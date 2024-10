Google remplace le responsable de ses divisions Recherche et Publicités tandis que certaines études indiquent une qualité des résultats de recherche qui s'est dégradée au cours de ces dernières années

Le contexte et les raisons de ce changement

En quoi les solutions dopées à l'IA constituent une menace pour Google ?

Le spam par l'IA gagnerait la bataille contre la qualité des moteurs de recherche

Sundar Pichai annonce un important changement à la tête de l'entreprise

Envoyé par Sundar Pichai Envoyé par L'IA évolue plus vite que toutes les technologies qui l'ont précédée. Pour continuer à accélérer le rythme des progrès, nous avons procédé à des changements pour simplifier nos structures en cours de route, notamment la création de Google DeepMind et le regroupement des équipes Platforms & Devices. Dans un deuxième temps, Prabhakar et moi-même avons réfléchi à la manière de structurer notre équipe Knowledge & Information (« Connaissances et informations ») pour l'ère Gemini[...].



Parallèlement, Prabhakar a décidé qu'il était temps de faire un grand pas dans sa propre carrière. Après avoir passé 12 ans à la tête d'équipes chez Google, il reviendra à ses racines informatiques et occupera le poste de technologue en chef chez Google. À ce titre, il travaillera en étroite collaboration avec moi et les responsables de Google afin de fournir une orientation et une direction techniques et de développer notre culture de l'excellence technologique. Nick Fox, googleur de longue date et membre de l'équipe de direction de Prabhakar, prendra la direction de K&I, qui comprend nos produits Search, Ads, Geo et Commerce.

Parmi les défis à venir pour Nick Fox figure l'amélioration de la qualité des résultats de recherche

