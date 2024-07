Convertir le contenu Markdown en contenu Docs par collage

Copier du contenu Docs en Markdown

Exporter un document au format Markdown (à partir de Fichier > Télécharger)

Importer du Markdown en tant que document (à partir de Fichier > Ouvrir ou « Ouvrir avec Google Docs » à partir de Drive).

Administrateurs : Il n'y a pas de contrôle administrateur pour cette fonctionnalité.

Il n'y a pas de contrôle administrateur pour cette fonctionnalité. Utilisateurs finaux : Les options d'importation et d'exportation sont activées par défaut. Les options « Copier en tant que Markdown » et « Coller à partir de Markdown » sont désactivées par défaut et peuvent être activées dans Google Documents en accédant à Outils > Préférences > Activer Markdown.

Markdown est un langage de balisage léger permettant de créer du texte formaté à l'aide d'un éditeur de texte brut. Créé par John Gruber en 2004, en collaboration avec Aaron Swartz, Markdown est un langage de balisage destiné à être facile à lire sous forme de code source. Markdown est largement utilisé pour les blogs et la messagerie instantanée, ainsi que pour les forums en ligne, les logiciels collaboratifs, les pages de documentation et les fichiers readme.En 2022, Google a introduit une prise en charge étendue de la composition avec Markdown dans Google Documents sur le Web. Aujourd'hui, il introduit des fonctionnalités très demandées qui améliorent l'interopérabilité de Docs avec d'autres outils prenant en charge le format Markdown. Il s'agit notamment de la possibilité de :Ces améliorations concernent les utilisateurs finaux et les développeurs. Cette mise à jour est particulièrement utile pour les rédacteurs de contenu technique car ils peuvent désormais convertir le contenu de Docs de/vers Markdown. Par exemple, les développeurs peuvent collaborer à la documentation d'un logiciel dans Docs, puis l'exporter au format Markdown pour l'utiliser dans d'autres outils prenant en charge Markdown.Ces fonctionnalités sont disponibles pour tous les clients de Google Workspace, les abonnés individuels à Workspace et les utilisateurs disposant d'un compte Google personnel.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette mise à jour de Google Docs intéressante et utile ?