L'adolescence est une étape cruciale du développement au cours de laquelle les individus subissent des changements importants dans leur biologie, leur cognition et leur personnalité. Par conséquent, le cerveau est particulièrement vulnérable aux besoins liés à l'addiction à l'internet pendant cette période, tels que l'utilisation compulsive de l'internet, l'envie d'utiliser la souris ou le clavier et de consommer des médias.



Les résultats de notre étude montrent que cela peut conduire à des changements comportementaux et développementaux potentiellement négatifs qui pourraient avoir un impact sur la vie des adolescents. Par exemple, ils peuvent avoir du mal à entretenir des relations et des activités sociales, mentir sur leurs activités en ligne, avoir une alimentation irrégulière et un sommeil perturbé.

Il ne fait aucun doute que l'internet présente certains avantages. Cependant, lorsqu'il commence à affecter notre vie quotidienne, c'est un problème. Nous conseillons aux jeunes d'imposer des limites de temps raisonnables à leur utilisation quotidienne d'Internet et de s'assurer qu'ils sont conscients des implications psychologiques et sociales de passer trop de temps en ligne.

Nous espérons que nos résultats montreront comment la dépendance à l'internet altère la connexion entre les réseaux cérébraux à l'adolescence, ce qui permettra aux médecins de dépister et de traiter plus efficacement l'apparition de la dépendance à l'internet. Les cliniciens pourraient éventuellement prescrire un traitement visant certaines régions du cerveau ou suggérer une psychothérapie ou une thérapie familiale ciblant les principaux symptômes de l'addiction à l'internet.



Il est important de noter que l'éducation parentale sur l'addiction à l'internet est une autre voie de prévention possible du point de vue de la santé publique. Les parents qui sont conscients des signes précoces et de l'apparition de l'addiction à Internet pourront gérer plus efficacement le temps passé devant l'écran, l'impulsivité et minimiser les facteurs de risque liés à l'addiction à Internet.

Les résultats, publiés dans PLOS Mental Health, ont passé en revue 12 articles impliquant 237 jeunes âgés de 10 à 19 ans ayant reçu un diagnostic formel d'addiction à Internet entre 2013 et 2023. L'addiction à Internet a été définie comme l'incapacité d'une personne à résister à l'envie d'utiliser Internet, ce qui a un impact négatif sur son bien-être psychologique, ainsi que sur sa vie sociale, académique et professionnelle.Les études ont utilisé l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) pour inspecter la connectivité fonctionnelle (comment les régions du cerveau interagissent entre elles) des participants souffrant d'addiction à l'internet, à la fois au repos et lors de l'exécution d'une tâche. Les effets de la dépendance à l'internet ont été observés dans de multiples réseaux neuronaux du cerveau des adolescents.Les parties du cerveau qui sont activées au repos (le réseau du mode par défaut) présentaient à la fois une augmentation et une diminution de l'activité. Parallèlement, on observe une diminution globale de la connectivité fonctionnelle dans les parties du cerveau impliquées dans la réflexion active (le réseau de contrôle exécutif). Il a été constaté que ces changements entraînaient des comportements et des tendances à la dépendance chez les adolescents, ainsi que des changements de comportement associés aux capacités intellectuelles, à la coordination physique, à la santé mentale et au développement.L'auteur principal, Max Chang, étudiant en maîtrise (UCL Great Ormond Street Institute for Child Health), a déclaré :Les smartphones et les ordinateurs portables étant de plus en plus accessibles, la dépendance à l'internet est un problème croissant dans le monde entier. Des recherches antérieures ont montré que les Britanniques passent plus de 24 heures par semaine en ligne et que plus de la moitié des personnes interrogées se déclarent dépendantes de l'internet.Par ailleurs, l'Ofcom a constaté que sur les 50 millions d'utilisateurs d'Internet au Royaume-Uni, plus de 60 % ont déclaré que leur utilisation d'Internet avait un effet négatif sur leur vie, comme le fait d'être en retard ou de négliger des tâches ménagères.L'auteur principal, Irene Lee (UCL Great Ormond Street Institute of Child Health), a déclaré :M. Chang a ajouté :Les recherches sur l'utilisation de l'IRMf pour étudier la dépendance à l'internet sont actuellement limitées et les études portaient sur de petits échantillons d'adolescents. De plus, elles provenaient principalement de pays asiatiques. Les futures études devraient comparer les résultats obtenus avec des échantillons occidentaux afin de mieux comprendre les interventions thérapeutiques.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?