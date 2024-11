La rémunération du PDG de Mozilla a grimpé en flèche tandis que les revenus de Mozilla ont chuté

Mozilla existe pour qu'Internet puisse aider le monde à relever collectivement l'éventail des défis que présente un moment comme celui-ci. Firefox en fait partie. Mais nous savons que nous devons également aller au-delà du navigateur pour offrir aux gens de nouveaux produits et technologies qui suscitent leur enthousiasme tout en représentant leurs intérêts. Ces derniers temps, il est devenu clair que Mozilla n'est pas correctement structuré pour créer ces nouvelles choses - et pour construire le meilleur Internet que nous méritons tous.



Aujourd'hui, nous avons annoncé une restructuration importante de Mozilla Corporation. Cela renforcera notre capacité à créer et à investir dans des produits et services qui donneront aux gens des alternatives aux Big Tech conventionnelles. Malheureusement, les changements comprennent également une réduction significative de nos effectifs d'environ 250 personnes. Ce sont des personnes d'un calibre professionnel et personnel exceptionnel qui ont apporté une contribution exceptionnelle à qui nous sommes aujourd'hui. À chacun d'eux, j'exprime mes sincères remerciements et mes plus profonds regrets d'être arrivés à ce point. C'est une reconnaissance humiliante des réalités auxquelles nous sommes confrontés et de ce qui est nécessaire pour les surmonter.

La nouvelle PDG a annoncé des licenciements quelques jours seulement après avoir pris son poste

Today, we celebrate a significant moment that will mark the next chapter of our work to better the internet.



We’re pleased to welcome Laura Chambers as our new CEO, helping advance our mission and accelerate the momentum at which we build and innovate. https://t.co/FtKg7Jrdzj — Mozilla (@mozilla) February 8, 2024

