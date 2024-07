Google décide soudainement d'abandonner son projet de désactiver par défaut le suivi des cookies tiers dans Chrome, pour que les annonceurs puissent continuer à vous pister de sites en sites

Nous avons mis au point le « Privacy Sandbox » dans le but de trouver des solutions innovantes qui améliorent de manière significative la protection de la vie privée en ligne tout en préservant un internet financé par la publicité qui soutient un écosystème dynamique d'éditeurs, relie les entreprises à leurs clients et offre à chacun d'entre nous un accès gratuit à un large éventail de contenus.Tout au long de ce processus, nous avons reçu les commentaires d'une grande variété de parties prenantes, y compris des régulateurs comme la Competition and Markets Authority (CMA) et l'Information Commissioner's Office (ICO) du Royaume-Uni, des éditeurs, des développeurs web et des groupes de normalisation, de la société civile et des participants au secteur de la publicité. Ce retour d'information nous a aidés à élaborer des solutions visant à soutenir un marché concurrentiel et prospère qui fonctionne pour les éditeurs et les annonceurs, et à encourager l'adoption de technologies qui renforcent la protection de la vie privée.Les premiers tests effectués par les entreprises de technologie publicitaire, dont Google, ont montré que les API du « Privacy Sandbox » ont le potentiel d'atteindre ces résultats. Nous nous attendons à ce que les performances globales des API Privacy Sandbox s'améliorent au fil du temps, à mesure que l'industrie les adoptera. Dans le même temps, nous reconnaissons que cette transition nécessite un travail important de la part de nombreux participants et qu'elle aura un impact sur les éditeurs, les annonceurs et toutes les personnes impliquées dans la publicité en ligne.À la lumière de ces éléments, nous proposons une nouvelle approche qui renforce le choix de l'utilisateur. Au lieu de supprimer les cookies tiers, nous introduirions une nouvelle expérience dans Chrome qui permettrait aux utilisateurs de faire un choix éclairé qui s'appliquerait à l'ensemble de leur navigation sur le web, et ils seraient en mesure de modifier ce choix à tout moment. Nous discutons de cette nouvelle voie avec les régulateurs et nous nous engagerons avec l'industrie au fur et à mesure que nous la mettrons en place.À mesure que les choses avancent, il reste important que les développeurs disposent d'alternatives préservant la vie privée. Nous continuerons à mettre à disposition les API Privacy Sandbox et à investir dans celles-ci afin d'améliorer encore la confidentialité et l'utilité. Nous avons également l'intention d'offrir des contrôles de confidentialité supplémentaires, et nous prévoyons donc d'introduire la protection IP dans le mode Incognito de Chrome.Nous remercions toutes les organisations et les personnes qui ont travaillé avec nous au cours des quatre dernières années pour développer, tester et adopter le « Privacy Sandbox ». Alors que nous finalisons cette approche, nous continuerons à consulter la CMA, l'ICO et d'autres régulateurs au niveau mondial. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec l'écosystème pour la prochaine phase du voyage vers un web plus privé.