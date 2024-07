Le Doomscrolling évoque l'anxiété existentielle et favorise le pessimisme sur la nature humaine ?

L'examen des questions existentielles soulevées par la consommation excessive d'informations négatives pourrait constituer un nouveau champ théorique et pratique. L'application d'un cadre existentiel pour expliquer l'utilisation spécifique des médias et leurs effets possibles est un domaine de recherche peu étudié. Malgré l'attention portée récemment par la recherche au doomscrolling, aucune étude n'a encore examiné ce comportement de consommation d'informations dans une perspective existentielle.



La confiance en soi, le sens de la vie et la foi en l'humanité sont essentiels pour naviguer dans le monde complexe et stimulant d'aujourd'hui. D'après les résultats de cette étude, l'exposition à des informations négatives semble être associée à des préoccupations existentielles chez les personnes qui s'adonnent au "doomscrolling". Cet état existentiel peut favoriser les sentiments de désespoir et d'impuissance, caractérisés par la perception d'un manque de contrôle.



De telles émotions peuvent accroître la vulnérabilité au stress, conduire à la dépression et inciter à des réactions impulsives. Les comportements liés à la détresse (par exemple, les achats de panique) peuvent servir de réponses protectrices visant à acquérir un sentiment de contrôle sur des situations chaotiques et imprévisibles. Par conséquent, l'exploration des aspects existentiels de la prédiction de l'avenir et des comportements réactionnels qui s'ensuivent mérite une attention particulière.



Les utilisateurs de médias sociaux doivent prendre davantage conscience de leurs sensations, de leurs pensées et de leurs sentiments lorsqu'ils consomment des médias sociaux (utilisation attentive des médias sociaux, et tant les médias d'information que les consommateurs de nouvelles doivent donner la priorité aux nouvelles qui mettent également en évidence les résultats positifs des événements négatifs (par exemple, le développement personnel).

