Des pertes financières colossales

Les méthodes des escrocs

Un environnement propice aux arnaques

Quelques extraits des plaintes

Minnesota

Perte totale déclarée : 500 000

Âge : 60-64 ans

Avril 2024

Perte totale déclarée : 170 000

Tennessee

mars 2024

Perte totale déclarée : 120 000

Oregon

Âge : 70-79 ans

Février 2024

Les conséquences psychologiques

Les mesures de prévention

Éducation et sensibilisation : Les utilisateurs doivent être informés des techniques courantes utilisées par les escrocs et des signes avant-coureurs des arnaques.

Les utilisateurs doivent être informés des techniques courantes utilisées par les escrocs et des signes avant-coureurs des arnaques. Renforcement des mesures de sécurité : Truth Social et d’autres plateformes doivent investir dans des technologies de détection des fraudes et des équipes dédiées à la sécurité.

Truth Social et d’autres plateformes doivent investir dans des technologies de détection des fraudes et des équipes dédiées à la sécurité. Collaboration avec les autorités : Les plateformes doivent travailler en étroite collaboration avec les autorités pour identifier et poursuivre les escrocs.

Les plateformes doivent travailler en étroite collaboration avec les autorités pour identifier et poursuivre les escrocs. Support aux victimes : Offrir un soutien psychologique et financier aux victimes peut les aider à se remettre des conséquences des arnaques.

