Mozilla veut réinventer Firefox avec des fonctions centrées sur l'utilisateur

S'appuyer sur les leviers existant pour pouvoir renouer avec la croissance

L'IA comme un pilier de la renaissance de Firefox : une idée controversée

Je pense que le navigateur peut jouer un rôle très, très puissant ici ; un navigateur conçu pour votre choix et pour votre vie privée pourrait jouer un rôle très important, je pense, dans l'avenir de l'IA générative, en particulier dans un monde où il y a des modèles qui agissent en votre nom.



Comment avoir de la transparence sur ce qu'ils font et sur la manière dont ils font ces choix ? Comment avoir une bonne expérience autour de cela ? Nous essayons vraiment d'axer notre réflexion sur ce que sera l'expérience des utilisateurs de l'IA à l'avenir.



Les revenus de Mozilla restent dépendants de son partenariat avec Google

Si l'on réfléchit un instant à ce que le ministère de la Justice tente de faire, il essaie d'accroître la concurrence, n'est-ce pas ? En réalité, Mozilla est l'un des éléments de concurrence les plus puissants sur ce marché. Nous disposons en effet de notre propre moteur de navigation.



Nous disposons d'une technologie alternative. Nous sommes l'une de ces très rares technologies [où] nous sommes en quelque sorte une entreprise Big Tech, mais nous faisons de bonnes choses sur Internet, de sorte que nos motivations sont vraiment alignées dans ce travail.



Il faut donc imaginer que lorsqu'ils pèsent leurs décisions et leurs considérations, il ne serait pas du tout dans leur intérêt de mettre Mozilla dans une mauvaise situation, parce que cela diminuerait la concurrence, ce qui est l'objectif même de la réglementation.



