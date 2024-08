1

/* Alignement le long de l'axe */ /* Note : align-content ne prend pas en charge les valeurs left et right */ align-content : center ; /* Les éléments sont groupés au centre */ align-content : start ; /* Les éléments sont groupés au début */ align-content : end ; /* Les éléments sont groupés à la fin */ align-content : flex-start ; /* Les éléments flexibles sont groupés au début */ align-content : flex-end ; /* Les éléments flexibles sont groupés à la fin */ /* Alignement normal */ align-content : normal ; /* Alignement sur la ligne de base */ align-content : baseline ; align-content : first baseline ; align-content : last baseline ; /* Répartition de l'espace */ align-content : space-between ; /* L'espace est réparti entre les éléments, le premier est accolé au bord et le dernier également. */ align-content : space-around ; /* L'espace est réparti entre les éléments avec un demi-espace au début et à la fin */ align-content : space-evenly; /* L'espace est réparti entre les éléments et autour */ align-content : stretch ; /* Les éléments dimensionnés avec auto sont étirés également afin de remplir le conteneur*/ /* Gestion du dépassement */ align-content : safe center ; align-content : unsafe center ; /* Valeurs globales */ align-content : inherit ; align-content : initial ; align-content : unset ;