Conclusion

Suite à une demande au titre de la loi sur la liberté de l'information (Freedom of Information Act, FOIA) soumis à la FTC concernant les plaintes des consommateurs au sujet de Truth Social déposées au cours des deux dernières années, l'agence américaine a partagé ce trésor d'informations. Les plaintes adressées à l'agence fédérale comprennent des histoires de personnes qui ont été bannies du site (injustement, selon elles) et d'autres qui affirment avoir été inscrites sur des listes de diffusion dont elles n'avaient jamais voulu faire partie. Mais les plaintes pour escroquerie sont les plus choquantes, ne serait-ce que parce qu'elles portent sur des sommes d'argent considérables.Une personne qui dit avoir perdu 170 000 dollars explique qu'elle a d'abord été escroquée sur un autre site, mais qu'elle a rencontré quelqu'un sur Truth Social qui prétendait pouvoir l'aider à récupérer son argent. Il s'est avéré qu'il s'agissait également d'une escroquerie. Mais le plus souvent, les victimes sont d'abord contactées sur Truth Social avant d'être invitées à poursuivre la conversation ailleurs, comme sur WhatsApp. Truth Social semble être un environnement riche en cibles pour les personnes faciles à arnaquer.Une autre chose qui ressort des plaintes déposées auprès de la FTC est qu'elles semblent impliquer de nombreux fans âgés de Donald Trump. Un homme de 72 ans, qui a déclaré avoir discuté avec une « belle » femme sur le site, s'est fait escroquer de 21 000 dollars. Sa plainte se termine ainsi : « Je n'ai pas parlé de cette bévue à ma femme. Elle n'est toujours pas au courant ». Une autre personne âgée d'une soixantaine d'années a déclaré avoir perdu 500 000 dollars à cause d'escrocs sur Truth Social et semble penser qu'il y a peut-être un moyen de récupérer son argent, déclarant à la FTC : « Après avoir payé, ils promettent qu'il n'y aura plus de frais et que je recevrai mes biens. »Les escrocs utilisent des techniques sophistiquées pour tromper leurs victimes. Ils commencent souvent par établir un contact sur Truth Social avant de déplacer la conversation vers des plateformes comme WhatsApp. Une fois la confiance établie, ils persuadent leurs victimes d’investir dans des projets fictifs, en leur montrant des comptes en ligne avec des soldes falsifiés pour les inciter à investir davantageDe nombreuses personnes ne semblent pas comprendre que le montant qu'elles voient apparaître sur leur compte est totalement fictif. Les escrocs donnent souvent à la victime l'accès à un site web qui indique un certain montant sur « son » compte, qui ne peut cependant pas être retiré.Les escroqueries qui se produisent sur Truth Social semblent être plus communément du dépeçage de porc, une méthode pour gagner la confiance de quelqu'un tout en l'amenant à vous donner des sommes d'argent de plus en plus importantes, tout en faisant croire à la victime qu'elle fait des investissements judicieux.Truth Social semble être un environnement particulièrement vulnérable aux arnaques. Les utilisateurs, souvent des retraités avec des économies substantielles, sont des cibles attrayantes et « faciles » pour les escrocs. De plus, la plateforme elle-même semble avoir des difficultés à détecter et à éliminer ces activités frauduleuses, malgré les affirmations de l’équipe de gestion de Truth SocialBien sûr, cela ne se produit pas uniquement sur Truth Social. Cette technique d'escroquerie se produit sur tout l'internet, de Facebook à Instagram, et il est possible que même des personnes intelligentes se fassent escroquer.Rencontrée sur Truth Social. Elle m'a dit qu'elle travaillait dans le domaine de l'échange de crypto-monnaies. Elle m'a fait faire des transactions avec une société appelée Coincorner, basée en Angleterre. L'argent a été envoyé par virement bancaire à un portefeuille de crypto-monnaies, puis à Coincorner. Lorsque j'ai essayé de retirer de l'argent, j'ai dû payer des taxes à l'avance. Ensuite, le site a dit que j'avais un chiffre de trop dans mon numéro de compte bancaire et qu'il y avait un risque de sécurité. J'ai payé des frais pour passer ce risque de sécurité.Ensuite, on m'a dit que je ne pouvais pas transférer mon argent par virement bancaire et que je recevrais un chèque à la place. Ensuite, ils ont fixé un montant minimum pour lequel ils pouvaient émettre un chèque et ont dû approvisionner mon compte pour atteindre le minimum. Après cela, j'ai déposé un rapport auprès du bureau du shérif à Hibbing, dans l'État de New York. Cas [expurgé]. Plus tard, j'ai déposé un rapport en ligne auprès du FBI. Le 30 mars, une [expurgé] ph [expurgé] m'a contacté. Elle me dit qu'elle est comptable chez Coincorner et qu'elle essaie de me faire rembourser mes fonds. Elle me dit qu'elle est dans l'Oregon, mais qu'elle travaille pour Coincorner. Mes avoirs se trouvent maintenant dans une banque appelée Top City choice Bank. Je dois payer des frais de retrait de 10 000 $ par virement bancaire à [expurgé]. J'ai effectué ce paiement.Ensuite, les frais de transfert du COT [ndlr. Commission on Turnover. Il s'agit d'une taxe prélevée par les banques sur les retraits effectués par les clients] s'élèvent à 15 000 dollars. Même destination du virement, puis des frais d'activation du compte bancaire de 25 000 $. Même adresse de virement. Maintenant, ils veulent 70 000 $ pour un code d'authentification de transfert. Après avoir payé cette somme, ils promettent qu'il n'y aura plus de frais et que je recevrai mes avoirs. Cette somme n'a pas été payée. J'ai également envoyé un SMS à un homme qui prétend être l'un des 4 fondateurs de Coincorner, Phil Collins, tél. [expurgé]. Voici où j'en suis aujourd'hui.Après avoir été arnaqué sur un autre site, j'ai reçu un lien d'une [expurgé] sur le média Truth Social pour qu'ils récupèrent mon argent après qu'elle m'ait dit qu'ils pouvaient le récupérer ! Ils m'ont fait payer 10 % pour aller les chercher et m'ont dit qu'il n'y avait pas de frais ou de limites pour stocker mon xrp et mon xlm ! Lorsque j'ai reçu l'argent sur mon compte, on m'a dit qu'on me livrait une carte de débit pour mon compte, mais elle n'est jamais arrivée ! J'ai posé des questions, mais ils m'ont dit que lorsque mon compte atteindrait 20 000 euros, j'en recevrais une. J'ai refusé d'ajouter d'autres fonds sur mon compte après cela ! La dame me harcèle toujours sur truth social ! Elle me dit de payer pour obtenir ma carte ! J'ai des photos de tout cela.J'ai parlé à cette personne sur Truth Social pendant plusieurs mois, puis on m'a demandé si j'avais déjà dirigé une entreprise. J'ai répondu par l'affirmative et cette personne m'a demandé si j'étais prêt à l'aider à gérer les affaires de son défunt père et à l'aider avec son héritage, et qu'elle était prête à me payer pour cela. Elle m'a envoyé des certificats indiquant qu'elle était copropriétaire de l'or et des diamants que son père lui avait laissés et que j'aurais un paiement en échange de mon aide pour gérer l'entreprise et vendre son or. J'ai fini par payer tous les frais de douane supposés, les frais d'avocat, etc. Toujours par l'intermédiaire de tiers, l'or provenait du Royaume-Uni, il est passé par les douanes canadiennes puis par les douanes américaines. Le total s'élève à plus de 100 000 euros, l'argent que j'ai envoyé a toujours été envoyé par l'intermédiaire de tiers, dont un en particulier qui a encaissé au moins 60 000 euros de ce montant. Je sais que je suis idiot. Que puis-je faire pour enquêter sur cette affaire ? Tous les certificats et sites web qu'elle m'a donnés se révèlent être des faux. Je ne sais pas où aller. C'est une longue histoire, mais elle est résumée en quelques mots. Plus j'écris, plus je me sens bête de m'être laissé prendre par une telle chose.Les pertes financières ne sont qu’une partie du problème. Les victimes d’escroqueries en ligne subissent souvent des conséquences psychologiques importantes. La honte, la culpabilité et la perte de confiance en soi sont courantes. Certaines victimes hésitent à signaler les arnaques par peur d’être jugées ou ridiculisées. Il est crucial de sensibiliser le public à ces aspects pour encourager les victimes à chercher de l’aide et à signaler les incidents.Pour lutter contre ces escroqueries, plusieurs mesures peuvent être mises en place :La situation sur Truth Social est alarmante et soulève des questions sur la sécurité des utilisateurs sur les plateformes de médias sociaux. Il est crucial que les utilisateurs soient vigilants et sceptiques face aux offres trop belles pour être vraies. Les plateformes, quant à elles, doivent renforcer leurs mesures de sécurité pour protéger leurs utilisateurs contre de telles escroqueries.Source : plainte soumises à la FTCAvez-vous déjà été victime d’une escroquerie en ligne ? Si oui, comment cela s’est-il passé et quelles leçons en avez-vous tirées ?Pensez-vous que les plateformes de médias sociaux devraient être tenues responsables des escroqueries qui se produisent sur leurs sites ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quelles mesures de sécurité supplémentaires aimeriez-vous voir mises en place sur les réseaux sociaux pour protéger les utilisateurs ?Selon vous, pourquoi les personnes âgées sont-elles souvent les cibles privilégiées des escrocs en ligne ?Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un pour éviter de tomber dans le piège des arnaques en ligne ?Comment les utilisateurs peuvent-ils mieux se protéger contre les escroqueries sans compromettre leur expérience sur les réseaux sociaux ?Pensez-vous que l’éducation numérique devrait être renforcée pour aider les gens à reconnaître et éviter les arnaques en ligne ?