Un réseau d'information contrôlé par le gouvernement russe de Vladimir Poutine a récemment été découvert aux États-Unis. À l'aide d'une société de médias américain, des influenceurs de droite ont été dupés pour travailler dans le cadre d'une opération d'influence russe . Le réseau d'information compte des millions d'adeptes en ligne, qui ont été des acteurs majeurs du discours politique de droite depuis la présidence de Donald Trump. L'opération d'influence pro-russe montre que la Russie a une préférence pour Donald Trump pour les prochaines élections.L'interdiction des médias d'État russes sur les plateformes de Meta, vivement critiquée par le Kremlin, marque une forte escalade des mesures prises par la plus grande entreprise de médias sociaux au monde à l'encontre des médias d'État russes, après des années de mesures plus limitées telles que l'interdiction pour les médias de diffuser des publicités et la réduction de la portée de leurs messages.« Après mûre réflexion, nous avons élargi notre action contre les médias d'État russes. Rossiya Segodnya, RT et d'autres entités apparentées sont désormais bannies de nos applications dans le monde entier en raison de leurs activités d'ingérence étrangère », a déclaré l'entreprise de médias sociaux dans un communiqué écrit.La mise en œuvre de l'interdiction se fera dans les prochains jours. Outre Facebook, les applications de Meta comprennent Instagram, WhatsApp et Threads.Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré aux journalistes le mardi 17 septembre : « Meta se discrédite avec ces actions. De telles actions sélectives contre les médias russes sont inacceptables [...]. Cela complique les perspectives de normalisation de nos relations avec Meta ».Moscou a qualifié Meta d'organisation « extrémiste » en 2022 et a bloqué Instagram et Facebook, s'opposant aux changements apportés à la politique d'incitation à la haine de Meta, conçue pour permettre aux utilisateurs d'exprimer leur colère face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette mesure de Meta justifiée et pertinente ?