Et voici trois phrases que j'ai répétées à maintes reprises. Sans faits, il n'y a pas de vérité. Sans vérité, il n'y a pas de confiance. Sans ces trois éléments, nous n'avons pas de réalité partagée, pas d'État de droit, pas de démocratie. Nous ne pouvons pas commencer à résoudre des problèmes existentiels comme le changement climatique.



Cette économie de l'indignation - construite sur nos données, nous ciblant à l'extrême - a transformé notre monde, récompensant le pire de l'humanité. La violence en ligne est une violence réelle. Et des gens meurent - du génocide au Myanmar, alimenté par Facebook selon l'ONU et Meta lui-même, à l'Ukraine, au Soudan, à Haïti, à l'Arménie, à Gaza.



« Les frères de la technologie tels que Mark Zuckerberg et Elon Musk sont les plus grands dictateurs », a déclaré Maria Ressa dans un discours lors du Hay Festival, un festival littéraire organisé à Hay-on-Wye, en Angleterre. La journaliste a passé plusieurs années à lutter contre les accusations dont elle a fait l'objet sous l'administration de Rodrigo Duterte, alors président des Philippines. Ressa a déclaré que si l'ancien président philippin Rodrigo Duterte est bien un dictateur, il est un plus petit dictateur comparé à Mark Zuckerberg, PDG du groupe de réseaux sociaux Meta, et Elon Musk, propriétaire de X (anciennement Twitter).Ressa affirme que Zuckerberg et Musk ont prouvé que, indépendamment de la culture, de la langue ou de la géographie, nous avons tous beaucoup plus en commun que nous avons de différences parce que nous sommes tous manipulés de la même manière. Elle a ajouté que les plateformes de médias sociaux ont la capacité de changer la façon dont nous nous sentons, ce qui à son tour change la façon dont nous voyons le monde et change la façon dont nous agissons. En outre, la journaliste a également déclaré que les discussions sur l'idéologie de l'identité en ligne sont de plus en plus polarisées dans le monde entier.Ressa a donné comme exemple de cette polarisation le fait d'être riche ou pauvre aux Philippines, ou blanc ou d'une autre couleur de peau aux États-Unis. « Les plateformes de médias sociaux visent à dresser davantage les gens les uns contre les autres et à créer le chaos, les entreprises technologiques favorisant la polarisation et attisant la peur, la colère et la haine. Ces pratiques nous changent sur le plan individuel et sociétal », dit-elle. Ressa a reçu un doctorat honorifique en droit à l'université de Harvard le jeudi 23 mai. Elle s'est aussi adressée à la promotion 2024 de Harvard lors de la cérémonie de remise des diplômes.Lors de son discours à Harvard, elle a déclaré : « vous vous trouvez sur les décombres du monde qui était, reconnaissez-le. Je l'ai dit lors de la conférence Nobel. Une bombe atomique a explosé dans notre écosystème de l'information parce que les médias sociaux ont mis notre monde sens dessus dessous, propageant des mensonges, plus vite que les faits, tout en amplifiant la peur et la colère, alimentant la haine. À dessein. Pour le profit. Qu'il s'agisse de l'IA, des médias sociaux ou de l'IA générative, nous n'avons pas d'intégrité de l'information, nous n'avons pas d'intégrité des faits ». Ressa va plus loin en déclarant ce qui suit :Bien que Ressa décrive une société dystopique, elle a néanmoins déclaré qu'il est possible de mettre fin à la dictature des plateformes de médias sociaux. Pour réduire le pouvoir des entreprises technologiques sur leurs utilisateurs, Ressa estime que le gouvernement américain devrait abroger la section 230 de la loi sur la décence des communications (Communications Decency Act -CDA). La section 230 stipule que les fournisseurs de services en ligne ne sont pas responsables des informations transmises par des tiers. Elle fait l'objet d'un grand débat depuis des années et Ressa affirme qu'elle donne à ces entreprises l'impunité.Selon les personnes qui militent pour qu'elle soit abrogée, la section 230 protège les sociétés Internet contre les poursuites judiciaires concernant les contenus publiés par leurs utilisateurs. « Si vous avez des enfants, vous ne devriez pas les laisser utiliser les médias sociaux tant qu'ils ne sont pas en âge de le faire, car ils créent une légère dépendance », affirme Ressa. Bien qu'elle félicite les tentatives d'interdiction de TikTok, propriété de la Chine, aux États-Unis et en Italie, elle a déclaré que ce n'est pas seulement de TikTok qu'il faut s'inquiéter, mais de tous les réseaux sociaux ; et de l'Internet dans son ensemble.Ressa a également abordé la question de l'IA générative lors de son discours au Hay Festival. « Avec l'IA générative, la qualité des informations que vous obtenez est déjà de plus en plus mauvaise », a-t-elle déclaré, citant une étude publiée plus tôt cette année qui a montré qu'une quantité "choquante" du Web est générée par une IA de mauvaise qualité. Ressa a exhorté le public à entrer dans "le monde réel" et à s'organiser avec leurs familles et leurs amis, car ils sont la cible d'opérations d'informations. Certains critiques partagent l'avis de Ressa sur les patrons des frères de la technologie, dont Musk et Zuckerberg.« Le comportement dictatorial des barons des médias sociaux ouvre la voie à l'oppression et aux dictatures dans le monde réel. Il existe de nombreux exemples dans le monde d'aujourd'hui », a écrit un critique. D'autres ne sont pas de cet avis. « Je ne suis pas un fan des barons des réseaux sociaux et je pense qu'ils ont beaucoup trop de pouvoir sur une technologie qui est devenue beaucoup trop puissante et omniprésente pour qu'une seule personne puisse la contrôler, mais les qualifier de dictateurs me semble être une hyperbole. Ils doivent être soumis à une régulation plus stricte », a déclaré un autre critique.Précédemment, Pavel Dourov, fondateur de Telegram, a déclaré que les gouvernements ne sont pas les plus grands obstacles à la liberté d'expression sur Internet, mais bien Google et Apple. Il affirme que Google et Apple possèdent les deux principaux magasins d'applications dans le monde, et que ce sont leurs règles qui contrôlent la liberté d'expression en ligne. Par le passé, la messagerie a dû se conformer aux règles de Google et Apple afin de rester dans leurs boutiques d'applications. Telegram a longuement milité contre ces monopoles avant l'avènement des lois de l'UE sur les marchés et services numériques.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des allégations portées contre Mark Zuckerberg et Elon Musk par la lauréate du prix Nobel Maria Ressa ?Que pensez-vous de son appel à abroger la section 230 de la "Communications Decency Act" ? Quels seraient les impacts potentiels ?Les sociétés de médias sociaux peuvent-elles être considérées comme responsables de ce que les utilisateurs publient sur leurs plateformes ?