« Notre étude montre que bon nombre de ces services ne fournissent pas le type d'aide et de performance que vous attendez, en particulier aux niveaux de prix pratiqués par certains d'entre eux », indiquent les auteurs de l’étude.L'étude de Consumer Reports a demandé à 32 volontaires la permission d'essayer de supprimer leurs données personnelles de 13 sites de recherche de personnes, en utilisant sept services sur une période de quatre mois. L’efficacité de ces services parmi lesquels on retrouve DeleteMe, Reputation Defender de Norton et Confidently, a été comparée à celle de l’utilisation de l’option de retrait manuelle offerte par certaines plateformes.Après avoir relevé 332 cas de profils d'informations d'identification sur ces sites, Consumer Reports a constaté que seuls 117 profils avaient été supprimés dans les quatre mois en utilisant l'ensemble des services, soit 35 %. L'efficacité des services varie, EasyOptOuts se classant notamment en deuxième position avec un taux de suppression de 65 % au bout de quatre mois. Mais si l’objectif de l’utilisateur est de faire en sorte que les autres ne puissent plus rien savoir de lui, la réalité est qu’aucun des services testés par Consumer Reports ne lui permettra vraiment d'y parvenir.Les options de retrait manuel se sont révélés être la méthode de suppression la plus efficace, avec 70 % de suppression en une semaine, ce qui représente à la fois un taux d'élimination plus élevé et un délai d'exécution plus rapide que tous les services automatisés.L'étude a en sus mis en évidence des liens étroits entre les sites de recherche de personnes et les services qui prétendent les nettoyer. En supprimant les données d'un volontaire sur ClustrMaps, une page s'est affichée avec une redirection vers le service de protection de la vie privée OneRep. L’éditeur de Mozilla pour sa part a supprimé OneRep en tant que fournisseur de services pour son offre groupée de protection de la vie privée Mozilla Monitor Plus après qu'un rapport de Brian Krebs a révélé que le PDG de OneRep avait des liens notables avec l'industrie de la recherche de personnes.En publiant cette étude, les auteurs plaident également en faveur de lois qui rendraient la suppression des recherches de personnes beaucoup plus facile que la recherche manuelle sur le web ou le paiement d'une surveillance incomplète. L'étude cite CheckPeople, PublicDataUSA et Intelius comme les entreprises les moins réactives dans l'un des secteurs les moins réactifs, tout en notant que PeopleFinders, ClustrMaps et ThatsThem méritent une toute petite reconnaissance.Source : Etude Quelle est votre expérience avec les services de suppression des données des internautes d’un site de recherche des personnes ? Partagez-vous les avis selon lesquels leur efficacité ne vaut pas leur coût ?Quelles sont les astuces dont vous faites usage pour protéger au maximum vos données des moteurs de recherche de personnes ?