Les éditeurs s'inquiètent de l'impact de Google AI Overview

Sentant le bon filon, après avoir investi 11 milliards de dollars dans OpenAI, Microsoft a intégré les grands modèles de langage de l'entreprise dirigée par Sam Altman dans ses propres produits, à l'instar de Bing. Un mois après le lancement de ce Bing dopé à l'IA, Microsoft a affirmé qu'il a dépassé les 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens . En plus de voir une augmentation des chiffres, Microsoft connaît apparemment une croissance de l'engagement, avec plus de personnes effectuant plus de recherches.La réponse de Google ne s'est pas faite attendre : Google s'est empressé de proposer Bard, désormais baptisé Gemini. Mais le lancement a été tellement précipité que Bard a donné une mauvaise réponse lors d'une démo de présentation.En parallèle, Google fait face à un nouveau procès antitrust qui menace de démanteler son activité dans le domaine de la publicité, après qu'un juge a déclaré que son moteur de recherche constitue un monopole illégal.C'est dans ce contexte que Google a opté pour un changement stratégique dans la direction de ces deux divisions.Ce changement fait partie d'une réorganisation plus large, visant à renforcer l'accent mis par Google sur l'intelligence artificielle et l'optimisation de ses équipes de produits. L'arrivée de Nick Fox à ce poste clé pourrait apporter une nouvelle vision et dynamiser ces secteurs essentiels.Plusieurs startups se sont lancées dans le domaine des moteurs de recherche, proposant des interfaces totalement alimentées par l’intelligence artificielle. Citons parmi elles Perplexity, Copilot ou même SearchGPT d'OpenAI . Il faut également compter sur des moteurs de recherche de niches qui, au lieu d'être généralistes, se spécialisent dans des domaines en particulier. Dans ce segment, nous pouvons citer Consensus, basé sur le modèle de langage GPT-4, qui est spécialisé dans la recherche scientifique.Là où une recherche sur Google va se contenter d'afficher une liste de réponses dans laquelle l'utilisateur va faire ses choix, l'IA propose une réponse. Cela permet le traitement de requêtes complexes mais aussi la possibilité d'avoir des réponses nuancées et contextuelles.Si plusieurs startups se lancent dans les outils intégrant l'IA pour les besoins de recherche, Google préfère avancer avec prudence en raison de la propension de l'IA aux hallucinations.Par exemple, la nouvelle fonction de recherche de Google, AI Overviews, semble mal tourner . L'outil, qui fournit des résumés des résultats de recherche générés par l'IA, a semblé demander à un utilisateur de mettre de la colle sur une pizza lorsqu'il a cherché « le fromage n'adhère pas à la pizza ». En cherchant des solutions au problème du fromage qui ne colle pas à la pizza, une capture d'écran du résumé qu'il a généré, partagée sur X, montre qu'il a répondu « le fromage peut glisser de la pizza pour un certain nombre de raisons » et que l'utilisateur pourrait essayer d'ajouter « environ 1/8 de tasse de colle non toxique à la sauce pour augmenter son adhérence ».La suggestion semble avoir été basée sur un commentaire Reddit datant d'il y a 11 ans, qui était probablement écrit sur le ton de la plaisanterie.En effet, en février, Google et la plateforme de médias sociaux Reddit ont annoncé avoir conclu un partenariat à 60 milliards de dollars dans le cadre duquel Reddit fournira son contenu pour l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle (IA) du géant des moteurs de recherche. Dans le cadre de cette collaboration, Google peut utiliser l'interface de programmation d'applications (API) des données de Reddit, qui fournit du contenu en temps réel à partir de la plateforme de Reddit, ce qui permet d'accéder au vaste contenu de Reddit et de l'afficher dans les produits de Google.Reddit aura accès à Vertex AI, le service de Google basé sur l'IA et conçu pour améliorer les résultats de recherche des entreprises. Reddit précise que cette mise à jour n'a pas d'incidence sur les conditions de son API de données, qui maintient les restrictions sur l'accès commercial sans approbation pour les développeurs ou les entreprises.Le conseil de la colle à pizza met en évidence les pièges de l'utilisation de la fonction d'IA pour la recherche d'informations. Dans d'autres cas, comme le souligne Peter Kafka, l'un des problèmes des moteurs d'IA générative est qu'ils peuvent tout simplement inventer des choses.Google fait face à une critique de taille : la qualité des résultats de recherche est remise en question. Ainsi, certaines études récentes pointent une qualité des résultats qui se dégrade au cours de ces dernières années, notamment à cause du « spam SEO ».Au début des années 2000, Google a su rapidement séduire les gens en raison de la facilité avec laquelle il pouvait indexer n'importe quel site Web n'importe où dans le monde. Cet outil de recherche en ligne permettait d'accéder à tout ce qu'une personne pouvait attendre d'Internet. Pour certains, les mots "Internet" et "Google" se confondaient, tandis que pour d'autres, ils étaient une seule et même chose. À cette époque, l'entreprise a connu un grand succès et s'est développée rapidement en quelques années. Aujourd'hui encore, pour le commun des mortels, Internet tourne autour d'un simple mot : "Google".Cependant, certains initiés pensent que Google n'est plus vraiment ce qu'il était, sa régie publicitaire influençant grandement les résultats de recherche au grand dam des internautes. Les résultats de Google seraient de plus en plus "affinés" afin de répondre aux 80 % de requêtes les plus populaires, tout en devenant bien pires pour les requêtes techniques ou complexes. « Une fois que vous avez dépassé la première ou la deuxième page, les résultats sont encore pires, avec des pages sans aucun rapport avec la requête (par exemple, elles ne contiennent même pas les phrases recherchées) », a déclaré l'un des critiques du moteur de recherche.