En septembre 2024, l'ancien président américain Donald Trump a dévoilé sa nouvelle entreprise de cryptomonnaie, World Liberty Financial . La famille Trump et ses associés ont décrit World Liberty Financial comme une plateforme cryptographique qui permettrait aux utilisateurs d'effectuer des transactions sans qu'une banque ne s'interpose et prélève des frais - un concept connu sous le nom de finance décentralisée, ou DeFi.Cependant, le nouveau projet de cryptomonnaie de Donald Trump connaît des débuts difficiles. World Liberty Financial, qui aspire à devenir une sorte de banque cryptographique, a lancé sa vente de jetons le 15 octobre, un jour après que le cofondateur du projet, Zachary Folkman, a déclaré que "" étaient sur la liste blanche pour investir.Le site web de WLF a subi des pannes régulières et prolongées pendant une grande partie de la matinée et du début de l'après-midi, ce qui a contribué à limiter le nombre de ventes. Selon les données de la blockchain suivies par Etherscan, seules 4 300 adresses de portefeuilles uniques détenaient le jeton dans l'après-midi du lancement, ce qui représente environ 4 % du nombre total de personnes qui se sont inscrites.La plateforme affirme avoir vendu plus de 532 millions de jetons à 15 centimes par jeton. Cela représente moins de 3 % des 20 milliards de jetons mis en vente publique. Pourtant, au cours de la journée, le site web a souvent affiché une page disant "".Les problèmes rencontrés lors du lancement du site constituent un revers potentiel pour le candidat républicain à la présidence, à trois semaines de l'élection. DOnald Trump et sa famille vantent les mérites du projet depuis le mois d'août, sous le nom de "", un jeu de mots sur "", l'abréviation de "" (finance décentralisée).Dans une feuille de route remise aux investisseurs potentiels et consultée par The Block, la proposition de la WLF indique que la pièce cherche à lever 300 millions de dollars pour une évaluation de 1,5 milliard de dollars lors de sa vente initiale. Zachary Folkman, qui a déjà eu une entreprise appelée Date Hotter Girls et qui aurait aidé à développer le projet de cryptomonnaie Dough Finance, a déclaré que 20 % des jetons de la WLF seraient attribués à l'équipe fondatrice, qui comprend la famille Trump.La pièce numérique WLFI fera l'objet d'une offre de jetons dans le cadre de la réglementation D, conformément à une disposition qui permet de lever des capitaux sans enregistrer au préalable un titre auprès de la SEC. Certaines conditions doivent être remplies, comme la limitation de la taille de la vente et sa restriction aux investisseurs accrédités, définis en partie comme ayant une valeur nette de plus d'un million de dollars.Bien que peu de détails aient été annoncés sur les aspirations du projet, les personnes impliquées dans WLF ont déclaré que les clients seraient encouragés à emprunter, prêter et investir dans la cryptomonnaie. Aucun livre blanc officiel ou plan d'affaires formel n'a été rendu public, et tout ce qui a été révélé, c'est qu'investir dans le projet donnera aux utilisateurs des droits de vote sur la plateforme WLF, qui doit encore être lancée.Une semaine auparavant, WLF a entamé le processus d'approbation de sa banque de cryptomonnaie par l'écosystème DeFi connu sous le nom d'Aave. Aave est un logiciel libre et, au sein de DeFi, l'une des plateformes de prêt de cryptomonnaies les plus anciennes et les plus fiables.La cryptomonnaie n'était pas le seul point noir pour les investissements liés à Donald Trump lors du lancement. Les actions de Trump Media & Technology Group, la société mère de la plateforme de médias sociaux Truth Social, ont plongé de près de 10 % à la clôture, après que les transactions ont été brièvement interrompues lorsque l'action s'est soudainement effondrée.Pour rappel, ce n'est pas la première fois que ce projet de cryptomonnaies connait des problèmes. Lors de son dévoilement, le projet et la famille Trump étaient déjà la cible de piratage par des escrocs . Les comptes de médias sociaux de deux membres de la famille de Donald Trump semblaient avoir été piraté. L'escroquerie, sous le nom de "World Liberty Financial Airdrop", prétendait offrir jusqu'à 15 000 dollars de cryptomonnaie à toute personne qui connecte son portefeuille.: The BlockQuel est votre avis sur cette situation ?