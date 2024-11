La plateforme X d'Elon Musk fait face à nouvel exode des utilisateurs

Why the Guardian is no longer posting on X https://t.co/j4fRgzSYde — The Guardian (@guardian) November 13, 2024

l'acteur américain Mark Hamill a annoncé le lundi 18 novembre 2024 sur Bluesky qu'il est un "TwitterQuitter", bien que son compte X soit toujours actif et compte 4,9 millions d'abonnés ;



The Guardian, qui contrôle des dizaines de comptes sur X et compte environ 27 millions d'abonnés, a annoncé le 13 novembre son intention de cesser de s'engager sur la plateforme, citant ses inquiétudes concernant les « théories du complot d'extrême droite » et le racisme, et alléguant que l'élection présidentielle a confirmé que « X est une plateforme médiatique toxique et que son propriétaire, Elon Musk, a été en mesure d'utiliser son influence pour façonner le discours politique » ;



le journaliste Don Lemon, qui compte plus de 1,5 million abonnés sur X et qui est impliqué dans un procès contre Elon Musk et X, a publié le 13 novembre qu'il considérait l'entreprise comme un outil de « débat et de discussion », mais qu'il a décidé de la quitter après avoir pris connaissance des nouvelles conditions d'utilisation de X, qui n'autorisent les futures actions en justice contre la plateforme que par l'intermédiaire du tribunal de district des États-Unis pour le district nord du Texas (une stratégie qui, selon certains experts en droit, permettrait probablement à la société de rester entre les mains des tribunaux conservateurs du Texas) ;



l'auteur Stephen King, qui compte plus de 7 millions d'abonnés et s'est souvent engagé dans des débats avec Elon Musk ou des politiciens comme Ted Cruz et Marjorie Taylor Greene sur la plateforme, a publié sur son compte X le 14 novembre qu'il quittait la plateforme, qu'il utiliserait principalement les fils de Meta et qu'il avait essayé de rester, mais l'atmosphère est devenue trop toxique ;



le 10 novembre 2024, le réalisateur Guillermo del Toro a envoyé un message à ses quelque 2,4 millions d'abonnés, indiquant que son compte X resterait pratiquement inutilisé (il s'y connectera à l'occasion) et qu'il serait de plus en plus présent à BlueSky ;



l'actrice Jaime Lee Curtis, qui comptait plus de 745 000 abonnés sur X, a désactivé son compte le 13 novembre et a publié une prière sur Instagram avec une photo montrant le profil désactivé, mais elle n'a pas précisé les raisons exactes pour lesquelles elle a décidé de fermer son compte ;



le 14 novembre, la chanteuse Barbra Streisand a indiqué sur son compte X, qui est toujours actif à l'heure actuelle, que tous ses commentaires seront désormais publiés sur Bluesky, en ajoutant « #TwitterExodus » et un lien vers son nouveau profil Bluesky ;



le journal espagnol Vanguardia a déclaré qu'il préférait perdre des abonnés plutôt que de rester sur un « réseau de désinformation » ;



le 13 novembre, l'acteur Ben Stiller, qui est également toujours sur la plateforme de Elon Musk, a posté « Hello BlueSky » sur la plateforme naissante et a fait la promotion de son compte Bluesky sur X pour ses 5,3 millions d'abonnés, en disant plus tard : « je poste sur BlueSky... et s'il vous plaît, venez là aussi... » ;



d'autres célébrités ont récemment désactivé leur compte X ou indiqué qu'elles n'utiliseraient plus X : l'humoriste Andy Richter, la réalisatrice Lilly Wachowski, l'actrice Alyssa Milano, l'actrice Gabrielle Union, l'actrice Yvette Nicole Brown, l'acteur Alex Winter, la journaliste Joy-Ann Reid et l'acteur Matthew Lillard.

Les nouveaux déboires d'Elon Musk avec son site de médias sociaux

I'm leaving Twitter. Tried to stay, but the atmosphere has just become too toxic. Follow me on Threads, if you like. — Stephen King (@StephenKing) November 14, 2024

