OpenAI, créateur de ChatGPT, envisage de développer un navigateur web qui s'associerait à son chatbot et a discuté ou conclu des accords pour développer des fonctions de recherche en ligne

Fin octobre, OpenAI a officiellement lancé une fonctionnalité de recherche intégrée à ChatGPT , positionnant l'entreprise comme un concurrent direct de Google. Cette nouvelle fonctionnalité, baptisée ChatGPT Search, permet à l'IA de fournir des réponses rapides et actualisées en exploitant des sources web en temps réel.OpenAI espère que cette nouvelle fonctionnalité rationalisera la recherche sur le web en éliminant le besoin de recherches multiples et d'exploration de liens que les moteurs de recherche traditionnels requièrent parfois. Les utilisateurs peuvent poser des questions complémentaires, ChatGPT prenant en compte le contexte de l'ensemble de la conversation pour fournir des réponses.Récemment, OpenAI aurait envisagé de développer un navigateur web et des fonctions de recherche pour ses partenaires afin d'étendre son champ d'action. Le navigateur web potentiel serait associé au chatbot de l'entreprise, ChatGPT, tandis que les partenaires pour ses fonctions de recherche pourraient inclure une variété de sites web et d'applications de commerce électronique, selon The Information.Le développement d'un navigateur web stimulerait ChatGPT, qui est déjà le chatbot d'intelligence artificielle (IA) le plus populaire. Les partenariats avec des sites web et des applications pourraient améliorer les réponses de ChatGPT aux questions liées aux marchés qu'ils ciblent.L'IA modifie la manière dont les utilisateurs effectuent leurs recherches sur le web et leurs achats en ligne, en rendant l'expérience plus personnalisée et plus intuitive. En s'appuyant sur le traitement du langage naturel, l'apprentissage automatique et les données des utilisateurs, les outils de recherche IA peuvent comprendre en profondeur des requêtes complexes et fournir des résultats et des recommandations sur mesure.OpenAI avait déjà dévoilé la mise à jour de ChatGPT qui intègre des fonctionnalités de recherche sur le web qui pourraient défier les moteurs de recherche traditionnels en offrant aux utilisateurs des réponses directes avec des citations de sources. La nouvelle fonctionnalité, qui a été déployée dans un premier temps pour les abonnés de ChatGPT Plus et Team, permet aux utilisateurs de recevoir des informations actualisées sur tous les sujets, des prévisions météorologiques aux cours de la bourse.", a déclaré OpenAI lors de l'annonce de la fonctionnalité. "Le 8 octobre, la société et Hearst ont annoncé qu'ils avaient formé un partenariat de contenu qui permettra d'intégrer le contenu des journaux et des magazines nationaux de la société d'édition dans les produits d'IA générative d'OpenAI. Cette collaboration permettra aux utilisateurs de ChatGPT d'accéder au contenu des publications de Hearst, avec les citations appropriées et les liens directs qui leur donneront une transparence et un accès facile aux sources originales de Hearst.ChatGPT compte 250 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires, et 5 à 6 % des utilisateurs gratuits s'inscrivent au produit payant, a déclaré Sarah Friar, directrice financière d'OpenAI. Parallèlement, OpenAI s'efforce d'acquérir davantage de clients professionnels, et Sarah Friar a déclaré que l'entreprise était "Pendant ce temps, Google est confronté à un affaire antitrust qui pourrait voir la dissociation de son navigateur web Chrome et d'Android . Le ministère de la Justice américain accuse notamment Google d'avoir abusé de sa position dominante pour renforcer son contrôle sur le marché des recherches en ligne. Pour briser ce monopole, le DOJ a proposé la vente Chrome, séparant ainsi le navigateur du moteur de recherche, et obliger Google à "débundler" Android. Mais Google s'est opposé à la proposition. Le géant technologique avait déclaré : "". Ainsi, cette situation pourrait profiter à OpenAI.: The InformationPensez-vous que l'ajout de fonctionnalités de recherche en ligne à ChatGPT est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?