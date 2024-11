Un contexte propice à l’expansion de Bluesky

Un modèle décentralisé : l’atout majeur de Bluesky

Des défis à venir pour Bluesky

Pourquoi pas Threads ou Mastodon (qui est aussi décentralisée) ?

La plateforme reste en revanche peu armée pour capter les parts de marché publicitaire

X et la gestion chaotique d'Elon Musk

Conclusion

Bluesky a gagné plus de 700 000 nouveaux utilisateurs au cours de la semaine dernière et compte désormais plus de 14,5 millions d'utilisateurs au total, a confirmé Rose Wang, directrice de l'exploitation de Bluesky. La « majorité » des nouveaux utilisateurs du réseau social décentralisé viennent des États-Unis, selon Wang. L'application est actuellement la deuxième application gratuite de réseautage social dans l'App Store américain, juste derrière Threads de Meta.Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk et son rebranding en tant que "X", de nombreux changements dans la gestion de la plateforme ont suscité des critiques. Les décisions controversées autour de la modération, des abonnements payants pour les fonctionnalités de base et de la publicité omniprésente ont poussé un nombre croissant d'utilisateurs à explorer d'autres réseaux sociaux. Dans ce contexte, Bluesky se présente comme une option séduisante.Bluesky, initialement lancé avec le soutien de Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, a attiré l'attention grâce à sa promesse d’un environnement décentralisé, axé sur la liberté d'expression tout en évitant les écueils d'une modération excessive. Cela répond à une demande de transparence et d’indépendance vis-à-vis des grandes entreprises tech, un besoin de plus en plus exprimé par les utilisateurs américains.Bluesky repose sur le protocole AT, conçu pour permettre aux utilisateurs de posséder leurs données et de contrôler leurs interactions. Contrairement à X, qui centralise tout sur une seule plateforme, le modèle de Bluesky aspire à créer une constellation de services interconnectés, où chaque utilisateur peut migrer ses informations d'une application à l'autre sans perte de données ou de réseau.Ce modèle attire particulièrement ceux qui recherchent une alternative à X, mais aussi un réseau où ils ne se sentent pas pris en otage par les changements abrupts de politiques de plateforme. Cette liberté, alliée à la promesse d’une communauté plus respectueuse, semble être l’une des principales raisons pour lesquelles tant de nouveaux utilisateurs se tournent vers Bluesky.Bluesky, malgré son succès fulgurant, devra cependant relever plusieurs défis pour transformer cette croissance rapide en un succès durable. Tout d'abord, la montée en charge exige une infrastructure technique solide et un financement à long terme. Ensuite, si le réseau social veut attirer une base d’utilisateurs encore plus large, il devra établir des standards de modération cohérents et éviter les erreurs qui ont aliéné des utilisateurs de X.Enfin, Bluesky devra démontrer que son modèle décentralisé peut effectivement offrir une expérience utilisateur à la fois sécurisée et dynamique. La prochaine étape pour Bluesky pourrait être d'élargir son influence à l’international, un défi ambitieux mais potentiellement décisif pour s'imposer comme une alternative crédible et pérenne dans l'écosystème des réseaux sociaux.À l'instar de X, Bluesky offre des fonctionnalités telles que les likes, les reposts, les citations, les listes, les messages directs, les outils de recherche et les profils d'utilisateurs, mais il améliore également les capacités de X à d'autres égards. En tant que réseau social décentralisé, les utilisateurs peuvent créer leurs propres instances (serveurs qui exécutent Bluesky et se connectent à d'autres via le protocole AT), personnaliser leurs flux, s'abonner à des services de modération tiers et créer et partager des « packs de démarrage » qui renvoient à des ensembles d'utilisateurs recommandés à suivre. Dans une prochaine mise à jour, Bluesky prévoit également d'ajouter la prise en charge de la vidéo, selon l'entreprise.Un autre facteur à prendre en compte est la manière dont l'approche de Bluesky en matière de contenu et de modération diffère de celle de Threads.Même lorsqu'il s'agissait de Twitter, X a longtemps été connu comme un foyer de nouvelles de dernière heure et de débats politiques. Threads a adopté une approche opposée, déclarant qu'il ne recommanderait pas par défaut des contenus politiques sur sa plateforme. Au lieu de cela, Threads veut se rendre acceptable pour les marques et les influenceurs, à l'instar d'Instagram, car elle a l'intention de se monétiser à terme par le biais de publicités.Threads, qui a récemment franchi la barre des 275 millions d'utilisateurs mensuels, est encore bien plus grand que Bluesky.La plateforme indépendante a connu une forte croissance ces dernières semaines (le 24 octobre, Bluesky a annoncé qu'elle comptait 13 millions d'utilisateurs). Après l'annonce récente par X de la possibilité pour les utilisateurs bloqués de voir les messages de la personne qui les a bloqués, par exemple, Bluesky a déclaré avoir ajouté 500 000 nouveaux utilisateurs en une journée.Les résultats de l'élection présidentielle américaine pourraient expliquer en partie le nouvel afflux d'utilisateurs de Bluesky. Il se peut que les gens cherchent à utiliser une plateforme qui n'appartient pas à Musk ou, comme certains fans de Taylor Swift, qu'ils recherchent une nouvelle plateforme à la suite d'une augmentation des discours haineux sur X.Bluesky devient également une application de plus en plus performante, avec l'ajout récent de fonctionnalités telles que les posts épinglés, la prise en charge de la publication de vidéos et la possibilité d'envoyer des messages privés, ce qui la