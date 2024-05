Mais tout le monde ne veut pas nécessairement de l'IA



À gauche : les résultats par défaut n'affichent aucune page web sur le premier écran. À droite : Le filtre « Web » ressemble à l'ancien Google.

Quelques limites à cette mise à jour

Accessibilité et simplicité: L’ajout de l’IA dans les résultats de recherche vise à simplifier l’accès à l’information. Cependant, cela pourrait également compliquer l’expérience utilisateur pour ceux qui ne sont pas familiers avec les nouvelles technologies ou qui préfèrent les méthodes de recherche traditionnelles. Le filtre “web” est une tentative de maintenir un équilibre, mais il impose une étape supplémentaire pour accéder aux résultats habituels.

Impact sur les éditeurs web: Les résumés générés par l'IA peuvent réduire le trafic vers les sites web originaux, affectant potentiellement les revenus publicitaires et la visibilité des éditeurs. Cette évolution pourrait forcer les créateurs de contenu à repenser leurs stratégies de référencement et de monétisation.

Qualité et fiabilité de l'information: Bien que l'IA puisse fournir des réponses rapides, il y a des inquiétudes concernant la précision et la fiabilité des informations générées. Les algorithmes d'IA sont-ils capables de discerner les nuances et le contexte comme le ferait un humain? Comment Google garantira-t-il que l'information reste fiable et à jour?

Vie privée et données personnelles: Avec l'intégration plus poussée de l'IA, des questions se posent quant à la collecte et à l'utilisation des données personnelles. Les utilisateurs doivent être conscients de la manière dont leurs informations sont utilisées pour personnaliser les résultats de recherche.

Dépendance à l'IA: En s'appuyant davantage sur l'IA, Google Search pourrait contribuer à une plus grande dépendance à la technologie, ce qui soulève des questions sur l'autonomie des utilisateurs et leur capacité à effectuer des recherches indépendantes.

We’ve launched a new “Web” filter that shows only text-based links, just like you might filter to show other types of results, such as images or videos. The filter appears on the top of the results page alongside other filters or as part of the “More” option, rolling out today… pic.twitter.com/tIUy9LNCy5 — Google SearchLiaison (@searchliaison) May 14, 2024

