Envoyé par Sundar Pichai Envoyé par L'IA évolue plus vite que toutes les technologies qui l'ont précédée. Pour continuer à accélérer le rythme des progrès, nous avons procédé à des changements pour simplifier nos structures en cours de route, notamment la création de Google DeepMind et le regroupement des équipes Platforms & Devices. Dans un deuxième temps, Prabhakar et moi-même avons réfléchi à la manière de structurer notre équipe Knowledge & Information (« Connaissances et informations ») pour l'ère Gemini[...].



Parallèlement, Prabhakar a décidé qu'il était temps de faire un grand pas dans sa propre carrière. Après avoir passé 12 ans à la tête d'équipes chez Google, il reviendra à ses racines informatiques et occupera le poste de technologue en chef chez Google. À ce titre, il travaillera en étroite collaboration avec moi et les responsables de Google afin de fournir une orientation et une direction techniques et de développer notre culture de l'excellence technologique. Nick Fox, googleur de longue date et membre de l'équipe de direction de Prabhakar, prendra la direction de K&I, qui comprend nos produits Search, Ads, Geo et Commerce.

Prabhakar Raghavan, figure emblématique de l'innovation chez Google, a contribué à de nombreuses avancées significatives dans les domaines de la recherche et de la publicité. Cependant, son départ ne signifie pas une perte pour l'entreprise. En tant que nouveau chef technologue, Raghavan se concentrera sur les aspects techniques et stratégiques, tout en continuant à influencer les orientations futures de Google.Ce changement fait partie d'une réorganisation plus large, visant à renforcer l'accent mis par Google sur l'intelligence artificielle et l'optimisation de ses équipes de produits. L'arrivée de Nick Fox à ce poste clé pourrait apporter une nouvelle vision et dynamiser ces secteurs essentiels.Google procède à un changement important à la tête de l'entreprise. Dans une note adressée au personnel et publiée jeudi, Sundar Pichai, PDG de Google, a annoncé que Prabhakar Raghavan, vice-président senior en charge de la recherche, des annonces et d'autres segments importants, assumera désormais le rôle de technologue en chef.En tant que nouveau responsable de la recherche et de la publicité, Nick Fox devra faire face à plusieurs défis de taille. Tout d'abord, maintenir et améliorer la qualité des résultats de recherche est une priorité. Les attentes des utilisateurs sont élevées, et toute diminution perçue de la pertinence des résultats pourrait avoir des répercussions négatives sur la confiance des utilisateurs envers Google.Ensuite, le secteur de la publicité numérique évolue rapidement. Les nouvelles régulations sur la vie privée et la montée des préoccupations concernant la protection des données des utilisateurs exigent des adaptations constantes. Fox devra naviguer dans ce paysage complexe tout en trouvant des moyens innovants de maximiser les revenus publicitaires de Google.La récente réorganisation au sein de Google, qui voit Nick Fox prendre la tête des produits de recherche et de publicité, soulève plusieurs questions cruciales. Bien que ce changement puisse apporter un nouvel élan et des innovations, il présente aussi des défis importants et des implications potentielles.Tout d'abord, la concentration des responsabilités de la recherche et de la publicité entre les mains d'une seule personne pourrait créer des conflits d'intérêts. Il existe un risque que les objectifs de maximisation des revenus publicitaires influencent les algorithmes de recherche, compromettant ainsi la neutralité et l'objectivité des résultats fournis aux utilisateurs. La confiance que les utilisateurs placent dans Google repose en grande partie sur la qualité et l'impartialité de ses résultats de recherche. Toute perception de biais pourrait éroder cette confiance de manière significative.Ensuite, l'accent mis sur l'intelligence artificielle, bien que prometteur en termes de capacités technologiques, pose également des questions éthiques. L'IA peut renforcer les inégalités existantes si elle n'est pas développée et utilisée de manière responsable. De plus, la concentration des pouvoirs techniques et décisionnels entre les mains de quelques individus pourrait limiter la diversité des perspectives et réduire l'innovation au sein de l'entreprise.Enfin, le virage vers l'IA pourrait entraîner des implications sociales plus larges. Les progrès en IA, bien qu'ils puissent améliorer l'efficacité et l'expérience utilisateur, soulèvent des préoccupations concernant la protection de la vie privée, la surveillance et la manipulation des données. Google devra naviguer soigneusement pour équilibrer ces avancées technologiques avec les droits et les libertés des individus.La nouvelle fonction de recherche de Google, AI Overviews, semble mal tourner . L'outil, qui fournit des résumés des résultats de recherche générés par l'IA, a semblé demander à un utilisateur de mettre de la colle sur une pizza lorsqu'il a cherché « le fromage n'adhère pas à la pizza ».En cherchant des solutions au problème du fromage qui ne colle pas à la pizza, une capture d'écran du résumé qu'il a généré, partagée sur X, montre