrer trop l'attention sur les scénarios catastrophistes d'IA destructrice ou d'autres risques existentiels hypothétiques pourrait détourner l'accent des préoccupations actuelles très réelles liées à l'IA. Parmi ces préoccupations figurent les impacts environnementaux, la protection de la vie privée, les questions éthiques et les risques de discrimination. En se concentrant uniquement sur ces scénarios extrêmes, on risque de négliger les défis tangibles que pose déjà l'IA à notre société.Pourtant, il est crucial de ne pas sous-estimer les avertissements émis par ceux qui pointent du doigt les dangers potentiels de l'IA. Bien que la technologie puisse offrir des opportunités, elle peut aussi présenter des risques significatifs. Considérer les implications à long terme de l'IA sur l'emploi, l'équité sociale et la structure même de nos sociétés est essentiel pour guider les politiques et les actions futures. L'argument de David Autor du MIT, selon lequel l'IA pourrait élargir l'accès à des expertises spécialisées et potentiellement reconstruire la classe moyenne, offre un contrepoint intéressant à ces inquiétudes. Il met en avant le potentiel de l'IA à remodeler la nature même du travail, en offrant de nouvelles opportunités tout en augmentant la valeur de l'expertise humaine.Cependant, il est également important de reconnaître que l'impact de l'IA dépendra largement des décisions que nous prendrons en tant que société. Utilisée de manière réfléchie et éthique, l'IA pourrait en effet améliorer nos vies et renforcer nos économies. Mais sans une gestion appropriée, elle pourrait également exacerber les inégalités et les tensions sociales existantes. Ainsi, plutôt que de rejeter catégoriquement les avertissements des "pessimistes de l'IA", il est préférable d'adopter une approche nuancée qui reconnaît à la fois les opportunités et les défis posés par cette technologie émergente. En équilibrant ces perspectives, nous serons mieux préparés à façonner un avenir où l'IA est utilisée de manière responsable pour le bien de tous.Sources : Christopher Mims' blog post, Quel est votre avis surle sujet ?Êtes-vous d'accord avec l'idée que le Web tel que nous le connaissons est en train de disparaître ?