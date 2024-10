La transition vers Manifest V3 pourrait sonner le glas des bloqueurs de publicité

Google using its dominant Windows browser market share anticompetitively to shore up its ad monopoly by blocking ad blockers - https://t.co/gNU3vwwwTZ — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) October 12, 2024

Les nouveautés du Manifest V3 réduisent l'efficacité des bloqueurs de publicité

Google is already testing the removal of the option to re-enable unsupported extensions, in Chrome Canary the toggle to re-enable them is now greyed out, you can only remove them or find alternatives:https://t.co/aVxHvgB01N pic.twitter.com/zitGWq1SR2 — Leopeva64 (@Leopeva64) October 3, 2024

uBO Lite (uBOL) est une version épurée d'uBO avec un meilleur effort pour convertir les listes de filtres utilisées par uBO en une approche conforme au Manifest V3, en mettant l'accent sur la fiabilité et l'efficacité, comme c'est le cas avec uBO depuis sa première publication en juin 2014. Cependant, l'accent mis sur la fiabilité et l'efficacité dans un environnement Manifest V3 signifie qu'il faut sacrifier de nombreuses fonctionnalités au-delà de celles qui ne sont pas possibles dans un cadre Manifest V3.



La désactivation complète des extensions Manifest V2 arrive dans Chrome Canary

Le Chrome Web Store rappelle une nouvelle fois aux utilisateurs que le bloqueur de publicité uBlock Origin et d'autres extensions pourraient bientôt être bloqués dans le cadre de l'abandon par Google de la spécification d'extension Manifest V2. « Cette extension pourrait bientôt ne plus être prise en charge, car elle ne respecte pas les meilleures pratiques en matière d'extensions Chrome », peut-on lire sur la page du Chrome Web Store consacrée à uBlock Origin. Cet avertissement est apparu pour la première fois en août 2024. uBlock Origin est l'une des applications les plus populaires qui risquent de disparaître bientôt.L'avertissement comprend un lien vers un bulletin d'assistance de Google qui indique que l'extension du navigateur peut être désactivée pour protéger la vie privée et la sécurité des utilisateurs. « Pour mieux protéger votre vie privée et votre sécurité, Chrome et le Chrome Web Store exigent que les extensions soient mises à jour en fonction des nouvelles exigences. Ainsi, Chrome peut désactiver les extensions qui ne répondent pas à ces exigences », indique Google.Des utilisateurs du réseau social X ont signalé avoir vu un message différent sur le Chrome Web Store indiquant que l'extension n'est plus disponible. Toutefois, cette information n'a pas pu être vérifiée. Il n'est pas certain que le message original soit apparu par erreur et qu'il ait été remplacé par la suite par le message actuel. La nouvelle alerte de Google recommande aux utilisateurs de passer à d'autres bloqueurs de publicité qui prennent en charge le Manifest V3.Google propose notamment uBlock Origin Lite et d'autres bloqueurs de publicité. De nombreux utilisateurs de Chrome affirment désormais qu'ils changeront de navigateur si uBlock Origin est bloqué. En effet, il n'y a rien d'insécurisant dans uBlock Origin et probablement dans les autres extensions qui affichent cette alerte. Au contraire, cet avertissement est affiché dans le cadre de la dépréciation en cours par Google du Manifest v2, qui est utilisé par uBlock Origin.Selon certains détracteurs de Google, avec le Manifest V3, le géant de la recherche veut renforcer sa mainmise sur le marché de la publicité en ligne en tuant les bloqueurs de publicité. « Google utilise sa part de marché dominante sur le navigateur Windows de manière anticoncurrentielle pour renforcer son monopole sur la publicité en bloquant les bloqueurs de publicité », affirme Tim Sweeney, PDG d'Epic Games, développeur de la franchise populaire Fortnite.L'Electronic Frontier Foundation (EFF) note : « Manifest V3 a été présenté par ses auteurs comme "un pas dans la direction de la confidentialité, de la sécurité et des performances". Mais nous pensons que ces changements sont une mauvaise opération pour les utilisateurs. Nous l'avons dit depuis l'annonce de Manifest V3, et continuons de le dire, car sa mise en œuvre est désormais imminente. Comme FLoC et Privacy Sandbox avant lui, Manifest V3 est un autre exemple du conflit d'intérêts inhérent au fait que Google contrôle à la fois le navigateur Web dominant et l'un des plus grands réseaux publicitaires sur Internet ».Pour rappel, un manifeste est un fichier JSON qui accompagne une extension et que le navigateur peut lire pour obtenir des informations