qu'il a répondu « le fromage peut glisser de la pizza pour un certain nombre de raisons » et que l'utilisateur pourrait essayer d'ajouter « environ 1/8 de tasse de colle non toxique à la sauce pour augmenter son adhérence ».La suggestion semble avoir été basée sur un commentaire Reddit datant d'il y a 11 ans, qui était probablement écrit sur le ton de la plaisanterie.En effet, en février, Google et la plateforme de médias sociaux Reddit ont annoncé avoir conclu un partenariat à 60 milliards de dollars dans le cadre duquel Reddit fournira son contenu pour l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle (IA) du géant des moteurs de recherche. Dans le cadre de cette collaboration, Google peut utiliser l'interface de programmation d'applications (API) des données de Reddit, qui fournit du contenu en temps réel à partir de la plateforme de Reddit, ce qui permet d'accéder au vaste contenu de Reddit et de l'afficher dans les produits de Google.Reddit aura accès à Vertex AI, le service de Google basé sur l'IA et conçu pour améliorer les résultats de recherche des entreprises. Reddit précise que cette mise à jour n'a pas d'incidence sur les conditions de son API de données, qui maintient les restrictions sur l'accès commercial sans approbation pour les développeurs ou les entreprises.Cet exemple illustre les risques associés à l’utilisation de données issues de forums en ligne comme matériel d’entraînement pour les IA. Reddit, connu pour son contenu varié et souvent non vérifié, peut contenir des informations trompeuses ou humoristiques qui, lorsqu’elles sont prises au sérieux par une IA, peuvent conduire à des conseils erronés.Google a commencé à tester la fonction AI Overviews aux États-Unis et au Royaume-Uni au début de l'année et a annoncé qu'elle serait déployée plus largement d'ici à la fin de 2024. Le conseil de la colle à pizza met en évidence les pièges de l'utilisation de la fonction d'IA pour la recherche d'informations. Dans d'autres cas, comme le souligne Peter Kafka, l'un des problèmes des moteurs d'IA générative est qu'ils peuvent tout simplement inventer des choses.Au début de l'année, Google a mis en place AI Overview, où l'entreprise utilise l'IA pour donner des réponses succinctes à certaines questions des utilisateurs en haut de la page de recherche. Les éditeurs se sont immédiatement inquiétés de l'impact que ces réponses pourraient avoir sur leur trafic, mais ils n'avaient aucun moyen clair de répondre à ces craintes.Google utilise un moteur de recherche distinct pour certains produits d'intelligence artificielle, tels que son chatbot Gemini. Mais son robot principal, Googlebot, sert à la fois aux résumés produits par AI Overview et à la recherche Google. Un porte-parole de l'entreprise a déclaré que Googlebot régit AI Overview parce que l'IA et le moteur de recherche de l'entreprise sont profondément liés. Le porte-parole a ajouté que sa page de résultats de recherche affiche des informations dans une variété de formats, y compris des images et des graphiques. Google a également indiqué que les éditeurs pouvaient empêcher des pages ou des parties de pages spécifiques d'apparaître dans les résumés générés par IA des résultats de recherche, mais que cela empêcherait également ces extraits d'apparaître dans toutes les autres fonctions de recherche de Google, y compris les listes de liens web.De nombreux éditeurs, qui dépendent souvent des moteurs de recherche pour au moins la moitié de leur trafic, ne sont pas prêts à prendre le risque de réduire leur portée.La position de Google « sous-estime le risque important que cela représente pour les créateurs de contenu, en particulier ceux qui dépendent de la visibilité de la recherche pour gagner leur vie », a déclaré Marc McCollum, responsable de l'innovation chez Raptive, qui représente les éditeurs et les influenceurs. « En se retirant, les créateurs risquent de réduire involontairement leur présence globale dans les moteurs de recherche, ce qui pourrait nuire à leur capacité à atteindre le public et à générer des revenus. »Kyle Wiens, le PDG d'iFixit, un site web qui publie des guides de réparation en ligne gratuits pour l'électronique grand public, a déclaré que la relation du site avec Google est « beaucoup plus ténue » qu'avec d'autres entreprises d'IA. « Je peux empêcher ClaudeBot de nous indexer sans nuire à notre activité », a écrit Wiens dans un courriel, en faisant référence au bot de la startup d'IA générative Anthropic. « Mais si je bloque Googlebot, nous perdons du trafic et des clients ».Source : Google La concentration des pouvoirs entre les mains de quelques individus chez Google pourrait-elle nuire à la diversité et à l'innovation au sein de l'entreprise ?Comment Google devrait-il équilibrer la recherche de revenus publicitaires avec l'intégrité des résultats de recherche ?Comment percevez-vous l'orientation accrue de Google vers l'IA dans sa stratégie d'entreprise ?Ce changement dans la direction influence-t-il votre opinion sur Google en tant qu'utilisateur ou client ?Pensez-vous que d'autres entreprises technologiques devraient également restructurer leurs équipes de direction pour se concentrer davantage sur l'IA ?