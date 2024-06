Les raccourcis clavier personnalisés associés à la commande _execute_browser_action pour les extensions MV2 seront automatiquement associés à la commande _execute_action lors de la migration de la même extension vers MV3. Cela permet aux raccourcis clavier personnalisés de continuer à fonctionner comme prévu du point de vue de l'utilisateur final.

Les méthodes API getDynamicRules et getSessonRules de declarativeNetRequest acceptent désormais le filtre ruleIds supplémentaire comme paramètre et les limites des règles ont été augmentées pour correspondre aux limites imposées par d'autres navigateurs.

L'API webRequest n'est pas en voie de dépréciation dans Firefox

Mozilla n'a pas l'intention de supprimer MV2.

Manifest V3 est une interface de programmation d'applications (API) que Google utilisera dans son navigateur populaire, Chrome. Déjà introduite dans Chrome 88 et les versions ultérieures, Manifest V3 deviendra la nouvelle norme d'ici juin 2024, remplaçant son précurseur, Manifest V2. Ces API Manifest sont les systèmes qui régissent la manière dont les extensions Chrome interagissent avec votre navigateur. Comme son prédécesseur, la V3 déterminera les actions que les extensions peuvent entreprendre, les modifications qu'elles apportent à vos paramètres et l'endroit où elles stockent le code et les données.En s'adressant aux développeurs de modules complémentaires, Mozilla a présenté la prochaine installation de sa série de mises à jour communautaires conçues pour apporter clarté et transparence, alors qu'elle continue à apporter des améliorations liées à Manifest V3 dans chaque nouvelle version de Firefox.L'équipe d'ingénieurs de Mozilla continue de s'appuyer sur les travaux précédents liés à la compatibilité MV3 avec Chrome, disponibles dans Firefox 126, avec plusieurs éléments supplémentaires qui ont été intégrés dans Firefox 127, qui a été publié le 11 juin. À partir de la version 127, les améliorations suivantes ont été lancées :L'équipe de Mozilla apportera d'autres améliorations à la compatibilité avec Chrome dans Firefox 128, ainsi que d'autres améliorations de Manifest V3, et à ce moment-là, MV3 sera pris en charge par Firefox pour Android.Et pour réitérer quelques points importants communiqués dans les précédentes mises à jour publiées en mars et en mai :Quel est votre avis sur le sujet ?