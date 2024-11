Contexte de la chute

La baisse de l'action de TMTG est survenue à un moment crucial, alors que l'entreprise espérait attirer des investisseurs et étendre son influence sur le marché. Avec l'ambition de créer une plateforme alternative à Twitter, Truth Social a été lancée en 2021, promettant de donner une voix aux utilisateurs censurés par les médias traditionnels. Cependant, malgré un début prometteur, la plateforme n'a pas réussi à générer l'engouement attendu, et les problèmes de monétisation et de croissance des utilisateurs ont rapidement refait surface.Après une montée en flèche au cours des cinq dernières semaines, qui n'avait absolument rien à voir avec l'activité réelle de l'entreprise, l'action du média social de l'ancien président Donald Trump subit un revers soudain.Le cours de l'action de Trump Media & Technology Group, propriétaire de Truth Social, a plongé de 22,3 % mercredi. Il s'agit de la pire perte journalière de Trump Media depuis son entrée en bourse en mars, dépassant de peu la perte de 21,5 % enregistrée le 1avril.À la clôture de mardi, au-dessus de 51 dollars, la participation dominante de Trump dans la société était évaluée à environ 5,9 milliards de dollars. À la fin de la journée de mercredi, la valeur des actions de Trump est tombée à 4,6 milliards de dollars. Cela signifie que Trump a perdu 1,3 milliard de dollars en valeur nette en une seule journée.On ne sait pas exactement ce qui a provoqué ce revirement brutal pour Trump Media, dont le cours de l'action est devenu un indicateur de la manière dont les traders pensent que cette élection va se dérouler. Trump Media n'a pas publié de nouvelles importantes susceptibles d'expliquer cette chute.Certains traders ont attribué les ventes massives à des facteurs techniques et à une perte d'élan pour ce qui est devenu un titre à la mode.L'action de Trump Media a été extraordinairement volatile tout au long de l'année. L'action n'a pas besoin d'annonces officielles de la part de l'entreprise pour évoluer de manière spectaculaire à la hausse ou à la baisse.Entre le 23 septembre et la clôture de mardi, la valeur de Trump Media a quadruplé. Cette hausse vertigineuse est due aux paris faits à Wall Street sur la victoire de Trump à la Maison Blanche.Ces gains énormes ont fait grimper la valeur de Trump Media à 10,3 milliards de dollars à la clôture de mardi. Cela signifie qu'elle valait brièvement plus que la valeur implicite de X, le réseau social appartenant à Elon Musk, anciennement connu sous le nom de Twitter.Et ce malgré le fait que X compte environ 70 millions d'utilisateurs américains actifs mensuels sur iOS et Android sous le nom de Truth Social, selon les données de Similarweb. Cela représente environ 100 fois les 698 000 utilisateurs américains actifs mensuels de Truth Social. Même Threads, le concurrent X de Meta, relativement récent, compte environ 20 fois plus d'utilisateurs que Truth Social, selon Similarweb.Les fondamentaux de Trump Media restent très modestes pour une société qui est encore évaluée à plus de 8 milliards de dollars. À titre de comparaison, Paramount Global, propriétaire de CBS, une société que Trump Media a récemment dépassée en termes de valeur de marché, a généré plus de 14 milliards de dollars de recettes depuis le début de l'année.Or, Trump Media n'a généré que 1,6 million de dollars de recettes cette année.« Fondamentalement, l'évaluation est déconcertante, mais nous avons vu d'autres histoires de mèmes comme AMC et GameStop suivre des voies similaires ces dernières années », a déclaré Dan Ives, analyste principal des actions chez Wedbush Securities. « Truth Social est une fraction de X et d'autres plateformes de médias sociaux en termes d'utilisateurs, mais à une semaine des élections, ce titre est devenu un test décisif pour certains investisseurs dans la course à la Maison Blanche ».Matthew Tuttle, PDG de Tuttle Capital Management, a attribué la chute de mercredi au fait que le cours de l'action de Trump Media n'a pas réussi à franchir la résistance clé à la hausse.