« Ils sont probablement en train de tester ou ont déjà mis en œuvre une sorte d'optimisation de type bandit à plusieurs bras, comme pour les résultats de recherche de YouTube, où ils affichent simplement toutes les pages populaires (sans tenir compte de la pertinence) pour voir si elles donnent lieu à un clic », a-t-il ajouté. D'autres estiment qu'en 2000, Google serait devenu populaire parce que les hackers ont réalisé qu'il était meilleur que Lycos (un moteur de recherche lancé en 1994) ou Excite (une collection de sites et services Web, lancée en 1995). Mais en raison de ces problèmes, les utilisateurs précoces utiliseraient de moins en moins Google.« Un petit problème médical récent a mis en évidence à quel point quelqu'un doit perturber la recherche Google. Google ne produit plus des résultats de recherche de haute qualité dans un nombre significatif de catégories importantes. La santé, les critiques de produits et les recettes sont trois catégories dans lesquelles j'ai effectué des recherches aujourd'hui et où les premiers résultats présentaient des sites de type "clickbait" ("putaclic" ou "piège à clics" criblés de publicités pourries. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres », a écrit sur Twitter en janvier Michael Seibel, partenaire chez Y Combinator et directeur général de YC Early Stage.Mais ça c'était début 2022 Cette année, les avancées de l'IA dans la création de contenus ont propulsé le spam sur les moteurs de recherche à des niveaux alarmants , défiant même les efforts de Google pour maintenir la qualité des résultats. Selon Jon Gillham, fondateur d'Originality.ai, la majorité des spams sur Google sont désormais générés par l'IA. Malgré les tentatives de Google pour éliminer ces contenus, environ 10 % des résultats de recherche sont désormais inondés de spam d'IA. Cette prolifération risque également de dégrader la qualité des données, car les IA réutilisent et régurgitent du contenu synthétique de faible qualité.Google a procédé à un changement important à la tête de l'entreprise. Dans une note adressée au personnel et publiée jeudi, Sundar Pichai, PDG de Google, a annoncé que Prabhakar Raghavan, vice-président senior en charge de la recherche, des annonces et d'autres segments importants, assumera désormais le rôle de technologue en chef. Nick Fox, un vétéran de Google, est maintenant à la tête des produits de recherche, publicité, géolocalisation et commerce.En tant que nouveau responsable de la recherche et de la publicité, Nick Fox devra faire face à plusieurs défis de taille. Tout d'abord, maintenir et améliorer la qualité des résultats de recherche est une priorité. Les attentes des utilisateurs sont élevées, et toute diminution perçue de la pertinence des résultats pourrait avoir des répercussions négatives sur la confiance des utilisateurs envers Google.Ensuite, le secteur de la publicité numérique évolue rapidement. Les nouvelles régulations sur la vie privée et la montée des préoccupations concernant la protection des données des utilisateurs exigent des adaptations constantes. Fox devra naviguer dans ce paysage complexe tout en trouvant des moyens innovants de maximiser les revenus publicitaires de Google.Au début de l'année, Google a mis en place AI Overview, où l'entreprise utilise l'IA pour donner des réponses succinctes à certaines questions des utilisateurs en haut de la page de recherche. Les éditeurs se sont immédiatement inquiétés de l'impact que ces réponses pourraient avoir sur leur trafic, mais ils n'avaient aucun moyen clair de répondre à ces craintes.Google utilise un moteur de recherche distinct pour certains produits d'intelligence artificielle, tels que son chatbot Gemini. Mais son robot principal, Googlebot, sert à la fois aux résumés produits par AI Overview et à la recherche Google. Un porte-parole de l'entreprise a déclaré que Googlebot régit AI Overview parce que l'IA et le moteur de recherche de l'entreprise sont profondément liés. Le porte-parole a ajouté que sa page de résultats de recherche affiche des informations dans une variété de formats, y compris des images et des graphiques. Google a également indiqué que les éditeurs pouvaient empêcher des pages ou des parties de pages spécifiques d'apparaître dans les résumés générés par IA des résultats de recherche, mais que cela empêcherait également ces extraits d'apparaître dans toutes les autres fonctions de recherche de Google, y compris les listes de liens web.De nombreux éditeurs, qui dépendent souvent des moteurs de recherche pour au moins la moitié de leur trafic, ne sont pas prêts à prendre le risque de réduire leur portée.La position de Google « sous-estime le risque important que cela représente pour les créateurs de contenu, en particulier ceux qui dépendent de la visibilité de la recherche pour gagner leur vie », a déclaré Marc McCollum, responsable de l'innovation chez Raptive, qui représente les éditeurs et les influenceurs. « En se retirant, les créateurs risquent de réduire involontairement leur présence globale dans les moteurs de recherche, ce qui pourrait nuire à leur capacité à atteindre le public et à générer des revenus. »Kyle Wiens, le PDG d'iFixit, un site web qui publie des guides de réparation en ligne gratuits pour l'électronique grand public, a déclaré que la relation du site avec Google est « beaucoup plus ténue » qu'avec d'autres entreprises d'IA. « Je peux empêcher ClaudeBot de nous indexer sans nuire à notre activité », a écrit Wiens dans un courriel, en faisant référence au bot de la startup d'IA générative Anthropic. « Mais si je bloque Googlebot, nous perdons du trafic et des clients ».Source : Google La concentration des pouvoirs entre les mains de quelques individus chez Google pourrait-elle nuire à la diversité et à l'innovation au sein de l'entreprise ?Comment Google devrait-il équilibrer la recherche de revenus publicitaires avec l'intégrité des résultats de recherche ?Comment percevez-vous l'orientation accrue de Google vers l'IA dans sa stratégie d'entreprise ?Ce changement dans la direction influence-t-il votre opinion sur Google en tant qu'utilisateur ou client ?Pensez-vous que d'autres entreprises technologiques devraient également restructurer leurs équipes de direction pour se concentrer davantage sur l'IA ?