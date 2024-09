Contexte et raisons de la fermeture

En savoir plus sur le Fediverse

Mozilla se retire de Mastodon

Envoyé par Mozilla Envoyé par Réduction des investissements dans "mozilla.social" : avec "mozilla.social", nous avons fait un grand pari en 2023 pour construire une expérience de médias sociaux plus sûre et meilleure, basée sur Mastodon et Fediverse. Notre approche initiale était basée sur la conviction que Mozilla devait rapidement atteindre une grande échelle afin de façonner efficacement l'avenir des médias sociaux. C'était une idée noble, mais nous avons eu du mal à la mettre en œuvre.



Alors que nous avons alloué des ressources considérables à "mozilla.social" pour poursuivre cette idée ambitieuse, rétrospectivement, une approche plus modeste nous aurait permis de participer à cet espace avec beaucoup plus d'agilité. Les actions que nous entreprenons aujourd'hui apporteront cette correction stratégique, en travaillant avec une équipe beaucoup plus petite pour participer à l'écosystème Mastodon et apporter plus rapidement de petites expériences aux personnes qui choisissent de vivre sur l'instance "mozilla.social".

Réactions et perspectives

Conclusion

Lancé en mai 2023, Mozilla.social était une petite instance de Mastodon, un réseau social décentralisé et open source, souvent considéré comme une alternative à Twitter/X. Malgré son potentiel, le serveur n’a attiré qu’environ 293 utilisateurs actifs. La décision de fermer cette instance s’inscrit dans une réorientation stratégique plus large de Mozilla, initiée après le départ de son ancien PDG et l’arrivée de Laura Chambers en tant que PDG par intérim.Sous la direction de Chambers, Mozilla a décidé de réduire ses investissements dans des produits non essentiels pour se concentrer sur Firefox et l’IA. Cette réorientation a également conduit à la fermeture d’autres projets, tels que son VPN, Relay, et Online Footprint ScrubberLe Fediverse (mot-valise de l'anglais pour « fédération » et « univers ») est une association de réseaux sociaux indépendants, qui permet aux utilisateurs d’interagir à peu près de la même manière qu’ils le feraient au sein d’une plateforme unique. C’est-à-dire : lire, s’abonner/suivre, aimer, partager du contenu, commenter, etc. De plus, chaque plateforme qui participe au Fediverse est elle-même fédérée : elle consiste en une communauté de serveurs indépendants (appelés « instances » au sein du Fediverse).La décentralisation est donc une caractéristique essentielle du Fediverse. Chaque instance du Fediverse a ses propriétaires (qui créent et entretiennent le serveur de manière indépendante et prennent en charge tous les frais liés à son fonctionnement), sa communauté d’utilisateurs, ses règles, son système de modération et souvent une sorte de thème.Le protocole spécialement conçu ActivityPub est utilisé pour assurer l’interaction entre toutes ces instances indépendantes. ActivityPub a été développé par l’organisation spécialisée dans la création de protocoles courants sur Internet, le World Wide Web Consortium (W3C).Mozilla se retire de l'univers fédéré. Bien que le concept de web social ouvert, également connu sous le nom de Fediverse, ait pris de l'ampleur depuis que Meta a présenté l'année dernière sa toute première application fédérée, Instagram Threads, Mozilla, le fabricant de Firefox, a annoncé mardi qu'il mettait fin à son expérience d'exploitation d'un serveur sur le Fediverse. Le serveur, Mozilla.social, connecte aujourd'hui les utilisateurs au réseau social Mastodon, un rival open source de Twitter/X. Il sera fermé le 17 décembre.D'ici là, les utilisateurs pourront télécharger leurs données ou migrer leur compte vers une autre instance de Mastodon, s'ils le souhaitent.Cette dernière option tire parti de la portabilité des comptes offerte par le web social ouvert. Contrairement aux plateformes centralisées, les utilisateurs ne sont pas obligés d'abandonner leur compte et de perdre leur contenu et leurs abonnés s'ils n'apprécient pas la manière dont un serveur est géré ou les règles qu'il a mises en place. Au contraire, ils peuvent à tout moment opter pour un autre serveur Mastodon ou même gérer leur propre serveur. Il en va de même lorsque le propriétaire d'un serveur décide de fermer son instance, comme le fait actuellement Mozilla.Mozilla.social était une petite instance, avec seulement 293 utilisateurs actifs