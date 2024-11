Envoyé par Critique Envoyé par



Ne croyez pas une seule seconde le discours marketing de ces deux entreprises à l'agonie. Ce sont tous les deux des échecs qui essaient de gagner des utilisateurs avec n'importe quel sujet à la mode. Qwant prétendait être un champion de la vie privée, une technologie « french made », mais avec un moteur de recherche principalement basé sur Microsoft Bing.



Qwant faisait du lobbying avec Microsoft contre nos intérêts, et avec un patron aspirant autant de fonds publics que possible pour financer des bureaux de luxe et des voitures somptueuses.



La société s'est effondrée et a été vendue, mais ce n'est plus qu'un produit médiocre essayant de capitaliser sur une marque tachée et sur le fait d'être une alternative française/européenne.