importantes telles que son nom, son numéro de version, les autorisations dont elle a besoin... Le Manifest V3 introduit des changements controversés dans les règles pour les extensions. L’un de ces changements est la suppression de l’API WebRequest, qui permet aux extensions de modifier les requêtes réseau à la volée. Cette API est utilisée par les extensions de blocage de publicités qui peuvent créer des listes de sites Web (serveurs publicitaires) à bloquer ou à filtrer.Google veut remplacer cette API par une nouvelle API, baptisée "declarativeNetRequest", qui permet aux extensions de déclarer un ensemble de règles : des motifs pour faire correspondre les requêtes et des actions à effectuer lorsqu’elles sont correspondantes. Le problème de la nouvelle API est qu’elle limite le nombre de règles à 30 000, alors qu’une installation typique de uBlock Origin comporte 300 000 règles de filtrage dynamiques. De plus, elle ne permet pas aux extensions de modifier les en-têtes ou les corps des requêtes, ce qui réduit leur capacité à empêcher le pistage ou à contourner les mesures antiblocage.Google a longtemps affirmé que l'objectif était uniquement de rendre les extensions de navigateur plus sûres. Mais ses détracteurs, en particulier les fabricants d'extensions populaires bloquant les publicités et les traqueurs, affirment que les restrictions de cette plateforme sont conçues pour aider les annonceurs, et non les utilisateurs. Les fabricants d'extensions ont dû s'adapter à la nouveauté, mais le résultat net est assez clair : ces produits seront moins efficaces qu'ils ne l'étaient avec Manifest V2. Certains, comme Ghostery, ont simplement adapté leur outil pour contourner les limitations dans la mesure du possible.D'autres fournisseurs, comme uBlock Origin, ont divisé l'extension en deux : les utilisateurs de Chrome se verront proposer une extension moins efficace appelée uBlock Origin Lite, tandis que les utilisateurs de navigateurs alternatifs continueront à bénéficier de l'extension complète uBlock Origin :Quoi qu'il en soit, les utilisateurs qui utilisent uBlock Origin ou d'autres extensions basées sur Manifest V2 ont un choix à faire. Ils peuvent passer à des bloqueurs moins efficaces basés sur Manifest V3 et voir ce qu'il en est. Ils peuvent également utiliser un navigateur Web alternatif qui n'impose pas l'utilisation du Manifest V3. Brave, par exemple, ne nécessite même pas ce type d'extension puisqu'il bloque efficacement les traqueurs et les publicités de manière automatique. Mais Firefox est également un bon choix, à condition d'installer quelques bonnes extensions (uBlock Origin, Privacy Badger, et d'autres).Mozilla a mis à jour Firefox afin que le navigateur soit compatible avec le Manifest V3, mais avec quelques différences par rapport l'approche de Google. L'API WebRequest n'est pas en voie de dépréciation dans Firefox et Mozilla a annoncé que l'entreprise n'a pas l'intention de supprimer la prise en charge du Manifest V2. Cela signifie que les extensions Manifest V2 continueront à fonctionner normalement et Firefox prendra également en charge les extensions Manifest V3.Dans une démarche tout à fait attendue et vivement dénoncée, Google a commencé à tester la dépréciation complète des extensions Manifest V2 dans sa version de test ultrarapide de Chrome. Appelé Chrome Canary, il est en partie utilisé pour s'assurer que des changements subtils ne tuent pas complètement le programme, d'où son nom. Les bloqueurs de publicité font partie des extensions les plus utilisées depuis que le haut débit s'est généralisé, suffisamment pour libérer de la bande passante pour les publicités clignotantes, animées et ennuyeuses qui parsèment chaque page.Les changements fondamentaux apportés aux règles de Manifest V3 signifient que les plus puissants d'entre eux, y compris le favori de longue date uBlock Origin, ne fonctionneront tout simplement pas une fois que Manifest V2 aura rendu son dernier soupir. Les bloqueurs de publicité fonctionnent toujours dans la version publique de Chrome, mais comme tous les nôtres, leur mort arrivera sûrement, voire rapidement.Les extensions Manifest V2 ne sont plus prises en charge dans Chrome Canary depuis le mois de juin, mais un indicateur personnalisé permettait de désactiver la dépréciation et de réactiver les extensions vieillissantes et vitales. Cela dit, ce drapeau a disparu de la dernière version de Canary, et le chant funèbre a commencé à retentir. Ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne puissiez plus bloquer la plupart des publicités sur le navigateur Chrome.Sources : uBlock Origin Quel est votre avis sur le sujet ?