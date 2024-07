Foxit lance PDF SDK for Web 10.0, pour aider les développeurs de logiciels à créer des applications dotées de fonctionnalités PDF robustes

Fonctionnalité de remplissage dynamique des formulaires XFA : Les formulaires XFA peuvent désormais utiliser pleinement les capacités de script dynamique, ce qui les rend interactifs et axés sur les données et offre aux utilisateurs une expérience de formulaire plus attrayante et plus réactive.



Visualisation de modèles 3D : La prise en charge de base du rendu de modèles 3D dans les PDF permet aux utilisateurs de visualiser des contenus 3D simples directement dans leurs applications web, jetant ainsi les bases de fonctionnalités 3D plus avancées dans les futures mises à jour.



Réorganisation des annotations : Les utilisateurs peuvent à présent facilement réorganiser l'ordre d'empilement des annotations via l'interface utilisateur et par programme, ce qui améliore l'organisation des documents.



Adaptation automatique du texte dans les conteneurs : Le texte dans les zones de texte et les listes d'appels s'adapte désormais dynamiquement au redimensionnement de leurs conteneurs, ce qui garantit des présentations cohérentes et visuellement attrayantes.



Apparence personnalisée des annotations : Permet de définir des flux d'apparence personnalisés pour les annotations, ce qui permet de mieux contrôler leur présentation visuelle et de s'assurer qu'elles répondent à des exigences spécifiques en matière de conception.

Fonctionnalité globale d'annulation/rétablissement : La fonctionnalité intégrée d'annulation/rétablissement est désormais disponible pour toutes les actions d'édition de texte, offrant une expérience d'édition plus transparente et plus conviviale.



Prise en charge des polices personnalisées : Les utilisateurs peuvent désormais insérer et modifier du texte avec des polices personnalisées.



Signatures groupées avec un seul dictionnaire /V : La signature de plusieurs champs peut désormais être effectuée plus efficacement en les regroupant sous un seul dictionnaire /V. Cette amélioration permet de rationaliser le processus de signature, de garantir la cohérence et d'accélérer les temps de traitement.



Importation/exportation de données de formulaire JSON : La possibilité d'importer et d'exporter des données de formulaire au format JSON simplifie la gestion des données de formulaire et l'intégration avec d'autres systèmes.

Foxit, l’un des principaux fournisseurs de solutions PDF et d’e-signature innovantes qui aide les travailleurs intellectuels à accroître leur productivité et à mieux exploiter leurs documents, annonce le lancement de Foxit PDF SDK for Web 10.0, qui offre aux développeurs de nouveaux outils et fonctionnalités avancés. Le SDK PDF de Foxit s'appuie sur une pile technologique moderne qui s'intègre étroitement aux plateformes utilisées par les développeurs. Il a pour but d'aider les développeurs de logiciels, quel que soit leur secteur d'activité, à créer des applications dotées de fonctionnalités PDF robustes en tirant parti des cadres de développement les plus répandus.Foxit PDF SDK for Web 10.0 s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par Foxit pour améliorer l'expérience des développeurs et regorge de mises à jour et de fonctionnalités. La nouvelle version est conçue pour améliorer l'efficacité en rationalisant le flux de travail et en maximisant la productivité. Cette mise à jour comprend l'introduction du chargement dynamique des bibliothèques, qui réduit considérablement le temps de chargement initial et l'utilisation de la mémoire, garantissant ainsi une expérience utilisateur plus fluide et plus efficace. Foxit PDF SDK for Web 10.0 accueille également un module de signets réorganisé, qui permet un chargement plus rapide et plus efficace des signets ainsi qu'une navigation améliorée dans les documents PDF.», déclare Evan Reiss, vice-président et responsable du marketing chez Foxit. «Foxit PDF SDK for Web 10.0 étend ses capacités avec l'ajout de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités que les développeurs vont adorer. Les principales nouveautés sont les suivantes :Foxit PDF SDK for Web 10.0 a également ajouté un nombre important d'améliorations avancées, notamment au niveau de l'éditeur :Foxit est l'un des principaux fournisseurs de produits et services innovants en matière de PDF et d'eSignature, aidant les travailleurs à augmenter leur productivité et à en faire plus avec les documents. Foxit propose des logiciels de bureau, des applications mobiles et des services cloud faciles à utiliser qui permettent aux utilisateurs de créer, d'éditer, de remplir et de signer des documents grâce à leurs offres intégrées d'édition de PDF et de signature électronique. Foxit permet aux développeurs de logiciels d'incorporer une technologie PDF innovante dans leurs applications grâce à des kits de développement logiciel (SDK) puissants et multiplateformes.Quel est votre avis sur le sujet ?