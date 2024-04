La Fondation Wikimédia a été confrontée ces dernières années aux pressions des autorités de régulation russes qui ont exigé qu'elle apporte des modifications à certains articles de Wikipédia en langue russe. Wikipédia a été accusée de diffuser des informations incorrectes sur le conflit en Ukraine, notamment en le qualifiant de "guerre" alors que les autorités russes exigent l'utilisation du terme "opération militaire spéciale". Roskomnadzor, le régulateur russe des technologies de l'information et des communications, a menacé d'interdire Wikipédia en langue russe, ce qui avait déclenché des téléchargements massifs à l'époque.Parallèlement, les Russes ont lancé un projet visant à cloner la version locale de Wikipédia dans le but de l'adapter aux règles de communication en vigueur dans le pays. C'est désormais chose faite. Selon les médias locaux, le 29 juin 2023, une version test du projet Ruwiki (Ruviki) a été mise à la disposition des utilisateurs. Cette version s'est révélée être une pâle copie de Wikipedia en langue russe, nettoyée de tout ce qui est interdit. Elle respecte fièrement la législation russe et est régulièrement nettoyée des critiques du gouvernement et des rapports sur la torture dans les prisons, les crimes de guerre, et bien d'autres.Les nouveaux articles excluent également les mentions aux "agents de l'étranger". Il s'agit de la désignation que donne le gouvernement russe à toute personnalité ou entité qui exprime des opinions sur le gouvernement et qui est soutenue, financièrement ou autrement, par une nation extérieure. Parmi les agents de l'étranger les plus connus figurent une fondation créée par Alexei Navalny, un opposant russe décédé en prison en février, et Memorial, une organisation dédiée à la préservation de la mémoire des victimes de la terreur soviétique, qui a été liquidée en 2022. La direction de Ruwiki défend les choix du projet.« Ruwiki est une organisation russe et la Russie a ses propres lois », affirme Vladimir Medeyko, directeur de Ruwiki, à Novaya Gazeta Europe en juillet. Medeyko était à la tête de Wikimedia RU, le chapitre à but non lucratif de Wikimedia créé pour maintenir et surveiller les pages Wikipédia en langue russe, jusqu'à ce qu'il ferme ses portes en raison de pressions politiques à la fin de 2023. Ruwiki s'appuie directement sur les 1,9 million d'articles existants de Wikipédia en langue russe, mais les modifie automatiquement pour les rendre conformes à la législation russe. Medeyko a expliqué au journal comment le projet est édité.Medeyko a déclaré que le processus d'adaptation de Ruwiki commençait par la suppression de tout ce qui soulevait le moindre doute et impliquait ensuite "la consultation d'avocats". Il a ajouté qu'il estimait que Wikipédia avait des problèmes de "fiabilité et de neutralité", et que ces problèmes n'avaient fait que s'intensifier depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais la fiabilité et la neutralité de Ruwiki sont remises en cause. De nombreuses sources ont signalé qu'il manque à Ruwiki environ 110 articles de Wikipédia sur la guerre. D'autres articles sur des sujets sensibles semblent avoir fait l'objet d'une réécriture excessive.Le designer graphique Konstantin Konovalov a calculé le nombre de caractères modifiés dans les articles de Ruwiki et a trié les données par thème. Il a constaté que 205 000 caractères avaient été modifiés dans les articles sur la liberté d'expression, 158 000 dans les articles sur les droits de l'homme, 96 000 dans les articles sur les prisonniers politiques et 71 000 dans les articles sur la censure en Russie. Le degré de modification des textes est variable. Ainsi, un article sur Navalny indique qu'il est un "blogueur" connu pour "son implication dans des activités extrémistes ou terroristes", plutôt que comme un "homme politique".L'article original de Wikipedia en langue russe utilise également le terme homme politique" pour décrire Navalny. Dans un article sur le livre "1984" de George Orwell, les censeurs de Ruwiki ont supprimé la section sur le ministère de la Vérité, que la page originale de Wikipedia en langue russe décrivait