Le "doomscrolling" désigne le fait de passer une quantité excessive de temps d'écran consacré à l'absorption de nouvelles à prédominance négative, majoritairement de nature dystopique. Une telle consommation pouvant à terme entraîner des réponses psychophysiologiques néfastes chez certains individus. Une partie de la population jeune est particulièrement touchée par ce phénomène, ce qui inquiète les spécialistes de la santé mentale.Le phénomène serait en augmentation, peut être à cause du phénomène de "". Par exemple, lors d'une requête sur Google, l'utilisateur n'a plus besoin de cliquer sur "". Quand il descend sur la page de résultats, les résultats suivants, choisis par l'algorithme, s’affichent d’eux-mêmes. Selon une étude en 2022, les recherches sur Google que l'on pourrait relier à des angoisses matinales auraient augmenté de 247 %.Ainsi, le fait de faire défiler son téléphone provoque-t-il une crise existentielle ? C'est la question à laquelle une équipe d'experts internationaux a tenté de répondre dans une étude publiée dans le Journal of Computers in Human Behavior Reports. Les chercheurs ont interrogé 800 étudiants universitaires des États-Unis et d'Iran et ont constaté que le "", c'est-à-dire le fait de passer trop de temps à consommer des informations négatives, était lié à des sentiments d'anxiété existentielle, de méfiance et de suspicion à l'égard d'autrui, et de désespoir.L'auteur principal, Reza Shabahang, chercheur au collège d'éducation, de psychologie et de travail social de l'université Flinders, a déclaré que le fait d'être constamment exposé à des nouvelles négatives était devenu une "", où les gens sont affectés de manière préjudiciable bien qu'ils n'aient pas vécu le traumatisme de première main. "", a-t-il déclaré.L'adhésion des médias au principe "" (Si c'est violent, ça vend) a entraîné une domination mondiale des nouvelles négatives (par exemple, les histoires de corruption, de fraude, de fusillades, de terrorisme et de guerre). L'appétit pour les nouvelles négatives est alimenté par le biais de négativité, qui pousse les gens à privilégier les histoires négatives par rapport aux histoires positives.Cette étude interculturelle, inspirée par les théories de l'effet des médias telles que la théorie de la culture, a exploré les liens entre la consommation problématique d'informations négatives (doomscrolling), l'anxiété existentielle, les opinions pessimistes sur la nature humaine et la croyance en un monde juste dans deux cultures distinctes.Les participants comprenaient des échantillons de commodité d'étudiants iraniens (620) et américains (180) utilisant les médias sociaux. Le Doomscrolling a été associé à des niveaux élevés d'anxiété existentielle dans les deux échantillons. En outre, la misanthropie a été positivement associée au doomscrolling uniquement dans l'échantillon iranien.En accord avec l'hypothèse du stress post-traumatique induit par les médias et la théorie de l'hypothèse brisée, les résultats suggèrent qu'une exposition prolongée à des nouvelles négatives peut contribuer au développement de l'anxiété existentielle. Le cadrage actuel des nouvelles, qui met trop l'accent sur la négativité, pourrait alimenter les inquiétudes existentielles inspirées par le doomscrolling.Les chercheurs déclarent sur les intentions de l'étude :Le doomscrolling est associé à l'anxiété existentielle dans les échantillons iraniens et américains. Ce résultat suggère que les adeptes du doomscrolling peuvent éprouver des niveaux de stress plus élevés après avoir consommé des nouvelles négatives, ce qui peut exacerber les anxiétés existentielles. Le doomscrolling expose les utilisateurs à des événements traumatisants qui peuvent potentiellement conduire à un ESPT secondaire.Cette exposition par procuration à des événements traumatisants par le biais du doomscrolling peut alimenter l'anxiété et les humeurs négatives, qui, à leur tour, peuvent miner le sens de la vie. L'anxiété et la dépression ont été associées à une perception plus faible du sens de la vie. Ces problèmes de santé mentale peuvent exacerber le stress et le sentiment d'insécurité, ce qui nuit à l'engagement proactif dans des activités conformes aux intérêts, aux valeurs, aux forces et au sens de la vie de chacun.Par conséquent, une exposition excessive à des nouvelles négatives peut prédisposer les individus à se sentir désespérés de trouver des réponses satisfaisantes à leurs questions concernant la raison, l'importance et le sens de la vie. Le fait de suivre des nouvelles négatives peut évoquer des insécurités existentielles, remettant en question le sens de l'objectif et le sens de la vie des personnes qui les suivent.Dans le même ordre d'idées, l'hypothèse de l'accessibilité de la pensée de mort peut expliquer le lien entre le doomscrolling et le sens de la vie. Cette hypothèse postule que le fait de vivre des expériences difficiles, que ce soit directement (par exemple, une rupture amoureuse) ou indirectement (par exemple, l'exposition en ligne à des contenus traumatisants), peut affaiblir les mécanismes d'adaptation individuels qui protègent contre les pensées de mort. Dans de telles circonstances, les pensées de mort deviennent plus accessibles à la conscience.En conséquence, le fait de s'immerger excessivement dans le flot de nouvelles négatives par le biais du doomscrolling peut menacer les croyances des individus en l'immortalité et nourrir des pensées telles que la vie est fragile et limitée, les humains sont fondamentalement seuls et les individus n'ont pas le contrôle total de leur vie. Les personnes qui ont une tendance plus marquée à l'apocalypse peuvent éprouver des sentiments de vide et de désespoir qui les amènent à considérer la vie comme sans valeur et à envisager l'avenir comme menaçant.Le doomscrolling est apparu comme un prédicteur significatif de la misanthropie dans l'échantillon iranien, alors que des preuves supplémentaires seraient nécessaires pour confirmer cette relation dans l'échantillon américain. Les inquiétudes concernant le monde peuvent accroître la misanthropie. Les nouvelles négatives suscitent souvent des inquiétudes chez le téléspectateur (par exemple, des préoccupations en matière de sécurité). En outre, l'expérience d'événements négatifs dans la vie a été associée à la misanthropie.Le Doomscrolling, en tant que forme d'exposition secondaire à des événements de vie négatifs, peut éventuellement renforcer les croyances misanthropiques. Le doomscrolling peut potentiellement cultiver des pensées sur l'imprévisibilité, la dureté et la brutalité des humains chez les individus ayant une tendance plus élevée au doomscrolling. L'exposition à des nouvelles négatives, telles que la décapitation religieuse, le viol et la traite des êtres humains, peut exacerber la perception que les gens sont fondamentalement et moralement mauvais.En s'appuyant sur la théorie de l'hypothèse brisée, le fait de regarder des informations négatives peut amener les individus ayant une tendance plus marquée à l'apocalypse à vivre indirectement ces événements traumatisants. Ce qui, à son tour, peut affecter négativement la façon dont ils se perçoivent et perçoivent l'humanité.