Conclusion

Il y a un an, Google a déclaré qu'il pensait que l'IA était l'avenir de la recherche. Cet avenir est apparemment déjà là : Google commence à déployer les « AI Overviews », précédemment connus sous le nom de « Search Generative Experience » (SGE), aux utilisateurs des États-Unis et bientôt dans le monde entier. Bientôt, des milliards d'utilisateurs de Google verront un résumé généré par l'IA en haut de la plupart de leurs résultats de recherche. Et ce n'est que le début de la façon dont l'IA modifie la recherche.Lors de la conférence annuelle Google I/O 2024, Google a dévoilé des changements majeurs alimentés par l’IA pour le moteur de recherche le plus utilisé au monde. Avec ces nouvelles fonctionnalités, Google souhaite que les gens utilisent son moteur de recherche pour obtenir directement des réponses et les aider dans la planification d’événements et la génération d’idées. Liz Reid, vice-présidente et responsable de Google Search, qui a travaillé sur tous les aspects de la recherche par l'IA au cours des dernières années.« Ce que nous voyons avec l'IA générative, c'est que Google peut faire une plus grande partie de la recherche pour vous », explique-t-elle. « Elle peut vous débarrasser d'une grande partie du travail de recherche, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous voulez faire pour obtenir des résultats, ou sur les aspects de l'exploration que vous trouvez passionnants ».Reid énumère une liste de fonctionnalités visant à atteindre cet objectif, toutes annoncées publiquement par Google mardi lors de sa conférence I/O pour les développeurs. Il y a bien sûr les aperçus de l'IA, qui sont censés vous donner une idée générale de la réponse à votre requête, avec des liens vers des ressources pour plus d'informations. Il existe également une nouvelle fonctionnalité dans Lens qui vous permet d'effectuer une recherche en capturant une vidéo. Un nouvel outil de planification a été conçu pour générer automatiquement un itinéraire de voyage ou un plan de repas à partir d'une seule requête. Il y a une nouvelle façon d'organiser la page de résultats elle-même, alimentée par l'IA, de sorte que lorsque vous voulez voir les restaurants d'une nouvelle ville, elle peut vous en proposer plusieurs pour un rendez-vous galant et d'autres pour une réunion d'affaires, sans que vous ayez à le demander.Il s'agit ni plus ni moins d'une IA complète de la recherche. Google utilise son IA Gemini pour comprendre ce que vous demandez, que vous soyez en train de taper, de parler, de prendre une photo ou de filmer une vidéo.Il utilise un nouveau modèle Gemini spécialisé pour résumer le web et vous montrer une réponse. Il utilise même Gemini pour concevoir et alimenter la page de résultats.Historiquement, Google Search a été synonyme de recherche sur le web, fournissant une liste de liens vers des pages web en réponse aux requêtes des utilisateurs. Cependant, avec l’intégration croissante de l’IA, la nature même de la recherche est en train de changer. La nouvelle fonctionnalité, baptisée “AI Overview”, remplace les liens web traditionnels par un résumé généré par l’IA pour les principales requêtes de recherche.Dans une démarche qui fait écho aux premiers jours de la recherche sur internet, Google a lancé un nouveau filtre « Web » qui simplifie les résultats de recherche jusqu'à l'essentiel : les liens textuels. Cette nouvelle fonctionnalité répond aux commentaires des utilisateurs et s'adresse à ceux qui préfèrent une expérience de recherche sans encombrement ou qui ont des besoins spécifiques, comme la recherche d'articles longs ou l'utilisation d'appareils dont la bande passante est limitée. Il vous suffit d'aller dans les nombreux filtres du moteur de recherche, de chercher le filtre « Web » et c'est tout : vous verrez tous les résultats de recherche textuels qui sont pertinents pour votre recherche. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez trouver un lien vers un site web et que vous ne voulez pas voir d'autres informations en haut de la page. C'est aussi simple que possible.Bien que cette approche puisse offrir des réponses rapides et concises, elle soulève des questions quant à l’impact sur les éditeurs web et les modèles de comportement des utilisateurs. Pour ceux qui préfèrent l’expérience de recherche traditionnelle, Google a ajouté un filtre “web”. Ce filtre permet aux utilisateurs de revenir à une liste de liens web complets, avec des fonctionnalités supplémentaires telles que des outils, des paramètres et des options publicitairesLa mise à jour de Google Search avec l’introduction d’un filtre “web” et la fonctionnalité “AI Overview” soulève plusieurs points critiques importants :En somme, bien que l’introduction du filtre “web” et de “AI Overview” puisse représenter une avancée technologique, elle comporte des implications significatives pour l’accessibilité, l’économie du web, la qualité de l’information, la vie privée et l’autonomie des utilisateurs.L’introduction de “AI Overview” représente un changement notable dans l’interface de Google Search. Les utilisateurs doivent désormais naviguer à travers plusieurs étapes pour accéder aux résultats web traditionnels. Cette modification de l’interface souligne l’importance croissante de l’IA dans la recherche en ligne. La réaction des utilisateurs à cette nouvelle fonctionnalité a été mitigée. Certains expriment leur scepticisme quant à la durabilité de cette fonctionnalité pour les éditeurs web, tandis que d’autres doutent de la probabilité que les utilisateurs cliquent à travers les résumés générés par l’IA.Le déploiement global de “AI Overview” est en cours, avec une portée prévue pour plus d’un milliard de personnes d’ici la fin de l’année. Google continue de noter que « l’IA générative est expérimentale », ce qui suggère que nous pourrions voir d’autres ajustements à l’avenir.Tandis que Google Search évolue pour intégrer l’IA, le nouveau filtre “web” offre aux utilisateurs la possibilité de choisir entre une expérience de recherche innovante et la familiarité des résultats web traditionnels. Seul le temps nous dira comment cette évolution affectera l’écosystème du web dans son ensemble.Le filtre « Web » sera disponible globalement dans les prochains jours et apparaîtra à côté d'autres filtres en haut de la page de résultats ou sous l'option « Plus ». Sur les appareils mobiles, tous les filtres, y compris « Web », seront généralement affichés. Les utilisateurs d'ordinateurs de bureau verront des filtres générés dynamiquement en fonction de la pertinence, avec la possibilité d'accéder à des filtres supplémentaires, y compris « Web », dans la section « Plus ».Source : GooglePensez-vous que l’introduction de l’IA dans les résultats de recherche améliore ou complique votre expérience de recherche en ligne ?Comment l’ajout d’un filtre “web” affecte-t-il votre perception de la neutralité et de l’objectivité de Google Search ?Quelles mesures devraient être prises pour assurer la précision et la fiabilité des résumés générés par l’IA ?En tant qu’éditeur web, comment envisagez-vous d’adapter votre stratégie de contenu face à ces changements ?Quelles sont vos préoccupations concernant la vie privée et la sécurité des données avec l’utilisation accrue de l’IA dans la recherche ?Croyez-vous que la dépendance à l’IA pour la recherche en ligne pourrait limiter notre capacité à penser de manière critique et indépendante ?Quel impact pensez-vous que ces changements auront sur l’avenir du SEO et du marketing de contenu ?Est-ce que l’option de revenir aux résultats web traditionnels via le filtre “web” est suffisante pour répondre à vos besoins en matière de recherche ?