Des salaires élevés pour les cadres alors que l'avenir de Firefox est incertain

Firefox est né sur les cendres de Netscape. Netscape, qui a dominé le marché au milieu des années 1990, a commencé par régresser après la publication d'Internet Explorer par Microsoft avant de complètement disparaître à la fin des années 2000. La première version de Firefox, publiée le 9 novembre 2004, a tout de suite attiré les fidèles de Netscape et les adeptes des logiciels libres et de Linux se sont tournés vers lui. Firefox est devenu très populaire au fils des ans.À l'été 2010, Firefox a atteint son point culminant avec 34,1 % du marché. Depuis lors, la situation n'a cessé de se dégrader. StatCounter rapporte que la part de marché de Firefox est tombée à 2,65 % en octobre 2024. Les raisons derrière cette descente aux enfers sont multiples, à savoir : la mauvaise gestion, les salaires élevés des cadres, la dépendance à l'égard du rival Google pour ses revenus, ainsi que toute une série d'échecs au cours de la dernière décennie.Lors d'une récente interview avec Frederic Lardinois de Techcrunch, Laura Chambers, PDG par intérim de Mozilla , a déclaré que l'entreprise s'efforce de renouer avec la croissance. Laura Chambers a succédé à Mitchell Baker à ce poste et a entamé au début de l'année 2024 une restructuration profonde de la société, avec la suppression en février d'une soixantaine d'emplois, soit en environ 5 % du personnel à l'époque, et le recentrage de l'activité sur Firefox.Laura Chambers a déclaré avoir débloqué « un paquet d'argent pour le développement des produits Firefox ». « Ce que j'aime dans Firefox, c'est qu'il offre aux utilisateurs un choix alternatif de navigateur véritablement conçu pour eux. Depuis le début, nous avons voulu créer un navigateur Web qui donne la priorité aux personnes plutôt qu'au profit, qui donne la priorité à la vie privée plutôt qu'à tout autre chose, et qui offre cette option, ce choix », a expliqué la PDG.Laura Chambers a déclaré que le cœur de métier de Mozilla est Firefox et que ce serait une erreur fatale d'oublier cela : « j'ai connu suffisamment d'endroits où les gens ont tendance à oublier le cœur de métier et à cesser d'y investir, parce qu'ils se laissent distraire par des choses brillantes ; et ils finissent par le regretter. Je suis très déterminée pour que ce ne soit pas ce que nous allons faire ici. Firefox est incroyablement important, et c'est notre cœur de métier ».Elle a ajouté : « nous y avons investi davantage cette année, en nous connectant à nos communautés, en proposant et en testant des fonctionnalités positives et en créant de bonnes expériences pour les utilisateurs. Cela a été une grande priorité pour moi et pour l'entreprise cette année, et cela se voit dans les résultats ».Laura Chambers a occupé des postes de direction chez PayPal, Skype, Airbnb et Willow Innovations. Elle a reconnu que Mozilla est retard sur plusieurs aspects dans le domaine des navigateurs, en reconnaissant notamment que la société n'a pas la distribution d'appareils qui profite à de nombreux concurrents de Firefox, en particulier sur mobile. Elle entend toutefois s'appuyer sur les leviers existants pour donner un nouvel élan à Firefox et renouer avec la croissance.Laura Chambers a déclaré que la loi sur les marchés numériques (Digital Marks Act - DMA) de l'Union européenne (qui signifie qu'Apple, par exemple, doit fournir un écran de choix de navigateur par défaut sur iOS) fonctionne. « Avec le DMA, même si la mise en œuvre n'a pas été exceptionnelle, nous constatons un réel changement. Lorsque les gens ont la possibilité de choisir Firefox, ils choisissent Firefox », a fait savoir la PDG de Mozilla lors de l'interview.Elle a ajouté : « sur le mobile, il se passe des choses intéressantes et prometteuses, car nous savons qu'une fois que les gens ont le choix entre Firefox et nous, ils nous choisissent. Parce que les fonctionnalités sont excellentes, le produit est excellent ». Pour donner un coup de fouet à cette croissance, Mozilla cherche à atteindre de nouveaux utilisateurs, plus jeunes. Mozilla aurait lancé un certain nombre de campagnes de marketing pour faire connaître Firefox.Laura Chambers affirme que Mozilla vise en particulier à ceux qui commencent seulement à faire leur premier choix de navigateur. Selon elle, le message de Mozilla sur la protection de la vie privée est particulièrement bien reçu par ces utilisateurs. « La protection de la vie privée est toujours d'actualité, n'est-ce pas ? C'est toujours le cas. Si vous demandez aux gens s'ils se soucient de la protection de la vie privée, ils répondent toujours par l'affirmative », a-t-elle déclaré.« Maintenant, est-ce qu'ils prennent des mesures en conséquence ? Pas toujours, mais les gens comprennent et apprécient les messages relatifs à la protection de la vie privée », a-t-elle poursuivi. Elle a ajouté que l'équipe continue à innover et à offrir aux utilisateurs les fonctionnalités qu'ils recherchent.La politique de restructuration lancée par Laura Chambers au début de l'année 2024 prévoit de réduire les investissements de Mozilla dans un certain nombre de produits, notamment son VPN, l'application Relay et la plateforme Online Footprint Scrubber. Mozilla fermera aussi « Hubs », un monde virtuel en 3D lancé en 2018, et réduira ses investissements dans son instance Mastodon "mozilla.social". Mozilla se concentrera à l'avenir sur son navigateur Web et l'IA.La vision de Mozilla en matière est encore floue, mais l'entreprise réfléchit à la manière dont l'IA peut modifier la façon dont les gens naviguent sur le Web. À ce propos, Mozilla cherche surtout à donner du choix aux internautes. Mozilla intègre déjà quelques petits modèles dans le navigateur, principalement autour de la traduction, mais avec Firefox 130, il a également introduit un modèle qui ajoute automatiquement le texte alt pour les images PDF, par exemple.Pour tous ces travaux sur les modèles d'IA, Mozilla prévoit de suivre les conseils de l'Open Source Initiative sur ce qui constitue un modèle open source. En effet, il y a actuellement une grande controverse autour des licences sous lesquelles