Bluesky profite de l'exode des utilisateurs de la plateforme d'Elon Musk

« Nous ne sommes pas contre les réseaux sociaux, nous demandons simplement l'application de la loi sur X », a déclaré le mardi 19 novembre 2024 à l'AFP François-Xavier Lefranc, président du conseil d'administration de Ouest-France. Il a précisé que « la décision a été prise de manière assez unanime en interne ». Ouest-France est le premier journal français à quitter X, mais le dernier d'une série de publications européennes à suspendre ses posts sur la plateforme.Plusieurs organes de presse ont commencé à quitter X, qui était autrefois l'un des favoris des médias mondiaux, mais qui est aujourd'hui accusé de permettre la diffusion de la désinformation sous la direction d'Elon Musk. Invoquant un climat « rude et extrême », le journal suédois de référence, le quotidien de gauche Dagens Nyheter (DN), est devenu vendredi dernier le troisième grand média à cesser de publier ses articles sur la plateforme de médias sociaux.The Guardian est l'une des dernières entreprises à avoir cessé de publier des messages sur X, anciennement Twitter, depuis le rachat de la plateforme par Elon Musk en 2022. La maison de mode de luxe Balenciaga et Best Buy ont également quitté X. D'autres entreprises telles que Disney, Android, Comcast et quelques autres ont été répertoriés comme ayant quitté X, mais publient encore régulièrement des messages. Voici une liste des départs récents :Selon un récent rapport de Wired, les fans de la chanteuse Taylor Swift quittent X après l'élection en raison de la propriété d'Elon Musk et du fait que la plateforme serait devenue un « paysage d'enfer ». Les raisons évoquées par les entreprises pour justifier ce dernier exode sont « la promotion de la haine sur le site » et « la nomination par le président élu Donald Trump d'Elon Musk à la tête du tout nouveau département de l'efficacité gouvernementale (DOGE) ».Les clubs sportifs ont également commencé à se détourner de la plateforme. Le club de football allemand Werder Bremen a rejoint un autre club de Bundesliga, St Pauli, en quittant X, citant une augmentation « incroyable des discours de haine » depuis que le rachat de la plateforme de médias sociaux par Elon Musk.Elon Musk a été une figure clé de la campagne présidentielle de Donald Trump et a continué à s'investir auprès du président élu, développant une influence démesurée et obtenant le rôle de chef du Department of Government Efficiency (DOGE). Elon Musk a acquis Twitter fin 2022 pour 44 milliards de dollars . Il est devenu une voix d'extrême droite controversée sur la plateforme. La plateforme a également commencé à s'orienter vers un public conservateur. Plusieurs annonceurs ont abandonné la plateforme en 2022 et 2023 en réaction aux activités antisémites qui s'y propageaient. Interrogé sur l'exode des annonceurs lors d'une interview en 2023, Elon Musk a interpellé le PDG de Disney, Bob Iger. Depuis la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk, NPR a également quitté la plateforme après que ses comptes ont été étiquetés comme « médias affiliés à l'État », bien que l'étiquetage ait été abandonné depuis.Un exode similaire de personnalités de premier plan s'est produit en 2022 après le rachat de la plateforme par Elon Musk. On peut citer notamment le départ de l'auteur John Green, de l'artiste des White Stripes Jack White, de Trent Reznor de Nine Inch Nails, de la comédienne et actrice Whoopi Goldberg, de la comédienne Shonda Rhimes et de la mannequin Gigi Hadid. Certains, comme John Green et Shonda Rhimes, sont revenus plus tard.Les estimations du cabinet d'études Sensor Tower montrent que X a diminué d'environ 27 % en termes d'utilisateurs actifs quotidiens sur l'application au cours des deux dernières années, mais qu'elle reste dominante ; le temps moyen passé sur la plateforme a augmenté de 32 % autour du jour de l'élection, par rapport aux 30 jours précédents. Les chiffres de Sensor Tower indiquent que la base d'utilisateurs de X a augmenté de 17 % par rapport à l'année dernière.Selon Similarweb, plus de 46 millions de personnes ont afflué sur X (un record pour la plateforme en 2024), et plus de 115 000 utilisateurs américains de X ont supprimé leur compte le lendemain de l'élection. Pendant ce temps, le trafic Web de Bluesky a atteint des millions de visites au moment de l'élection.Un grand nombre d'entreprises ont cessé de faire de la publicité sur X en raison de préoccupations liées à la sécurité de la marque et aux discours haineux. La liste comprend Apple, Disney, Paramount, Comcast, Warner Bros, IBM, Fox Sports, Axios, TechCrunch, 11:11 Media de Paris Hilton, Lionsgate et NBCUniversal. Bluesky est une plateforme de médias sociaux décentralisée qui offre de nombreuses fonctionnalités similaires à celles de X. Bluesky est l'un des bénéficiaires de l'exode des utilisateurs de X. Le 15 novembre 2024, la plateforme a annoncé avoir ajouté un million d'utilisateurs en l'espace de 24 heures. Mais ses 21 millions d'abonnés sont encore bien inférieurs à ceux de X, estimés à plusieurs centaines de millions. Threads de Meta profite également de l'occasion.Selon Emily Liu, porte-parole de Bluesky, plus de quatre millions d'utilisateurs se sont ajoutés depuis le 4 novembre 2024 en Amérique du Nord et en Grande-Bretagne. Bluesky n'est encore qu'une petite fraction de la taille de X, qui a déclaré en mars qu'il a atteint 250 millions d'utilisateurs quotidiens et compte 550 millions de visiteurs par mois. Il est néanmoins plus petit que Threads qui compte un peu plus de 275 millions d'utilisateurs mensuels.Vincent Berthier, responsable technologique de RSF (Reporters sans frontières), a déclaré à l'AFP : « il n'y a pas à proprement parler d'alternatives à ce que propose X aujourd'hui. Mais il faudra peut-être les inventer ». Il estime que les départs de X sont un symptôme de l'échec des démocraties à réguler les plateformes dans leur ensemble. « Musk peut représenter la face radicale de ce cauchemar informationnel. Mais le problème est bien plus profond », a-t-il déclaré.Selon de nombreux rapports, les problèmes de la plateforme sont devenus plus qu'évidents pour de nombreux utilisateurs depuis le rachat par Elon Musk, et surtout depuis qu'il a licencié 80 % de la main d'œuvre. Les rapports citent notamment les intox, la mise en avant des comptes d'extrême droite, la prolifération des bots...Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du nouvel exode des utilisateurs auquel la plateforme d'Elon est confrontée ?Que pensez-vous des raisons évoquées par le média français Ouest-France pour justifier son départ de X ?