La disparition du domaine Internet .io : un traité entre le Royaume-Uni et l'Île Maurice pourrait faire disparaître ce domaine prisé par les entreprises technologiques et les développeurs de jeux

Le 3 octobre, le gouvernement britannique a annoncé qu'il renonçait à sa souveraineté sur un petit atoll tropical de l'océan Indien, les îles Chagos. Les îles seront cédées à l'île Maurice, pays voisin situé à environ 1 100 miles au large de la côte sud-est de l'Afrique.L'affaire n'a pas fait les choux gras de la presse technique, mais elle aurait peut-être dû. La décision de transférer les îles à leur nouveau propriétaire entraînera la perte de l'un des domaines de premier niveau préférés de l'industrie des technologies et des jeux : .io.Les îles Chagos ont reçu l'indicatif de pays IO. Un domaine correspondant au code de pays .io lui a également été attribué en 1997. Le gouvernement britannique a accordé les droits de vente des domaines .io à l'Internet Computer Bureau (ICB), selon un rapport de 2014 de GigaOm.Le gouvernement d'un pays est généralement censé recevoir des revenus pour tous les sites qui s'enregistrent en utilisant leur domaine de code de pays. Par exemple, Anguilla, qui a le code de pays AI, a tiré 7,4 millions de dollars des enregistrements de domaines .ai en 2021, selon les archives publiques, et avait précédemment estimé qu'elle recevrait 8,3 millions de dollars des enregistrements de domaines en 2023. Mais la même année, Vince Cate, qui gère depuis des décennies le domaine .ai pour Anguilla, a estimé qu'Anguilla recevrait entre 25 et 30 millions de dollars grâce aux sites web s'enregistrant avec le domaine .ai.Le nombre total d'enregistrements de sites se terminant par ces deux lettres a effectivement doublé au cours de l'année 2022 pour atteindre 287 432, selon Vince Cate.Stability.ai, X.ai d'Elon Musk et Character.ai ne sont que quelques-unes des entreprises d'intelligence artificielle qui se sont emparées du domaine .ai attribué aux îles et aux cayes qui composent Anguilla. De nombreux géants de la technologie ont également leur propre adresse web se terminant par .ai : Google.ai et Facebook.ai dirigent les visiteurs vers les pages web de leur entreprise consacrées à l'IA et Microsoft.ai présente les services Azure AI de l'entreprise.Depuis le lancement de ChatGPT, un nombre croissant d'entreprises technologiques se sont lancées dans une course pour lever des milliards de capitaux, recruter des ingénieurs talentueux et obtenir des puces puissantes, mais de plus en plus rares. Un domaine peut sembler moins essentiel, mais pour une industrie obsédée par l'image de marque, le bon nom peut être déterminant.« Depuis le 30 novembre [2022], les choses sont très différentes ici », a déclaré Cate, en référence à la date à laquelle ChatGPT a été lancé publiquement.Qu'il s'agisse de Github.io, du site de jeux itch.io ou même de Google I/O (qui a sans doute lancé la tendance en 2008), .io est une présence constante dans le lexique technologique : des milliers de startups technologiques et de sociétés de crypto-monnaies en vogue (comme itch.io, greenhouse.io et opensea.io) ont adopté le domaine. Sa popularité s'explique parfois par le fait qu'il représente l'abréviation de « input/output », c'est-à-dire les données reçues et traitées par un système. Ce qui n'est pas souvent reconnu, c'est qu'il s'agit de bien plus qu'un simple domaine. Il s'agit d'un domaine de premier niveau de code de pays (ccTLD) lié à une nation, ce qui signifie qu'il implique des politiques bien au-delà du monde numérique.Cependant, l'entrepreneur Paul Kane, qui dirigeait auparavant l'ICB, a déclaré à GigaOm que le gouvernement britannique avait perçu une partie des recettes, ce qui a surpris les Chagossiens. En 2020, les Chagossiens ont déposé une demande pour obtenir la propriété de ce qu'ils disaient être un bien de 50 millions de dollars, comme l'a rapporté Fortune.Depuis 1968, le Royaume-Uni et les États-Unis exploitent une importante base militaire sur les îles Chagos (officiellement connues sous le nom de Territoire britannique de l'océan Indien), mais la nation voisine de l'île Maurice a toujours contesté la souveraineté britannique sur ces îles. Le gouvernement mauricien a longtemps soutenu que les Britanniques avaient illégalement conservé le contrôle de ces îles lorsque l'île Maurice a obtenu son indépendance. Il a fallu plus de 50 ans pour que ce différend soit enfin résolu. En échange d'un bail de 99 ans pour la base militaire, les îles feront partie de l'île Maurice.Aujourd'hui, l'accord finalisé par le Royaume-Uni prévoit que les îles Chagos feront partie de l'île Maurice (une décision qui, selon les Chagossiens, n'a même pas fait l'objet d'une consultation de la part du gouvernement). Avec ce changement, le territoire britannique de l'océan Indien n'existe plus, ce qui remet en question l'avenir du domaine .io.Différents organismes internationaux mettront à jour leurs registres. En particulier, l'Organisation internationale de normalisation (ISO) pourrait supprimer le code de pays « IO » de sa spécification. L'IANA (Internet Assigned Numbers Authority), qui crée et délègue les domaines de premier niveau, utilise cette spécification pour déterminer quels domaines de pays de premier niveau doivent exister. Une fois IO supprimé, l'IANA refusera d'autoriser tout nouvel enregistrement avec un domaine .io. Elle entamera également automatiquement le processus de retrait des domaines existants. (Il n'existe pas de décompte officiel du nombre de domaines .io existants).Dans ce cas de figure, officiellement, le domaine .io (et d'innombrables sites web) disparaîtront. À une époque où les domaines peuvent se vendre pour des millions de dollars, c'est un rappel choquant qu'il y a des forces extérieures à l'internet qui affectent encore nos vies numériquesL'IANA (Internet Assigned Numbers Authority) a mis en place un processus de retrait des anciens domaines de codes de pays dans un délai de cinq ans (avec possibilité d'extension). L'IANA a établi cette règle après que le domaine .su de l'Union soviétique a perduré après son effondrement, devenant un domaine couramment utilisé par les cybercriminels.Depuis, l'IANA a également dû retirer le domaine .yu précédemment utilisé pour la Yougoslavie, mais il est resté opérationnel pendant des années après l'éclatement du pays, le temps que les sites web du gouvernement soient transférés vers de nouveaux domaines. Et si les îles Salomon indépendantes possèdent le nom de domaine .sb, où « B » signifie qu'elles étaient un protectorat britannique, ce domaine a été enregistré des dizaines d'années après l'indépendance. Le Royaume-Uni possède toujours le domaine .gb inactif, mais il envisage de s'en débarrasser.Bien que la suppression du domaine .io soit une possibilité, il existe des scénarios où le domaine pourrait être maintenu. Par exemple, l’ICANN pourrait permettre une période de transition pour les utilisateurs actuels, ou un accord pourrait être trouvé pour que l’île Maurice prenne en charge la gestion du domainePour l'instant, il est encore trop tôt pour savoir ce qu'il adviendra du domaine .io - s'il connaîtra une période de transition similaire à celle du .yu, ou si l'IANA le laissera aux Chagossiens. Cependant, la disparition potentielle du domaine .io illustre comment les décisions géopolitiques peuvent avoir des répercussions profondes sur le monde numérique. 