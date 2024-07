Aujourd'hui, Apple Maps sur le web est disponible en version bêta publique, permettant aux utilisateurs du monde entier d'accéder à Maps directement à partir de leur navigateur.



Désormais, les utilisateurs peuvent obtenir des itinéraires routiers et pédestres, trouver des lieux intéressants et des informations utiles, notamment des photos, des heures d'ouverture, des évaluations et des commentaires, effectuer des actions telles que commander un repas directement à partir de la carte de lieu de Maps, et parcourir des guides personnalisés pour découvrir des lieux de restauration, de shopping et d'exploration dans des villes du monde entier. D'autres fonctionnalités, dont Look Around, seront disponibles dans les mois à venir.



Tous les développeurs, y compris ceux qui utilisent MapKit JS, peuvent également établir des liens avec Maps on the web, afin que leurs utilisateurs puissent obtenir des itinéraires, consulter des informations détaillées sur les lieux, etc.



Maps sur le web est actuellement disponible en anglais et est compatible avec Safari et Chrome sur Mac et iPad, ainsi qu'avec Chrome et Edge sur les PC Windows. La prise en charge d'autres langues, navigateurs et plateformes sera étendue au fil du temps. Aujourd'hui, Apple Maps sur le web est disponible en version bêta publique, permettant aux utilisateurs du monde entier d'accéder à Maps directement à partir de leur navigateur.Désormais, les utilisateurs peuvent obtenir des itinéraires routiers et pédestres, trouver des lieux intéressants et des informations utiles, notamment des photos, des heures d'ouverture, des évaluations et des commentaires, effectuer des actions telles que commander un repas directement à partir de la carte de lieu de Maps, et parcourir des guides personnalisés pour découvrir des lieux de restauration, de shopping et d'exploration dans des villes du monde entier. D'autres fonctionnalités, dont Look Around, seront disponibles dans les mois à venir.Tous les développeurs, y compris ceux qui utilisent MapKit JS, peuvent également établir des liens avec Maps on the web, afin que leurs utilisateurs puissent obtenir des itinéraires, consulter des informations détaillées sur les lieux, etc.Maps sur le web est actuellement disponible en anglais et est compatible avec Safari et Chrome sur Mac et iPad, ainsi qu'avec Chrome et Edge sur les PC Windows. La prise en charge d'autres langues, navigateurs et plateformes sera étendue au fil du temps.

Il aura fallu attendre longtemps pour qu'Apple lance enfin Apple Maps sur le web. Actuellement en version bêta, Apple Maps sur le web est compatible avec les navigateurs Safari et Chrome sur Mac et iPad, ainsi qu'avec les navigateurs Chrome et Edge sur les PC Windows. La prise en charge d'autres navigateurs et plateformes, ainsi que de langues autres que l'anglais, sera étendue au fil du temps, a indiqué Apple dans son annonce.Vous pouvez dès à présent essayer Apple Maps sur le web. Jusqu'à présent, Apple Maps n'était disponible que sous-forme d'application pour les appareils Apple tels que l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch et les ordinateurs Mac.À l'heure actuelle, Apple Maps sur le web propose des itinéraires pour la conduite et la marche, mais pas pour les transports en commun ou le vélo. La version bêta ne propose pas non plus Look Around, l'équivalent pour Apple de Street View de Google, qui permet d'explorer les quartiers au niveau de la rue grâce à des images panoramiques de haute qualité. On peut s'attendre à ce que ces fonctionnalités manquantes soient ajoutées au fil du temps.La version bêta d'Apple Maps sur le web comprend des liens vers des informations utiles sur les magasins, les restaurants, les bars, etc. Il est également possible de commander un repas directement à partir de la carte des lieux de Maps. Des vues satellites de lieux du monde entier sont également disponibles, ainsi que des vues standard et hybrides.Les développeurs peuvent créer des liens vers Apple Maps sur le web, afin que leurs utilisateurs puissent obtenir des itinéraires, voir des informations détaillées sur les lieux, et plus encore, a déclaré Apple.Apple Maps a été lancé en 2012, mais l'outil n'était manifestement pas prêt pour le prime time. Le lancement précoce s'est transformé en un désastre majeur pour les relations publiques de l'entreprise, et le PDG Tim Cook, qui était nouveau à l'époque, s'est senti obligé de présenter des excuses publiques. Au fil des ans, Apple a investi massivement dans le développement d'Apple Maps, qui constitue aujourd'hui une alternative efficace à Google Maps.Voici le message d'Apple pour l'annonce :Avez-vous utilisé cet outil ou un outil similaire, et si oui qu'en pensez-vous ?