comme "falsifiant continuellement divers éléments d'information (statistiques, faits historiques)". L'article "Invasion russe de l'Ukraine" est devenu "Actions militaires en Ukraine (en 2022)". L'article original commence par décrire la chronologie de l'invasion et indique qu'elle a fait l'objet d'une "condamnation internationale".Mais l'article de Ruwiki, en revanche, commence par affirmer que la guerre a été entreprise pour "assurer la sécurité de la Russie" et "démilitariser l'Ukraine", et cite le président russe Vladimir Poutine dans la troisième phrase. Parmi les autres articles russes de Wikipédia qui ont été fortement censurés avant d'apparaître sur Ruwiki figurent des articles sur Evgeniy Prigozhin, dont la page a été modifiée pour supprimer une phrase concernant son recrutement de prisonniers russes pour combattre pour le groupe Wagner en Ukraine. Le compte Beginner6767 est responsable d'une grande partie des modifications sur Ruwiki.Certains rapports indiquent que ce compte a commencé à éditer des articles à la fin du mois de juin 2023, peu après le lancement de la version bêta de Ruwiki, et depuis lors, il aurait supprimé des informations objectives de plusieurs articles par jour. Parmi les autres articles rigoureusement censurés par l'utilisateur Beginner6767, on peut citer la page sur Anatoly Chepiga, l'officier du renseignement militaire russe, reconnu comme étant impliqué dans l'empoisonnement des Skripal, mais dont la page Ruwiki est curieusement silencieuse à ce sujet, et la page sur Dmitry Utkin, le défunt cofondateur du groupe paramilitaire Wagner.Deux autres comptes de censure très actifs sont Vakha87, qui édite des pages Ruwiki depuis septembre 2023, et Blurs, qui est actif depuis juillet 2023. Les modifications apportées par Vakha87 ont, entre autres, supprimé les descriptions de tortures infligées par les forces de l'ordre russes aux prisonniers, tandis que Blurs a édité des articles sur les sanctions, la région occupée de Zaporijia et le célèbre discours de Poutine à Munich en 2007, afin de s'assurer que l'article sur chaque page est aligné sur la position du Kremlin. Le plus souvent, les pages de Ruwiki sont nettement plus courtes que celles de Wikipédia.Les scandales sexuels et de plagiat des représentants russes, par exemple, sont souvent supprimés. L'article de Ruwiki sur la journaliste russe Anna Politkovskaïa, connue pour ses reportages sur la guerre en Tchétchénie et assassinée en 2006, est étonnamment plus court que son équivalent sur Wikipédia. Il ne mentionne qu'une seule fois l'interview qu'elle a accordée en 2004 à Ramzan Kadyrov, alors Premier ministre tchétchène, qui, selon l'article de Wikipédia, a menacé de l'abattre. Enfin, il convient de noter que Medeyko est un personnage controversé dans les cercles de Wikimedia depuis plusieurs années.Sur le LISTSERV Wikimedia-l, qui traite de la gouvernance internationale de Wikimedia, il a été accusé par Yaroslav Blanter, physicien russe et membre du comité d'arbitrage des litiges de Wikipédia, d'utiliser Wikipédia russe principalement (voire exclusivement) pour collecter de l'argent pour lui-même. « La communauté russe de Wikipédia, qui savait que Medeyko soutenait l'invasion russe de l'Ukraine et qui critiquait son activité de défense des intérêts de ses amis éditeurs rémunérés, était furieuse », a expliqué Blanter en 2023.« Vladimir Medeyko, qui a été le président de Wikimedia.ru, le chapitre russe de la Fondation Wikimedia, depuis sa création dans les années 2000, a annoncé hier qu'il lançait un fork de Wikipédia russe. Les médias à la solde du gouvernement russe, qui ont longtemps affirmé que Wikipédia était un projet antigouvernemental et anti-russe et devait être bloqué en Russie, ont soutenu l'initiative, commentant qu'il s'agissait exactement du début d'une encyclopédie progouvernementale qui remplacerait Wikipédia russe ».Source : Ruwiki Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du fork russe de Wikipédia et de la fermeture de la version originale ?Comment qualifierez-vous ce projet ? Censure ou conformité aux lois russes sur la communication ?Que pensez-vous des allégations de certains groupes russes selon lesquelles Wikipédia est un projet anti-russe ?