au moment de l'annonce de mardi. À titre de comparaison, l'instance Mastodon la plus populaire, Mastodon.social, compte plus de 247 500 utilisateurs actifs mensuels.Mozilla avait annoncé son intention de réduire ses investissements dans fediverse au début de l'année, après le départ de son PDG. À l'époque, Laura Chambers, membre du conseil d'administration de Mozilla, a pris le poste de PDG intérimaire de Mozilla Corporation jusqu'à la fin de 2024. Peu après le changement de direction, Mozilla a déclaré qu'elle recentrerait sa stratégie de produits autour de Firefox et de l'IA et qu'elle réduirait considérablement, voire arrêterait, d'autres efforts. Parmi les produits concernés par le retrait, on trouve son VPN, Relay et Online Footprint Scrubber, en plus de son instance Mastodon, a déclaré l'entreprise à l'époque. Dans le même temps, son monde virtuel Hubs a été fermé.La réorientation des efforts de Mozilla est intervenue après que son produit phare, le navigateur web Firefox, a perdu des parts de marché pendant des années. Cela a permis à d'autres concurrents, comme la startup Arc, de s'imposer sur le marché des navigateurs alternatifs.Quelques mois avant ce changement de stratégie, Mozilla avait vanté le potentiel de la fediverse, mais sous la direction de Chambers, l'entreprise a déclaré qu'une « approche plus modeste » de la fediverse lui aurait permis de participer avec « une plus grande agilité ». Dans un mémo interne , Mozilla a indiqué qu'à l'avenir, une « équipe beaucoup plus petite » participerait à l'écosystème Mastodon :Cependant, Mozilla n'a pas dit à l'époque que l'instance Mozilla.social serait fermée, ajoutant qu'elle continuerait à proposer de petites expériences à ceux qui participaient à son instance.Mozilla a fait part de son intention de fermer le serveur dans un message sur le réseau social de Mastodon, qualifiant cette décision de « difficile ».« Merci d'avoir fait partie de la communauté Mozilla.social et d'avoir donné votre avis pendant notre bêta fermée. Vous pouvez continuer à utiliser Mozilla.social jusqu'au 17 décembre », indique le message avant de fournir des liens pour aider les utilisateurs à exporter leurs données et à migrer leurs comptes.Par ailleurs, la startup Mammoth, soutenue par Mozilla, qui fabrique une application Mastodon tierce, a annoncé qu'elle migrait son instance vers le fournisseur d'hébergement Mastodon, Mastohost. Cependant, Bart Decrem, cofondateur de Mammoth, a expliqué que cette décision n'a rien à voir avec la décision plus générale de Mozilla de quitter le fediverse.« Mozilla a signalé qu'elle concentrait ses efforts sur Firefox et l'IA il y a quelques mois, donc ce n'est pas une surprise », a déclaré Decrem. « Je suis enthousiasmé par les promesses d'ActivityPub et de fediverse, et Mastodon en est un élément important, mais c'est un bon rappel que nous avons beaucoup de travail devant nous ».La fermeture de Mozilla.social a suscité des réactions mitigées. Certains utilisateurs regrettent la fin de cette expérience, tandis que d’autres comprennent la nécessité pour Mozilla de se concentrer sur ses priorités stratégiques. Cette décision soulève également des questions sur l’avenir du Fediverse et la viabilité des réseaux sociaux décentralisés face aux géants centralisés comme Meta et Twitter/X.La fermeture de Mozilla.social symbolise les défis auxquels sont confrontées les initiatives décentralisées dans un paysage numérique dominé par des plateformes centralisées. Alors que Mozilla se recentre sur ses produits phares, l’avenir du Fediverse reste incertain, mais plein de potentiel pour ceux qui croient en une alternative ouverte et décentralisée.Source : Mozilla ( 1 Que pensez-vous de la décision de Mozilla de fermer son serveur Mastodon ?Utilisez-vous des réseaux sociaux décentralisés comme Mastodon ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quels sont, selon vous, les principaux obstacles à l’adoption massive des réseaux sociaux décentralisés comme Mastodon ?Comment les utilisateurs peuvent-ils contribuer à la pérennité des réseaux sociaux décentralisés ?Pensez-vous que les géants de la technologie devraient soutenir financièrement ou techniquement les réseaux sociaux décentralisés ? Pourquoi ?Quels avantages et inconvénients voyez-vous dans l’utilisation de réseaux sociaux décentralisés par rapport aux plateformes centralisées ?Comment voyez-vous l’avenir des réseaux sociaux décentralisés face aux géants comme Meta et Twitter/X ?