L'avènement du Manifest V3 menace la survie de bloqueurs de publicité très populaires

À partir de Google Chrome 127, il y aura un avertissement pour uBlock Origin (uBO) dans votre page d'extensions Chrome. C'est le résultat de la dépréciation du support de Manifest V2 en faveur de Manifest V3. uBO est une extension Manifest V2, d'où l'avertissement dans votre navigateur Google Chrome.



Il n'existe pas de version Manifest v3 de uBO, c'est pourquoi le navigateur vous proposera d'autres extensions pour remplacer uBO.



Google accusé d'utiliser le Manifest V3 pour tuer les extensions de blocage de publicité

uBO Lite (uBOL) est une version épurée d'uBO avec un meilleur effort pour convertir les listes de filtres utilisées par uBO en une approche conforme au Manifest V3, en mettant l'accent sur la fiabilité et l'efficacité, comme c'est le cas avec uBO depuis sa première publication en juin 2014. Cependant, l'accent mis sur la fiabilité et l'efficacité dans un environnement Manifest V3 signifie qu'il faut sacrifier de nombreuses fonctionnalités au-delà de celles qui ne sont pas possibles dans un cadre Manifest V3.



Google se prépare à passer du Manifest V2 au Manifest V3, une décision qui pourrait avoir un impact significatif sur les extensions du navigateur Chrome. Nombreux sont ceux qui se demandent si leurs bloqueurs de publicité ne risquent pas d'être compromis par cette évolution de l'infrastructure du projet Chromium. Google a déclaré que le passage au Manifest V3 vise à améliorer la confidentialité et la sécurité des utilisateurs, mais une bonne partie de communauté s'oppose à cet argumentaire, affirmant que Google tente de tuer les bloqueurs de publicité afin d'augmenter ses revenus sur le marché florissant de la publicité.L'extension de blocage de publicité uBlock Origin est l'une des applications les plus populaires concernées. Les utilisateurs de uBlock Origin ont commencé à voir apparaître dans Google Chrome un avertissement indiquant que l'extension populaire ne sera peut-être bientôt plus disponible. Raymond Hill, développeur principal et responsable de la maintenance de uBlock Origin, a déclaré la semaine que cette mesure est le résultat de la suppression par Google de la prise en charge de la plateforme d'extensions Manifest V2 au profit de Manifest V3. Dans un message sur GitHub, l'équipe a expliqué à la communauté :Les utilisateurs de uBlock Origin ne sont pas les seuls à voir cette bannière d'avertissement, car elle s'affiche désormais sur la page "chrome://extensions" pour toutes les extensions Manifest V2 après la mise à jour vers la version 127 de Chrome. Les utilisateurs des canaux Chrome Beta, Dev et Canary voient ces avertissements depuis le 3 juin 2024. Google désactivera au cours des prochains mois les extensions qui sont restées sur Manifest V2 et demandera aux utilisateurs de passer une alternative Manifest V3. Les utilisateurs pourront réactiver temporairement les extensions Manifest V2 qu'ils ont installées.Mais Google a indiqué que cette option sera également supprimée après un certain temps. « Cela sera suivi progressivement dans les mois à venir par la désactivation de ces extensions. Les utilisateurs seront dirigés vers le Chrome Web Store, où ils se verront recommander des alternatives conformes au Manifest V3 pour leur extension désactivée. Pendant une courte période après la désactivation des extensions, les utilisateurs pourront toujours réactiver leurs extensions Manifest V2, mais au fil du temps, cette option disparaîtra également », explique Google dans le calendrier de désactivation de Manifest V2.L'entreprise ajoute que ces changements seront déployés pour tous les utilisateurs dans le canal Chrome Stable au cours des prochains mois, dans le but de terminer la transition vers la norme Manifest V3 d'ici le début de l'année 2025. Malgré les critiques, Google ne semble pas vouloir faire marche arrière.Les entreprises qui utilisent "ExtensionManifestV2Availability", qui leur permet de contrôler la disponibilité des extensions Manifest v2 sur Linux, Mac, Windows et ChromeOS, seront exemptées de tout changement de navigateur jusqu'en juin 2025, date à laquelle commencera la dépréciation du Manifest V2 pour les entreprises. Le géant de la recherche publiera des informations complémentaires au moment