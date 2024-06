Le mariage est en déclin au Japon alors que le taux de natalité du pays a atteint son plus bas niveau historique, selon les données du ministère de la santé publiées. L'année dernière, 474 717 mariages ont été célébrés, contre 504 930 en 2022, tandis que le nombre de naissances s'élevait à 727 277, contre 770 759.Face à la baisse des mariages au Japon, le gouvernement de Tokyo crée sa propre application de rencontres. Baptisée "Tokyo Futari Story", la nouvelle initiative de la mairie est précisément cela : Un effort pour créer des couples, "futari", dans un pays où il est de plus en plus courant d'être "hitori", c'est-à-dire seul. Alors qu'un site offrant des conseils et des informations générales aux tourtereaux potentiels est en ligne, une application de rencontre est également en cours de développement. La mairie espère la proposer dans le courant de l'année, accessible par téléphone ou par internet, a indiqué un responsable de la ville.Les détails n'ont pas encore été arrêtés. La mairie a refusé de commenter les informations des médias japonais selon lesquelles l'application nécessiterait une confirmation d'identité, telle qu'un permis de conduire, votre dossier fiscal pour prouver vos revenus et un formulaire signé indiquant que vous êtes prêt à vous marier. Les rapports indiquent également que l'application pourrait demander votre taille, votre emploi et votre éducation, mais le fonctionnaire a nié que quoi que ce soit ait été décidé.Au niveau national, le gouvernement a tenté de résoudre une grave pénurie de main-d'œuvre en promettant des paiements en espèces aux familles avec enfants et en soutenant les structures de garde d'enfants. Il a également assoupli la politique d'immigration au fil des ans afin d'encourager l'afflux de travailleurs étrangers.Au cours de la période dite du "baby boom" des années 1970, le Japon a enregistré plus de 2 millions de naissances par an. À l'instar de nombreux jeunes adultes dans le monde aujourd'hui, les Japonais sont moins nombreux à vouloir se marier à l'ancienne ou avoir des enfants. Certains craignent que les normes japonaises en matière de travail ne conduisent à des horaires extrêmement longs et à la rareté des rencontres en dehors du travail. Certains affirment qu'élever des enfants coûte cher.La mairie de Tokyo parraine également des événements permettant aux célibataires de se rencontrer, aux couples d'obtenir des conseils sur le mariage et aux amoureux de voir leurs histoires de rencontre transformées en bandes dessinées manga ou en chansons.Quel est votre avis sur le sujet ?