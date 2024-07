Nous comprenons que l'abandon des liens courts goo.gl peut entraîner quelques désagréments. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n'hésitez pas à nous contacter à l'assistance Firebase. Nous vous remercions d'avoir utilisé le service et nous espérons que vous nous rejoindrez pour aller de l'avant avec de nouvelles façons innovantes de naviguer sur le web et dans les applications. Nous comprenons que l'abandon des liens courts goo.gl peut entraîner quelques désagréments. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n'hésitez pas à nous contacter à l'assistance Firebase. Nous vous remercions d'avoir utilisé le service et nous espérons que vous nous rejoindrez pour aller de l'avant avec de nouvelles façons innovantes de naviguer sur le web et dans les applications.

En 2018, Google a annoncé la dépréciation et la transition de Google URL Shortener ( raccourcisseurs d'URL de Google) vers Firebase Dynamic Links en raison des changements observés dans la façon dont les gens trouvent du contenu sur Internet, et du nombre de nouveaux services de raccourcissement d'URL populaires qui ont émergé au cours de cette période. Cela signifiait que Google n'acceptaient plus de nouvelles URL à raccourcir, mais qu'il continuerait à servir les URL existantes.Mais Google vient d'annoncer que le moment est venu de désactiver la fonction de diffusion de Google URL Shortener.Tous les développeurs qui utilisent des liens créés avec le raccourcisseur d'URL de Google sous la forme https://goo.gl/* seront concernés. Ces URL ne renverront plus de réponse après le 25 août 2025.À partir du 23 août 2024, les liens goo.gl commenceront à afficher une page interstitielle pour un pourcentage des liens existants, informant vos utilisateurs que le lien ne sera plus pris en charge après le 25 août 2025, avant de naviguer vers la page cible d'origine.Au fil du temps, le pourcentage de liens qui afficheront la page interstitielle augmentera jusqu'à la date de fermeture. Cette page interstitielle devrait vous aider à suivre et à ajuster les liens affectés que vous devrez transférer dans le cadre de ce changement. Google continuera à afficher cette page interstitielle jusqu'à la date de fermeture, après quoi tous les liens affichés renverront une réponse 404.Notez que la page interstitielle peut perturber le flux actuel des liens goo.gl. Par exemple, si vous utilisez d'autres redirections 302, la page interstitielle peut empêcher le flux de redirection de se terminer correctement. Si vous avez intégré des métadonnées sociales dans votre page de destination, la page interstitielle fera probablement en sorte que ces métadonnées n'apparaîtront plus à l'endroit où le lien initial est affiché. C'est pourquoi il est conseillé de transférer ces liens dès que possible.Remarque : si la page interstitielle perturbe vos cas d'utilisation, vous pouvez la supprimer en ajoutant le paramètre de requête « si=1 » aux liens goo.gl existants.Google conclue :Pensez-vous que cette initiative de Google est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?