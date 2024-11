Threads poursuit sa croissance et passe le cap des 275 millions d'utilisateurs

Bluesky et Threads rivalisent pour attirer davantage d'utilisateurs de X

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a lancé Threads afin d'accueillir les utilisateurs mécontents des changements apportés par Elon Musk après avoir racheté Twitter. Le clone de Twitter développé par Meta a connu une croissance sans précédent, atteignant 100 millions d'utilisateurs en 5 jours. Sa croissance a considérablement ralenti depuis cet exploit, mais Threads connaît un afflux de nouveaux membres à la suite de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle.« Ces deux dernières semaines ont été très fructueuses pour Threads. Plus de 15 millions d'inscriptions pour le seul mois de novembre, et trois mois avec plus d'un million d'inscriptions par jour. Nous savons que nous avons encore beaucoup de travail à faire, et nos équipes travaillent dur pour apporter à cette communauté ce dont elle a besoin. Je vous remercie tous », a déclaré Adam Mosseri, le cadre de Meta qui dirige Threads et Instagram, dans un billet sur Threads.Quelques jours plus tôt, Adam Mosseri annonçait que le clone de Twitter développé par Meta a franchi la barre des 275 millions d'utilisateurs actifs mensuels (UAM) : « nous avons franchi le cap des 275 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur @Threads. Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés à aller aussi loin. Il reste encore beaucoup à faire et beaucoup de choses à réparer, mais cet endroit a quelque chose d'excitant ». Selon lui, cette croissance se poursuit.Les données d'AppFigures confirment ces chiffres. AppFigures a rapporté plus de 4,8 millions de téléchargements de l'application Threads pour iOS et de plus de 8,2 millions de téléchargements sur Android au cours des deux dernières semaines. Cela représente un peu plus de 13 millions d'utilisateurs, sans compter ceux qui se sont inscrits sur le Web par le biais d'un navigateur de bureau. Les utilisateurs proviennent principalement des États-Unis, du Brésil et de l'Inde.Adam Mosseri a ajouté que Threads ne demande plus aux nouveaux utilisateurs s'ils veulent suivre tous ceux qu'ils suivent déjà sur Instagram. « Nous avons effectué un test pendant un certain temps et il semble que les gens préfèrent en fait leur expérience s'ils construisent un graphique différent sur Threads que celui qu'ils avaient sur Instagram », précise-t-il. De plus, Adam Mosseri semble ouvert à l'idée d'explorer un système de messagerie direct spécifique à Threads. Bluesky aurait gagné plus de 700 000 nouveaux utilisateurs au cours de la semaine qui a suivi l'élection de Donald Trump. Selon les responsables de la plateforme, la majorité de ces nouveaux utilisateurs proviennent des États-Unis. L'application est actuellement la deuxième application gratuite de réseautage social dans l'App Store américain, juste derrière Threads de Meta. Les deux plateformes rivalisent pour séduire et attirer davantage d'utilisateurs de X (ex-Twitter).Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk et son changement de marque en X, de nombreux changements dans la gestion de la plateforme ont suscité des critiques. Les décisions controversées autour de la modération, des abonnements payants pour les fonctionnalités de base et de la publicité omniprésente ont poussé un nombre croissant d'utilisateurs à explorer d'autres plateformes. Dans ce contexte, Bluesky et Threads se présentent comme une option séduisante.Bluesky, initialement lancé avec le soutien de Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, a attiré l'attention grâce à sa promesse d’un environnement décentralisé, axé sur la liberté d'expression tout en évitant les écueils d'une modération excessive. Cela répond à une demande de transparence et d’indépendance vis-à-vis des Big Tech, un besoin de plus en plus exprimé par les utilisateurs américains. Threads vise également une plateforme décentralisée.Bien que Threads ne propose pas de publicités comme X et Instagram, la plateforme devrait bientôt être monétisée. Selon un rapport récent, l'équipe marketing d'Instagram envisage de placer quelques publicités sur Threads dès le mois de janvier 2025. Selon certains analystes, l'affichage de publicité sur Threads pourrait constituer un point de frictions entre Meta et les utilisateurs. (Le chiffre d'affaires de Meta est fortement dépendant de la publicité en ligne.)Depuis le jour de l'élection, X aurait perdu environ 115 000 utilisateurs, dont beaucoup ont fui vers des alternatives comme Threads et Bluesky. Cependant, malgré la concurrence croissante, l'engagement de X n'a pas été affecté négativement. Selon Similarweb, Threads compte 4,7 millions d'utilisateurs quotidiens, tandis que Bluesky en compte un peu moins d'un million. Tous deux sont loin derrière X, qui compte 36,7 millions d'utilisateurs actifs quotidiens.Toutefois, une partie du nombre d'utilisateurs quotidiens de X pourrait être constituée de bots. Bien qu'Elon Musk a promis d'éliminer les bots de la plateforme, il n'en est rien pour le moment. Selon un rapport du Financial Times, même les annonceurs qui ont évité X pendant un certain temps envisagent de revenir pour rester dans les petits papiers d'Elon Musk, qui a été choisi pour diriger le nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale de Donald Trump.Source : Adam Mosseri, le patron d'Instagram et de ThreadsQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la croissance rapide de Threads et de Bluesky ?La croissance de Threads et de Bluesky aura-t-elle un impact sur X (ex-Twitter) à long terme ?