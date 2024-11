Google LLC est un géant technologique qui se concentre sur la publicité en ligne, la technologie des moteurs de recherche, le cloud computing, les logiciels informatiques, l'informatique quantique, le commerce électronique, l'électronique grand public et l'intelligence artificielle (IA). Notamment connu pour son moteur de recherche Google Search, la plupart des services proposés par Google occupent des positions dominantes sur le marché. Mais Google a fait également l'objet de critiques importantes sur des questions telles que la protection de la vie privée, l'évasion fiscale, la censure, la neutralité de la recherche, l'antitrust et l'abus de sa position de monopole.Récemment, Google aurait lancé une nouvelle fonctionnalité dans l'application Google, appelée "Annotation de page", qui éloigne les utilisateurs des sites web pour les diriger vers l'outil de recherche de la plateforme. Cette nouveauté a été repérée par Search Engine Roundtable, qui a indiqué que certains éléments des pages web sont désormais liés à Google Search, la plateforme "injectant des liens" vers d'autres sites. Cela éloigne les internautes du site d'origine et de l'outil de recherche, ce qui rend plus difficile le retour à la page précédente ou la recherche de ces informations.Cette mise à jour est la dernière d'une série de changements apportés récemment par Google, comme les "". Bien que l'entreprise ait probablement l'intention de faciliter la recherche pour son public, de nombreux détenteurs de sites web ne sont pas satisfaits de la mise en œuvre de ces changements. Un formulaire de désactivation a été créé pour ceux qui ne souhaitent pas que Google insère ses propres liens sur leur site, mais il est précisé que la désactivation peut prendre un certain temps. Selon le formulaire, la "".Ashwarya, de l'équipe d'assistance de Google Search, a publié une image partageant la mise à jour et a écrit dans les forums de Google Web Search : "La réception de cette nouvelle fonctionnalité auprès des utilisateurs reste à confirmer, mais elle montre la volonté de Google d'améliorer son service de recherche en ligne. En effet, depuis l'avènement de l'IA, de nombreux acteurs de l'industrie technologique pensent que l'IA générative a le potentiel de détruire Google. Le créateur de Gmail, Paul Buchheit, a même déclaré en janvier 2023 que ChatGPT pourrait dépasser Google en un an ou deux au maximum.Mais près de deux ans après cette prédiction, Google ne montre aucun signe de ralentissement malgré les rapports accablants selon lesquels la qualité de la recherche sur Google se dégrade rapidement. Selon certains experts, l'IA est susceptible de modifier fondamentalement la recherche en ligne telle que nous la connaissons, mais elle ne pourra pas remplacer les moteurs de recherche en raison de ses limites.: Search Engine RoundtablePensez-vous que cette fonctionnalité est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?