OpenAI prévoit d'annoncer dans les jours à venir son moteur de recherches concurrent de Google. Les retours en la matière restent pour le moment non officiels. Ils relèvent néanmoins de l’ordre du plausible lorsqu’on prend en compte que Google considère ChatGPT comme une menace. En effet, Sundar Pichai a, au terme de l’année 2022 , lancé une alerte rouge à l’intention de ses équipes pour le développement d’un concurrent à ChatGPT.Et pour cause, l’intelligence artificielle est perçue dans la filière des navigateurs comme un moyen d’offrir aux utilisateurs une meilleure expérience de navigation. Pour mémoire, lors de l'édition 2023 de sa conférence Google I/O, Google a annoncé l'arrivée de capacités d’intelligence artificielle générative pour la recherche, dans le but de « rendre le service plus intelligent et plus convivial. » Sundar Pichai a ensuite confirmé l’intégration de l’intelligence artificielle conversationnelle à son moteur de recherches au début du deuxième trimestre de l’année précédente S'il y a une entreprise qui a réussi à connaître un certain succès grâce à ChatGPT, c'est bien Microsoft. En dehors d'OpenAI, qui est la société à l'origine de ChatGPT, c'est Microsoft qui en a le plus profité pour les raisons déjà mises en avant : l’impact sur la qualité de son moteur de recherche Bing.Le navigateur Edge a reçu un coup de pouce massif, et ce grâce à ChatGPT. Après que Microsoft a incorporé une version avancée de ChatGPT dans son moteur de recherche Bing, les gens ont commencé à télécharger Edge plus souvent. Y faisant suite, Microsoft Edge a connu une augmentation incroyable de 350 % en termes de téléchargements après l'annonce du déploiement d'un chatbot IA dans Bing. L'application a ainsi été téléchargée 180 000 fois en une seule journée, ce qui représentait le plus grand nombre de téléchargements quotidiens que l'application ait connu en 2023. Cela la mettait au même niveau que Google Chrome.C’est dire qu’OpenAI dispose du « Graal » nécessaire pour aller à la conquête de la filière des navigateurs sous la domination de Google. Et son CEO le fait savoir sans détour lorsqu’il qualifie Google de « monopole de recherche léthargique » dans un entretien et ajoute qu'il voit un énorme potentiel pour la technologie d'IA de sa société, qui pourrait transformer la façon dont les gens trouvent des informations en ligne.Ce ne sera donc pas surprenant de voir OpenAI faire l’annonce de la disponibilité future d’un moteur de recherche aux capacités augmentées par sa célèbre intelligence artificielle dénommée ChatGPT. Tous les moteurs de recherche dans l’ère de leur temps sont dans cette configuration.« ChatGPT a le potentiel pour détruire Google en une ou deux années au maximum », indique le créateur de Gmail à ce propos. « J'entrevois la barre de recherche du navigateur remplacée par une intelligence artificielle qui complète automatiquement ma pensée ou question à mesure que je la tape, tout en fournissant la meilleure réponse (qui peut être un lien vers un site Web ou un produit).L'ancien moteur de recherche sera utilisé par l'intelligence artificielle pour rassembler les informations et les liens pertinents qui seront ensuite résumés pour l'utilisateur. C'est comme si l'on demandait à un chercheur humain professionnel de faire le travail, sauf que l'IA fera instantanément ce qui prendrait plusieurs minutes à un être humain », ajoute-t-il.C'est donc l'avenir des moteurs de recherche qui se joue avec une question centrale qui émerge : Les moteurs de recherche aux capacités augmentées par intelligence artificielle sont-ils meilleurs ? Et à ce sujet certains internautes sont d'avis les moteurs de recherche sans IA permettent de trouver des sources tout en conservant à l'utilisateur la possibilité de se faire son propre avis contrairement aux moteurs de recherche avec IA qui renverront des réponses préconcues.Source : ReutersComment accueillez-vous la possibilité de la disponibilité future d’un concurrent à Google lancé par OpenAI ?Quels sont les avantages des moteurs de recherche aux capacités augmentées par l'intelligence artificielle ?Quels sont les inconvénients des moteurs de recherche aux capacités augmentées par l'intelligence artificielle ?