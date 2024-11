Envoyé par Emily Lu, membre de l'équipe de Bluesky Envoyé par



La majorité des nouveaux utilisateurs de Bluesky viennent des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni. Nous constatons une augmentation des niveaux d'activité dans toutes les formes d'engagement : likes, follow, nouveaux comptes, etc.



Nous sommes ravis d'accueillir ces communautés sur Bluesky, qui vont des Swifties aux fans de sport en passant par les journalistes.



Les utilisateurs ont également fait part de leurs commentaires selon lesquels ils reçoivent plus d'engagements - et un engagement de meilleure qualité - sur Bluesky que sur d'autres plateformes, même s'ils ont initialement plus d'abonnés ailleurs.