sont publiés les grands modèles de langage dits « open source ». Les licences en question comportent de nombreuses restrictions et un certain nombre de critiques disent que « ces modèles d'IA sont loin d'être open source ».Laura Chambers pense toutefois qu'il faudra encore deux ou trois ans avant que l'IA n'ait une forte influence sur la manière dont les gens utiliseront leur navigateur. Toutefois, l'impact des défis liés à l'IA générative, en particulier le problème de l' hallucination des modèles , sur l'expérience des utilisateurs suscite des préoccupations. Une nouvelle étude d'OpenAI a révélé que même ses meilleurs modèles donnent de mauvaises réponses dans une très large proportion.La concurrence ne se porte pas forcément mieux. À l'heure actuelle, le problème de l'hallucination des modèles semble insoluble et l'IA continue de générer des informations fausses tout en les présentant comme étant des faits avérés. Dans son plan de restructuration, Mozilla a annoncé qu'il prévoit d'introduire à l'avenir « une IA digne de confiance » dans Firefox. Cela dit, l'on ignore ce que Laura Chambers et les siens entendent par « une IA digne de confiance ».Mozilla a commencé à élargir son portefeuille de produits ces dernières années, alors que Firefox est en perte de vitesse. Mozilla a été vivement critiqué pour cela, mais la direction affirme que la diversification du portefeuille de produits au-delà de Firefox est nécessaire pour assurer la survie à long terme de l'entreprise. Firefox fournit la grande majorité des revenus de Mozilla, ce qui signifie également que l'entreprise est essentiellement dépendante de Google.En effet, Google a conclu un accord avec Mozilla pour être le moteur de recherche par défaut de Firefox. Et cet accord représente une grande partie des revenus de Mozilla. Étant donné que le ministère américain de la Justice se penche désormais sur ces accords, notamment en raison de l'accord de plusieurs milliards de dollars conclu entre Google et Apple, Mozilla risque d'en pâtir. Laura Chambers n'a toutefois pas semblé trop préoccupée par cette question.Mozilla fait déjà face à d'importantes difficultés financières. Mozilla a annoncé début novembre 2024 qu'il va réduire ses effectifs de 30 % et « revoir » son approche en matière de défense des droits numériques. L'impact de la disparition de cet accord inquiète. Mais Laura Chambers a fait remarquer que le champ d'application de cette décision, qui devrait être rendue prochainement, concerne les États-Unis, alors que Mozilla est une organisation mondiale.Cette déclaration de Laura Chambers est très controversée dans la communauté. La position de Laura Chambers laisse suggérer que Mozilla ne dispose pas de plan de secours. Google est sous la menace d'un démantèlement et ces accords constituent l'un des principaux arguments mis en avant par le ministère américain de la Justice devant le tribunal. Une décision de justice rendue cet été a statué que le moteur de recherche de Google constitue un monopole illégal.Laura Chambers a déclaré que l'équipe a travaillé sur la planification de scénarios. Mozilla a cherché de nouvelles sources de revenus dans le but de réduire sa dépendance à l'égard de Google. Mais en fin de compte, c'est Firefox qui maintient l'organisation à flot, notamment après les récents scandales financiers. Il ne fait cependant aucun doute que le Web serait bien différent sans Firefox et sans le plaidoyer de Mozilla en faveur d'un écosystème Web ouvert.La gestion de Mozilla a été marquée ces dernières années par des scandales liés aux rémunérations élevées des cadres de l'entreprise. Par exemple, le rapport annuel Mozilla 2023 a révélé que la rémunération de l'ex-PDG Mitchell Baker a grimpé en flèche malgré les difficultés importantes rencontrées par Mozilla et la baisse continue de la part de marché de Firefox. Plus précisément, Mitchell Baker a touché une rémunération de 6 903 089 $ pour l'exercice 2022.Cela représente une augmentation de 1,3 million de dollars par rapport à sa rémunération de l'année 2021. L'ex-PDG de Mozilla avait empoché 5,6 millions de dollars en 2021. La rémunération de Mitchell Baker a augmenté alors même que les revenus de Mozilla ont légèrement chuté entre 2021 et 2022. Selon le rapport, les revenus de Mozilla sont passés de 600 millions de dollars en 2021 à 593 millions de dollars en 2022. Soit environ 7 millions de dollars de moins.Mitchell Baker s'était félicitée de ces résultats, mais elle s'est attiré les foudres de la communauté. Les critiques lui ont notamment reproché de n'avoir pas réussi à restructurer l'entreprise et à redonner un nouveau souffle à Firefox lorsqu'elle est arrivée à la tête de Mozilla en 2020. Par ailleurs, les critiques sont également sceptiques quant à la capacité de Laura Chambers à redresser convenablement l'entreprise et à insuffler une nouvelle dynamique à Firefox.Avec les récents licenciements, Mozilla a annoncé qu'il poursuivra sa mission de défense des droits numériques, même si son approche pourrait changer. En réduisant son effort de défense des droits numériques, Mozilla renoncerait à une part de son identité et de son impact dans les débats publics autour de la protection des données et de la vie privée, de la neutralité du net et de la transparence numérique. Des domaines dans lesquels Mozilla s'est fait connaître.De nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer cette décision, craignant que Mozilla ne se recentre désormais uniquement sur des produits, au détriment de son rôle d'acteur de changement dans la société numérique. Les dernières déclarations de Laura Chambers rendent encore la stratégie de Mozilla encore plus illisible. Mozilla a annoncé que Lara Chambers assurera l'intérim jusqu'à la fin de cette année, date à laquelle elle sera confirmée dans ce rôle ou remplacée.Mozilla Firefox et Safari d'Apple sont deux des rares navigateurs qui ne sont pas aujourd'hui des clones de Google Chrome. La plupart des concurrents de Firefox, y compris Microsoft Edge, sont tous basés sur le projet Chromium de Google Chrome. Les utilisateurs, notamment les développeurs, craignent la disparition de Firefox. 