« La Fondation Mozilla réorganise ses équipes afin de gagner en agilité et en impact, alors que nous accélérons notre travail pour assurer un avenir technique plus ouvert et plus équitable pour nous tous », a déclaré Brandon Borrman, vice-président de la communication chez Mozilla. « Cela signifie malheureusement qu'il faut mettre fin à certains travaux que nous avons historiquement poursuivis et éliminer les rôles associés pour mieux nous concentrer sur l'avenir. Nous ne communiquons pas de chiffre précis, mais cela représente environ 30 % de l'équipe actuelle. »Bien que la Fondation Mozilla ait refusé de quantifier le nombre de personnes licenciées, elle a déclaré 60 employés sur son formulaire 990 2022, qui a été déposé le 15 novembre 2023. Son effectif actuel étant plus proche de 120 personnes, cela signifie qu'environ 36 personnes risquent de perdre leur emploi. Pour mémoire, le formulaire 990 est un formulaire de l'Internal Revenue Service des États-Unis (service américain des impôts) qui fournit au public des informations sur une organisation à but non lucratif. Il est également utilisé par les agences gouvernementales pour empêcher les organisations d'abuser de leur statut d'exonération fiscale.La Fondation Mozilla est une organisation de défense des droits à but non lucratif (501(c)3) qui gère les filiales Mozilla Corporation (le navigateur Firefox et d'autres produits de consommation), Mozilla Ventures (un fonds d'investissement dans la technologie pour le bien), Mozilla.ai, un laboratoire de R&D sur l'IA, et MZLA, qui gère le client de messagerie Thunderbird.Les activités de plaidoyer de la fondation s'inscrivent dans le prolongement du manifeste de Mozilla, qui demande que l'internet reste une ressource publique mondiale ouverte et accessible. Elle mène donc des actions de défense des politiques, des recherches sur la protection de la vie privée et des campagnes en ligne pour soutenir sa mission déclarée.Les efforts de défense des droits numériques de la fondation s'inscrivent dans le prolongement du manifeste Mozilla, qui demande que l'internet reste une ressource publique mondiale ouverte et accessible. C'est ainsi qu'elle mène des actions de défense des politiques, des recherches sur la protection de la vie privée et des campagnes en ligne pour soutenir sa mission déclarée.La restructuration affecte la fondation Mozilla et risque de limiter quelque peu les efforts de défense des droits numériques de l'organisation. « Nous tenons à préciser que la restructuration n'a pas entraîné l'abandon de la défense des droits ; au contraire, la défense des droits reste un élément central du travail de la Fondation Mozilla et nous sommes en train de revoir notre approche en la matière », a déclaré Borrman.Une version antérieure de cette déclaration comportait un engagement plus large. La formulation initiale suggérait que la défense des droits ferait partie de toutes les activités de la Fondation Mozilla. La nouvelle formulation suggère que les efforts de plaidoyer seront réduits.Le 9 avril 2020, Mozilla a annoncé la nomination de Mitchell Baker en tant que PDG de Mozilla Corporation. Elle avait déjà assuré l’intérim depuis décembre 2019, suite à la démission de Chris Beard, annoncée en août de cette année-là. « Au cours des huit derniers mois, nous avons recherché des candidats externes et, même si nous en avons rencontré plusieurs qualifiés, nous avons conclu que Mitchell était celle qu’il faut à Mozilla aujourd’hui », indiquait alors la société.Quelques mois après sa nomination, le 11 août 2020, Mitchell Baker a annoncé son intention de licencier environ 250 employés . L'entreprise a mis en cause la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, ses plans d'avant crise n'étant plus tenables :Dans la foulée, l'utilisation de Firefox était en baisse de 85 % malgré une augmentation de 400 % de la rémunération de son PDG Dans son dernier rapport annuel qui couvre la période allant jusqu'en décembre 2022 (le rapport de Mozilla est toujours en retard d'un an) et quelque chose de particulier ressort des données : la rémunération du PDG de Mozilla a grimpé en flèche (par millions); alors que les revenus de Mozilla chutent et les parts de marché de Firefox sont en baisse.Mozilla Corp a annoncé que Mitchell Baker quittait son poste de PDG pour se concentrer sur l'IA et la sécurité sur Internet en tant que président de la fondation à but non lucratif. Laura Chambers, membre du conseil d'administration de Mozilla et entrepreneuse ayant travaillé chez Airbnb, PayPal et eBay, assurera l'intérim et dirigera les opérations jusqu'à ce qu'un remplaçant permanent soit trouvé.Baker, pionnière de la Silicon Valley et cofondatrice du projet Mozilla, explique que c'est elle qui a décidé de quitter son poste de PDG, ajoutant que cette décision est motivée par un sentiment d'urgence face à l'état actuel d'Internet et à la confiance du public. « Nous voulons offrir une alternative pour que les gens aient de meilleurs produits », explique Baker, qui souhaite attirer l'attention sur les politiques, les produits et les processus afin de remettre en question les modèles commerciaux fondés sur l'indignation. « Quels sont les liens entre ce malaise mondial et la manière dont les êtres humains s'engagent les uns envers les autres et envers la technologie ? »Laura Chambers s'est lancée dans une importante réorganisation de Mozilla seulement quelques jours après avoir pris le poste de PDG. Dans le cadre de cette restructuration, Mozilla a annoncé des licenciements, la dernière d'une longue série d'entreprises technologiques à licencier du personnel cette année. Dans un mémo interne adressé aux employés, Mozilla a indiqué que cette décision concernait environ 5 % des effectifs et que les réductions concernaient principalement l'organisation chargée du développement des produits (Mozilla Corporation). Ainsi, une soixantaine d'employés devront quitter l'entreprise Ces licenciements devraient permettre à l'entreprise d'économiser de l'argent afin de les réaffecter aux projets importants. En plus des licenciements, Mozilla a également informé son personnel qu'il réduit ses investissements dans un certain nombre de produits, notamment son VPN, l'application Relay, la plateforme Online Footprint Scrubber et l'instance Mastodon "mozilla.social". En outre, Mozilla Hubs, un monde virtuel en 3D que l'entreprise a lancé en 2018, va être fermé. À l'avenir, l'entreprise va se concentrer principalement sur le développement de son navigateur Web Firefox, l'IA et la sécurité sur Internet.Laura Chambers oriente le fabricant de Firefox vers de nouvelles sources de revenus, à savoir la publicité.Dans son rapport financier consolidé pour 2021 et 2022, la Fondation Mozilla et ses filiales ont déclaré plus de 1,2 milliard de dollars d'actifs financiers, contre environ 1,1 milliard de dollars en 2021. Les redevances - en grande partie des redevances provenant des moteurs de recherche - sont tombées à 510 millions de dollars en 2022, contre près de 530 millions de dollars en 2021. Au cours de cette période, les recettes provenant des abonnements et de la publicité ont atteint environ 76 millions de dollars, contre environ 57 millions de dollars en 2021.Mozilla s’est toujours distinguée des autres entreprises technologiques en se positionnant comme un champion de l'Internet ouvert et des droits numériques. Contrairement aux géants comme Google et Facebook, qui monétisent les données de leurs utilisateurs, Mozilla a cherché à offrir une alternative respectueuse de la vie privée, à sensibiliser le public aux questions de sécurité en ligne, et à promouvoir des politiques publiques qui protègent les utilisateurs. La réduction de ses efforts dans la division de plaidoyer, pourtant au cœur de cet engagement, marque un tournant dans la mission de la fondation.Sources : communiqué de Mozilla, formulaire 990 de Mozilla Mozilla doit-elle privilégier sa survie économique même si cela implique de réduire son rôle dans la défense des droits numériques ? Pensez-vous qu'il est possible de maintenir un équilibre entre durabilité économique et engagement pour les droits des utilisateurs ?Est-il justifiable pour une organisation comme Mozilla de dépendre encore principalement d'accords commerciaux, comme celui avec Google ? Mozilla devrait-elle explorer d'autres modèles de financement, et si oui, lesquels ?Pensez-vous que la réduction des activités de la division de plaidoyer affaiblit Mozilla dans son rôle de défenseur d'un Internet libre et ouvert ? Quelles seraient les conséquences à long terme pour les utilisateurs et la société en général ?Que signifie pour vous un « Internet libre et ouvert » aujourd'hui ? Est-ce toujours une cause qui mérite d'être défendue, et par qui ?Quel rôle attendez-vous de Mozilla et des organisations similaires dans les débats publics sur la vie privée et la régulation numérique ? Croyez-vous que d'autres acteurs pourront combler le vide laissé par Mozilla dans ce domaine ?Mozilla devrait-elle s’engager dans davantage de collaborations avec d’autres organisations de défense des droits numériques ? Selon vous, ces alliances peuvent-elles compenser la disparition de sa division de plaidoyer ?Les utilisateurs de Firefox pourraient-ils contribuer plus activement au financement de Mozilla ? Seriez-vous prêt(e) à soutenir financièrement Mozilla pour qu’elle puisse continuer ses missions de défense des droits numériques ?En tant qu’utilisateur d’Internet, êtes-vous préoccupé par la diminution de la diversité d’acteurs dans le secteur des navigateurs ? En quoi cette réduction pourrait-elle affecter votre expérience de navigation et vos droits en ligne ?