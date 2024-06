Le contexte de guerre en Ukraine jette de la lumière sur la décision de Mozilla de bannir en silence ces extensions

« À la suite de récents changements réglementaires en Russie, nous avons commencé à recevoir des demandes persistantes du Roskomnadzor nous enjoignant de retirer cinq extensions de la boutique d'extensions Mozilla. Après mûre réflexion, nous avons temporairement limité leur disponibilité en Russie. Conscients des conséquences de ces actions, nous envisageons soigneusement d'autres mesures, en tenant compte de notre communauté locale », a déclaré Mozilla à Kommersant.La Russie a fini par créer son propre fork de Wikipédia après avoir exercé sans succès des pressions sur l'encyclopédie en ligne pour qu'elle se conforme aux lois russes sur la communication. La nouvelle version s'appelle Ruwiki et a copié tous les articles de Wikipédia en langue russe et les a strictement édités pour se conformer aux lois russes. Elle est décrite comme une encyclopédie en ligne censurée qui est régulièrement nettoyée des références aux "agents de l'étranger", des critiques du gouvernement et des rapports sur la torture dans les prisons. Son lancement a sonné le glas de la version originale de Wikipédia en langue russe.La Fondation Wikimédia a été confrontée ces dernières années aux pressions des autorités de régulation russes qui ont exigé qu'elle apporte des modifications à certains articles de Wikipédia en langue russe. Wikipédia a été accusée de diffuser des informations incorrectes sur le conflit en Ukraine, notamment en le qualifiant de "guerre" alors que les autorités russes exigent l'utilisation du terme "opération militaire spéciale". Roskomnadzor, le régulateur russe des technologies de l'information et des communications, a menacé d'interdire Wikipédia en langue russe , ce qui avait déclenché des téléchargements massifs à l'époque.Parallèlement, les Russes ont lancé un projet visant à cloner la version locale de Wikipédia dans le but de l'adapter aux règles de communication en vigueur dans le pays. C'est désormais chose faite. Selon les médias locaux, le 29 juin 2023, une version test du projet Ruwiki (Ruviki) a été mise à la disposition des utilisateurs. Cette version s'est révélée être une pâle copie de Wikipedia en langue russe, nettoyée de tout ce qui est interdit. Elle respecte fièrement la législation russe et est régulièrement nettoyée des critiques du gouvernement et des rapports sur la torture dans les prisons, les crimes de guerre, et bien d'autres.Twitter et Facebook sont de même bloqués pour des raisons liées à la qualité de l’information en lien avec la guerre en Ukraine. En 2022 , Le Parlement russe a voté à l'unanimité vendredi pour approuver un projet de loi criminalisant la diffusion intentionnelle de ce que la Russie considère comme des informations « fausses ». Le règlement prévoit des amendes ou des peines de prison pour la diffusion de fausses informations sur l'armée, ainsi que des amendes pour les personnes qui appellent publiquement à des sanctions contre la Russie.Source : Forums Mozilla Comment comprendre ce contraste entre les missions que se fixe Mozilla et ses actions sur le terrain ?Le tableau actuel fait de bannissement des extensions utiles à la censure d’Etat en Russie vous surprend-t-il compte tenu de la guerre en Ukraine ?Mozilla peut-il opérer autrement que de plier aux exigences des autorités russes de régulation de l’espace Internet ?