opportun.Pour rappel, un manifeste est un fichier JSON qui accompagne une extension et que le navigateur peut lire pour obtenir des informations importantes telles que son nom, son numéro de version, les autorisations dont elle a besoin... Le Manifest V3 introduit des changements controversés dans les règles pour les extensions. L’un de ces changements est la suppression de l’API WebRequest, qui permet aux extensions de modifier les requêtes réseau à la volée. Cette API est utilisée par les extensions de blocage de publicités qui peuvent créer des listes de sites Web (serveurs publicitaires) à bloquer ou à filtrer.Google veut remplacer cette API par une nouvelle API, baptisée "declarativeNetRequest", qui permet aux extensions de déclarer un ensemble de règles : des motifs pour faire correspondre les requêtes et des actions à effectuer lorsqu’elles sont correspondantes. Le problème de la nouvelle API est qu’elle limite le nombre de règles à 30 000, alors qu’une installation typique de uBlock Origin comporte 300 000 règles de filtrage dynamiques. De plus, elle ne permet pas aux extensions de modifier les en-têtes ou les corps des requêtes, ce qui réduit leur capacité à empêcher le pistage ou à contourner les mesures antiblocage.Google a longtemps affirmé que l'objectif était uniquement de rendre les extensions de navigateur plus sûres. Mais ses détracteurs, en particulier les fabricants d'extensions populaires bloquant les publicités et les traqueurs, affirment que les restrictions de cette plateforme sont conçues pour aider les annonceurs, et non les utilisateurs. Les fabricants d'extensions ont dû s'adapter à la nouveauté, mais le résultat net est assez clair : ces produits seront moins efficaces qu'ils ne l'étaient avec Manifest V2. Certains, comme Ghostery, ont simplement adapté leur outil pour contourner les limitations dans la mesure du possible.D'autres fournisseurs, comme uBlock Origin, ont divisé l'extension en deux : les utilisateurs de Chrome se verront proposer une extension moins efficace appelée uBlock Origin Lite, tandis que les utilisateurs de navigateurs alternatifs continueront à bénéficier de l'extension complète uBlock Origin :L'Electronic Frontier Foundation (EFF) note : « Manifest V3 a été présenté par ses auteurs comme "un pas dans la direction de la confidentialité, de la sécurité et des performances". Mais nous pensons que ces changements sont une mauvaise opération pour les utilisateurs. Nous l'avons dit depuis l'annonce de Manifest V3, et continuons de le dire, car sa mise en œuvre est désormais imminente. Comme FLoC et Privacy Sandbox avant lui, Manifest V3 est un autre exemple du conflit d'intérêts inhérent au fait que Google contrôle à la fois le navigateur Web dominant et l'un des plus grands réseaux publicitaires sur Internet ».Quoi qu'il en soit, les utilisateurs qui utilisent uBlock Origin ou d'autres extensions basées sur Manifest V2 ont un choix à faire. Ils peuvent passer à des bloqueurs moins efficaces basés sur Manifest V3 et voir ce qu'il en est. Ils peuvent également utiliser un navigateur Web alternatif qui n'impose pas l'utilisation du Manifest V3. Brave, par exemple, ne nécessite même pas ce type d'extension puisqu'il bloque efficacement les traqueurs et les publicités de manière automatique. Mais Firefox est également un bon choix, à condition d'installer quelques bonnes extensions (uBlock Origin, Privacy Badger, et d'autres).Mozilla a mis à jour Firefox afin que le navigateur soit compatible avec le Manifest V3, mais avec quelques différences par rapport l'approche de Google. L'API WebRequest n'est pas en voie de dépréciation dans Firefox et Mozilla a annoncé que l'entreprise n'a pas l'intention de supprimer la prise en charge du Manifest V2. Cela signifie que les extensions Manifest V2 continueront à fonctionner normalement et Firefox prendra également en charge les extensions Manifest V3.Sources : billet de blogue Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des changements introduits par Google avec le Manifest V3 ?Pensez-vous que la transition de Google vers le Manifest V3 est réellement motivée par la sécurité ?Quels impacts la transition vers le Manifest V3 pourrait avoir sur l'activité publicitaire de Google ?Le Manifest V3 va-t-il permettre à Firefox de glaner des parts de marché à Chrome ?