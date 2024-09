Fidelity réduit à nouveau la valorisation d'X, en baisse de 79 % depuis son achat, la plateforme est désormais évaluée à seulement 9 milliards de $, après qu'Elon Musk l'ait payé 44 milliards de $

En février 2024, le Blue Chip Growth Fund de Fidelity a réduit de 5,7 % la valeur de ses participations dans X, ce qui implique une baisse significative de 73 % de la valeur de l'ancien Twitter depuis l'acquisition de la société de médias sociaux par Elon Musk. Fidelity, qui a acquis une participation dans X en assistant Musk dans son achat de 44 milliards de dollars en octobre 2022, a déclaré la valeur de la position à 5,28 millions de dollars au 29 février En septembre 2024, la plateforme de médias sociaux X d'Elon Musk est désormais évaluée à environ 9,4 milliards de dollars, soit moins d'un quart de son prix d'achat initial de 44 milliards de dollars. La raison est que Fidelity a réduit à nouveau la valeur de sa participation dans X de 78,7 %, ramenant son évaluation à environ 4,19 millions de dollars.Fidelity avait déjà investi 19,66 millions de dollars dans X par l'intermédiaire de ce fonds. Il ne s'agit pas de la première réduction de valeur. À la fin du mois de juillet, Fidelity estimait ses parts dans X à environ 5,5 millions de dollars. Cette dernière baisse fait suite à une série de réductions substantielles, dont une de 71,5 % en janvier et une de 65 % en début d'année 2024. Fidelity a pris une participation dans X Corp pour 300 millions de dollars en octobre 2022, peu après l'acquisition par Elon Musk.Pour les observateurs, l'acquisition de Twitter par Elon Musk est la pire opération pour les banques depuis la crise financière. En 2022, Elon Musk avait fait une offre controversée d'achat de Twitter Inc., affirmant que l'entreprise a un potentiel extraordinaire et qu'il est la personne indiquée pour le débloquer. Pour l'aider dans cette acquisition, sept banques, dont Bank of America et Morgan Stanley, ont donné à Elon Musk environ 13 milliards de dollars.Mais depuis son acquisition de Twitter, la gestion chaotique d'Elon Musk a plongé l'évaluation de la société. Entre les licenciements massifs, le non-paiement des primes des employés, les poursuites intentées par des vendeurs et des propriétaires affirmant que Twitter n'a pas payé les factures de services, de produits ou de loyer, ou la prolifération de la désinformation et des discours haineux sur la plateforme, plusieurs annonceurs ont décidé de quitter Twitter.Pour aggraver la situation, fin juillet 2023, Elon Musk a décidé de changer le nom de Twitter en X, et a même remplacé l'oiseau bleu iconique par la même lettre. Cette décision constituait une étape vers la transformation de la plateforme en une "". Mais ce changement radical a eu un effet négatif sur la popularité de l’application, qui a vu ses téléchargements et son classement chuter sur les deux principales plateformes de distribution d’applications mobiles : l’App Store d’Apple et le Play Store de Google.: FidelityQuel est votre avis sur le sujet ?