rapproche de ce que l'on peut attendre de X. Elle permet également aux utilisateurs de créer et de sélectionner des flux à suivre, et permet de créer des packs de démarrage pour trouver rapidement des affiches qui vous sont déjà familières.Malgré ses nombreux avantages, Bluesky devra relever plusieurs défis pour maintenir sa croissance et sa popularité. La gestion de la modération du contenu dans un environnement décentralisé peut s’avérer complexe, nécessitant des outils et des politiques efficaces pour prévenir les abus et les comportements nuisibles. De plus, la plateforme devra continuer à innover et à s’adapter aux besoins changeants des utilisateurs pour rester compétitive face à d’autres alternatives émergentes.En outre, Bluesky, qui a levé 8 millions de dollars en juillet 2023, veut se distinguer du modèle tout publicitaire des autres plateformes sociales. Dotée d'un statut de « benefit corporation » (entreprise à mission), la société se refuse à commercialiser les données personnelles de ses utilisateurs. Elle a pour objectif de développer « un réseau social durable ».Elle se prive donc du marché de la publicité via lequel elle aurait pu capitaliser suite à l'exode massif de X.Pour générer ses revenus, Bluesky mise sur la vente de noms de domaine (rattaché à un nom d'utilisateur), ce qui par ailleurs pourrait intéresser des marques. L'organisation compte développer par la suite d'autres services payants. « Nous allons expérimenter différents services et stratégies », avait-t-elle annoncé en juillet 2023.Depuis son acquisition par Elon Musk, la plateforme Twitter – rebaptisée X – a suscité une avalanche de critiques, tant de la part de ses utilisateurs que de ses anciens employés. Les décisions controversées de Musk, souvent abruptes et mal accueillies, ont provoqué une crise de confiance au sein de la communauté qui avait longtemps considéré Twitter comme un pilier de la communication en ligne.En transformant Twitter en X, Elon Musk a entrepris des changements radicaux dans la structure et la gouvernance de la plateforme, souvent au détriment de la stabilité et de la convivialité de l’application. La suppression de certaines fonctionnalités gratuites, le déploiement de l’abonnement Twitter Blue (maintenant X Premium) et la mise en avant du contenu payant ont désorienté les utilisateurs habitués à une plateforme accessible. Pour beaucoup, ces modifications ont transformé X en un espace axé sur la monétisation plutôt que sur l’échange d’idées.Sous la direction de Musk, la modération sur X a pris une tournure problématique, avec des promesses de liberté d’expression étendue qui ont parfois ouvert la porte à la désinformation, aux discours haineux, et aux contenus controversés. La réduction drastique des équipes de modération et le relâchement des règles ont donné le sentiment que la plateforme était devenue moins sûre et plus propice aux abus. Cette situation a poussé certains utilisateurs à quitter X, craignant que l’espace soit devenu inapproprié pour les échanges respectueux.Elon Musk a également mis l’accent sur la rentabilité, multipliant les options payantes et les publicités, une stratégie qui a déplu aux utilisateurs. En transformant une bonne partie des fonctionnalités autrefois gratuites en options payantes, Musk a radicalement changé la nature de la plateforme. Cette quête de rentabilité a souvent semblé se faire sans prendre en compte les besoins et les attentes de la communauté. Résultat : une expérience utilisateur moins fluide et une frustration croissante parmi ceux qui avaient fait de Twitter un espace d’information et de partage.L'image de marque de Twitter, autrefois synonyme de fiabilité et d’accessibilité pour l’information en temps réel, a été gravement altérée par la gestion controversée de Musk. Les rebranding impulsifs, comme le passage au nom X et les modifications continues de l'interface, ont fait douter les utilisateurs de la stabilité à long terme de la plateforme. En conséquence, beaucoup de membres influents et de leaders d’opinion se sont tournés vers d’autres réseaux sociaux comme Mastodon, Threads ou Bluesky, en quête d'une alternative qui préserve l’intégrité des échanges en ligne.En somme, la gestion de X par Elon Musk a fait naître un climat de méfiance, de frustration, et un fort désir de renouveau. Ce contexte d’incertitude semble ainsi profiter à des plateformes émergentes, qui tirent parti de ce rejet pour proposer des modèles plus transparents, plus éthiques et plus orientés vers l’utilisateur.L'arrivée de 700 000 nouveaux utilisateurs en une semaine témoigne de l'attrait grandissant de Bluesky, particulièrement aux États-Unis. Face aux controverses et aux changements de politiques de X, ce réseau social fondé sur la décentralisation apparaît comme une bouffée d'air frais pour de nombreux utilisateurs en quête de renouveau et de contrôle. Reste à voir si Bluesky pourra capitaliser sur cette vague d’intérêt et s’imposer durablement dans un marché de plus en plus diversifié et exigeant.Sources : Bluesky , Rose WangAvez-vous déjà utilisé Bluesky ? Qu'en pensez-vous ?Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer la migration des utilisateurs américains de X vers Bluesky ?Elon Musk a souvent prôné la liberté d’expression comme pilier de X, mais où devrait-on placer les limites ? Une plateforme sociale peut-elle vraiment offrir une totale liberté d’expression sans conséquences négatives ?La réticence de Musk à maintenir des équipes de modération robustes met-elle en danger les utilisateurs ? Les réseaux sociaux ont-ils une responsabilité éthique vis-à-vis de la sécurité et de la modération de leurs contenus ?Le rebranding de Twitter en X était-il vraiment nécessaire ? En quoi cette transformation a-t-elle, selon vous, affecté la perception de la marque et la fidélité des utilisateurs ?