Étant donné que la misanthropie peut réduire l'intention d'investir dans le capital social et peut se manifester sous des formes dangereuses (par exemple, des comportements criminels tels que le vandalisme), le potentiel du doomscrolling dans la promotion de la misanthropie justifie une plus grande attention de la part des scientifiques.Néanmoins, des preuves supplémentaires sont nécessaires pour confirmer cette relation chez les participants américains. Des échantillons plus importants permettraient d'obtenir une image plus claire de l'association entre le doomscrolling et la misanthropie dans cette culture. La taille de l'échantillon étudiée ne permettait pas de tirer des conclusions claires sur la nature de cette association.Contrairement aux attentes, aucune association significative n'a été trouvée entre le doomscrolling et la croyance en un monde juste, que ce soit dans l'échantillon iranien ou dans l'échantillon américain. Le point de vue des utilisateurs sur la justice dans le monde ne semble pas être affecté de manière significative par les nouvelles négatives. Cette absence de lien peut s'expliquer par la fonction adaptative de la croyance en un monde juste.La croyance en un monde juste est une ressource d'autonomisation qui favorise le fonctionnement adaptatif. Le Doomscrolling semble davantage susceptible de favoriser les croyances négatives, telles que les préoccupations existentielles et la misanthropie, que de saper les croyances adaptatives, telles que la croyance en un monde juste. En outre, la notion de croyance en un monde juste s'étend au-delà de l'individu et des humains, et englobe des entités plus larges telles que Dieu, la nature et le hasard. Ces facettes peuvent atténuer les effets des nouvelles négatives qui remettent en cause la croyance en un monde juste.Les futures études devraient explorer en détail le lien entre le doomscrolling et la croyance en un monde juste en déconstruisant la croyance en un monde juste (Dieu, la nature, les autres personnes, soi-même, le hasard), ou en se concentrant sur ses aspects négatifs, tels que la croyance en un monde dangereux et le syndrome du monde méchant (un biais cognitif selon lequel une personne perçoit le monde comme plus dangereux qu'il ne l'est en réalité).Conformément à la tendance dominante de la recherche sur le doomscrolling, cette étude a identifié le doomscrolling comme un comportement de consommation d'informations associé à des conséquences négatives. La théorie de l'élargissement et de la construction postule que les émotions positives (c'est-à-dire la joie, l'intérêt, le contentement et l'amour) élargissent le répertoire de pensées et d'actions momentanées des individus (élargissement de l'état d'esprit).Ces sentiments positifs contribuent à accroître les ressources des individus (par exemple, les ressources intellectuelles et sociales), ce qui améliore par la suite leurs capacités d'adaptation et de survie. Sur la base de la théorie de l'élargissement et de la construction, le doomscrolling peut potentiellement rendre les utilisateurs vulnérables en cultivant des émotions négatives.Les études futures devraient se concentrer sur l'impact des émotions négatives déclenchées par le doomscrolling sur l'état d'esprit et la capacité d'adaptation des utilisateurs afin de déterminer si l'hypothèse de la réduction et de la diminution est plausible. On peut supposer que le doomscrolling, en alimentant et en cultivant des émotions négatives, a la capacité d'épuiser les ressources psychologiques des utilisateurs, entraînant une fatigue mentale et diminuant ainsi leur fonctionnement et leur capacité d'adaptation.En outre, alors que des études suggèrent que les situations difficiles peuvent conduire à des changements psychologiques positifs (c'est-à-dire à une croissance post-traumatique), le doomscrolling, qui fournit une exposition indirecte à des événements stressants, ne semble pas servir de catalyseur pour favoriser des résultats psychologiques positifs. Le défilement excessif de fils d'actualité négatifs semble être plus étroitement associé à des émotions négatives et au pessimisme qu'à des changements constructifs dans les perspectives et les comportements de chacun.L'association du doomscrolling avec des changements émotionnels ou comportementaux positifs est étonnamment peu étudiée. Par conséquent, l'exploration d'éventuels corrélats positifs peut être utile pour obtenir une image complexe des corrélats cognitifs, affectifs et comportementaux, négatifs et positifs, du doomscrolling.Cette étude offre de nouvelles perspectives sur la façon dont le doomscrolling peut contribuer à l'anxiété existentielle et à la misanthropie, en s'appuyant sur des données recueillies dans deux cultures distinctes. Elle souligne l'importance de l'examen du doomscrolling, une tendance susceptible de façonner progressivement les attitudes existentielles des consommateurs d'informations et de jeter les bases d'une crise existentielle.Il semble que le monde d'aujourd'hui soit marqué par une culture de l'addiction à la consommation d'informations négatives. Les individus sont de plus en plus obsédés par les nouvelles teintées de négativité et en sont de plus en plus dépendants. L'engagement démesuré envers les nouvelles négatives semble être perçu comme une soi-disant addiction positive. Cette tendance peut être enracinée dans les niveaux de menace et d'incertitude perçus par les utilisateurs, qui considèrent les nouvelles négatives comme des indices précieux et le doomscrolling comme un moyen utile de rester attentif aux dangers potentiels environnants et de mieux contrôler leur environnement.Les chercheurs commentent :Dans l'ensemble, cette étude visait à répondre à la question de savoir si la consommation compulsive d'informations négatives est associée à une diminution de la confiance en soi, dans la société et dans le monde. La détresse engendrée par la consommation d'informations négatives peut remodeler la perception que les "" ont d'eux-mêmes et de l'humanité. Le fait de passer plus de temps à lire les mauvaises nouvelles peut amener les individus à se percevoir eux-mêmes et à percevoir les humains comme incompétents et vulnérables.Cette étude souligne l'importance de prêter attention aux aspects existentiels et misanthropiques du doomscrolling. Le doomscrolling se développe considérablement dans le monde actuel saturé de nouvelles négatives, et devient un comportement en ligne normalisé parmi les utilisateurs. Si le fait de ne pas suivre les nouvelles positives n'induit pas un sentiment de manque, les utilisateurs semblent croire que le fait de ne pas être au courant des mauvaises nouvelles leur donne l'impression d'être inconscients. Une telle tendance (c'est-à-dire le fait de suivre excessivement les nouvelles négatives) peut éventuellement entraîner de graves conséquences existentielles, telles que l'anxiété existentielle et la misanthropie.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?