« C'est la façon dont le jeu est joué dans ce domaine », a déclaré Tuttle. « Les traders les plus intelligents savent qu'il faut gagner de l'argent et s'en aller. Et ils laissent les traders moins intelligents se débrouiller avec le sac ».Tuttle a fait remarquer que l'un des facteurs ayant contribué à propulser Trump Media à la hausse était le fait qu'il est très coûteux d'emprunter des actions pour parier contre lui . Il a décrit des coûts de financement « complètement fous » pour emprunter des actions. « Il est donc pratiquement impossible de vendre ce titre à découvert », a déclaré Tuttle.Au début de l'année, deux entreprises du nord de la Louisiane ont négocié un accord de plusieurs millions de dollars avec le Truth Social de l'ancien président Donald Trump et sont reparties avec une commission d'intermédiaire évaluée à 155 millions de dollars.Ces entreprises - WorldConnect IPTV et JedTec - ont formé une coentreprise, appelée WorldConnect Technologies, qui a servi d'intermédiaire entre Trump Media & Technology Group (TMTG) et Perception TV CDN, l'entreprise engagée pour construire l'infrastructure technologique nécessaire à l'incursion de Truth Social dans le domaine du streaming vidéo.Pour mieux comprendre la nature du portefeuille de médias en plein essor de TMTG et les entreprises qui le construisent, Fortune a examiné des dizaines de documents commerciaux aux États-Unis et à l'étranger, et s'est entretenu avec sept sources qui ont déjà travaillé avec les cofondateurs de Perception, son président actuel Matjaz « Matt » Vidmar et son PDG John Mills.Ces sources ont fait état d'une politique de « ne pas poser de questions » à Perception et aux sociétés précédentes liées à Vidmar et Mills, qui les a amenées à travailler avec des réseaux de propagande soutenus par l'État chinois et russe, des chaînes de télévision islamistes et des sociétés iraniennes. TMTG a choisi de travailler avec Perception en dépit du fait qu'elle avait déjà fait des affaires avec des entités aujourd'hui sanctionnées.Les intérêts de Vidmar et de Mills aux États-Unis étaient représentés par une équipe de vendeurs de Louisiane, Jarret Flood et Von Boyett, qui dirigent WorldConnect IPTV, une société qui n'a pas de site web. JedTec, l'autre moitié de l'entreprise commune, est enregistrée au nom de James E. Davison, un homme d'affaires louisianais puissant mais reclus et grand donateur républicain. Davison compte plusieurs présidents républicains parmi ses amis et a la réputation d'être un homme de pouvoir à l'échelle de l'État. Depuis 2014, Davison a versé au GOP (parti Républicain) des contributions politiques personnelles d'au moins 2,8 millions de dollars, selon les données de la Commission électorale fédérale. Dans le cycle électoral de 2024, Davison a fait 465 000 $ en contributions politiques personnelles, selon les données d'OpenSecrets.JedTec, qui est enregistrée au nom de Davison, n'a pas eu de rôle clair dans l'accord, selon les personnes impliquées. « Nous n'avons jamais entendu parler de cette société », a déclaré Vidmar lors d'une interview. « Je ne connais de JedTec que ce que j'ai lu dans la presse et dans les dossiers de la SEC ». WorldConnect et les avocats représentant les entreprises de Davison n'ont pas répondu aux nombreuses demandes de commentaires.Pour avoir négocié l'accord, annoncé en juillet, WorldConnect et JedTec ont reçu à eux deux 2,6 millions d'actions de TMTG, avec une option pour 2,5 millions d'actions supplémentaires à l'achèvement du projet, selon les documents déposés auprès de la SEC. TMTG achètera également le code source de Perception à WorldConnect pour 17,5 millions de dollars, payables sur trois ans, selon une déclaration faite à la SEC lors de la conclusion de l'accord en août.Lorsqu'une liste détaillée de questions concernant les relations d'affaires de TMTG avec Perception, WorldConnect et JedTec lui a été transmise, un porte-parole de TMTG les a balayées d'un revers de main : « Cet article, qui combine des insinuations absurdes sur notre entreprise et nos partenaires avec de fausses allégations tirées d'autres publications, est un exemple typique montrant pourquoi les Américains considèrent désormais les médias traditionnels comme une collection de valets politisés », a-t-il déclaré.Sources : Cours de l'action de TMTG, document de TMTG auprès de la SEC ( 1 2 ), Open Secrets