Après 15 ans d'efforts en faveur d'un Web sûr, fiable et accessible à tous, la Fondation Web fermera ses portes virtuelles le 27 septembre.La Web Foundation a été créée pour être le porte-étendard d'un Web sûr, fiable et responsabilisant pour tous. Au cours de cette période, la WF a mené des recherches novatrices et mesuré la santé du web grâce à son indice, influencé des politiques mondiales importantes grâce à son contrat pour le web qui a obligé les gouvernements et les entreprises à rendre des comptes, lancé des collectifs tels que le WRO pour protéger les femmes en ligne et créé des outils innovants dans ce domaine, tels que le baromètre des données ouvertes.Au nom du conseil d'administration, Sir Tim et Lady Rosemary Leith Berners-Lee et tous les membres de la Web Foundation vous remercient pour votre soutien tout au long de ce voyage.Voici une copie de la lettre que nous avons envoyée à nos partisans, avec un aperçu de ce qui va suivre.La Fondation Web est née en 2009 d'un travail d'équipe avec des bailleurs de fonds, des collègues et un groupe de supporters passionnés, convaincus que le Web se renforçait et devait être plus largement distribué. À l'époque, à peine plus de 20 % de la population mondiale avait accès au web. Nous étions uniques à l'époque, car il n'y avait pas d'autres organisations importantes qui soutenaient l'aspect social du Web en améliorant l'accès et l'accessibilité. Au cours des 15 dernières années, la Web Foundation a été le porte-drapeau d'un Web sûr, fiable et qui donne des moyens d'action à tous. Au cours de cette période, la WF s'est réunie en tant que voix indépendante sur des questions d'actualité essentielles, a mené des recherches novatrices, a influencé des politiques mondiales importantes, a lancé des collectifs et a créé des outils novateurs pour le secteur.Ce travail a fait avancer l'agenda pour un web sûr, fiable et ouvert et a aidé à soutenir le mouvement plus large des partisans passionnés tout en contribuant à un accès accru et à une meilleure expérience en ligne pour des centaines de millions de personnes. Nous sommes incroyablement fiers de l'impact de l'organisation et nous remercions nos sympathisants qui nous ont permis de faire bouger l'aiguille de manière significative pour résoudre les problèmes d'accès et d'accessibilité financière au cours de ces dernières années.Le paysage a fondamentalement changé avec l'accès au web qui a augmenté de façon spectaculaire - près de 70 % de la population mondiale est maintenant en ligne, contre un peu plus de 20 % en 2009. De nombreuses et excellentes organisations défendent aujourd'hui les principes du web et les droits des utilisateurs en ligne. Les menaces qui pèsent sur le web se sont également accrues : le modèle commercial dominant des médias sociaux a entraîné la marchandisation des données des utilisateurs et une concentration du pouvoir contraire à la vision initiale de Tim, ce qui a des répercussions sur tous les aspects de la société, de notre démocratie à notre bien-être individuel.Avec le conseil d'administration de la Web Foundation, nous nous sommes demandé où nous pourrions avoir le plus d'impact à l'avenir. La conclusion à laquelle nous sommes parvenus est que la passion de Tim pour la restauration du pouvoir et du contrôle des données par les individus et la construction active de systèmes collaboratifs puissants doit être la plus grande priorité à l'avenir. Afin d'y parvenir au mieux, Tim concentrera ses efforts sur le soutien de sa vision du protocole Solid et d'autres systèmes décentralisés. Le conseil d'administration de la Web Foundation a donc pris la décision de mettre fin à la Web Foundation, fermant ainsi nos portes virtuelles à la fin du mois de septembre et permettant à Tim de se concentrer sur sa vision de Solid.Nous avons repensé avec émotion aux 15 dernières années et à l'impact que la Fondation Web a eu au niveau mondial. Nous rendons hommage aux partenariats étonnants que nous avons formés avec des collègues, d'autres ONG, des gouvernements, des bailleurs de fonds privés et des défenseurs de l'espace. Nous mettons également en lumière le dévouement et l'énergie déployés par notre personnel et nos partenaires pour nous aider à concrétiser la vision que nous avons pour le web. Merci à tous ceux qui ont travaillé à nos côtés pour lutter pour le Web que nous voulons.