Les lacunes dans la qualité de la recherche [étaient] toutes basées sur des transformateurs. En interne, nous les appelons BERT [Bidirectional Encoder Representations from Transformers] et MUM [Multitask Unified Model] et vous savez que nous avons rendu la recherche multimodale, les améliorations de la qualité de la recherche.



Nous avons amélioré la compréhension linguistique de la recherche. C'est pourquoi nous avons construit des transformateurs dans l'entreprise. Si vous regardez les deux dernières années, nous avons, avec IA Overviews, Gemini est utilisé par plus d'un milliard d'utilisateurs rien que pour la recherche. J'ai l'impression que nous n'en sommes qu'au début.



L'information est l'essence même de l'humanité. Nous avons suivi une courbe en ce qui concerne l'information. Lorsque Facebook est apparu, les gens disposaient d'un tout nouveau moyen d'obtenir des informations. YouTube, Facebook... Je pourrais continuer ainsi longtemps.



Je pense que le problème avec beaucoup de ces constructions est qu'elles sont à somme nulle dans leur perspective inhérente. Ils donnent l'impression que les gens consomment l'information d'une certaine manière limitée et qu'ils la divisent. Mais ce n'est pas la réalité de ce que font les gens.



« La recherche elle-même continuera à changer profondément en 2025. Je pense que nous serons en mesure de répondre à des questions plus complexes que jamais. Je pense que vous serez surpris, même au début de 2025, par le type de nouvelles choses que la recherche peut faire par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui », a déclaré Sundar Pichai. Il fait cette déclaration lors de la conférence annuelle DealBook du New York Times qui a eu lieu cette semaine.Sundar Pichai a déclaré que l'entreprise a appliqué l'IA de la manière la plus agressive dans le domaine de la recherche. Il a déclaré que la nouvelle approche de Google en matière de recherche permettra à l'entreprise d'améliorer la compréhension linguistique et de corriger les lacunes dans la qualité de la recherche :La recherche en ligne a profondément changé depuis la montée en puissance de l'IA générative à la fin de l'année 2022, date à laquelle OpenAI a publié ChatGPT. En avril 2023, Sundar Pichai a déclaré que la recherche continuerait à évoluer de manière substantielle au cours de la prochaine décennie et, au début de cette année, il a déclaré que la recherche continuerait à évoluer vers « Search Generative Experience », le prédécesseur de la fonction AI Overviews.Aujourd'hui, l'entreprise semble se préparer à lancer une mise à jour majeure de Google Search pour faire face à la concurrence de Perplexity AI et d'OpenAI, qui travaille sur son propre moteur de recherche basé sur l'IA générative, SearchGPT.Dans un monde où l'on est inondé de contenus, Sundar Pichai a affirmé que la recherche sur Google va prendre encore plus de valeur. « Je pense que quelque chose comme la recherche prend encore plus de valeur. Dans un monde où l'on est inondé de contenus, on essaie de trouver des contenus dignes de confiance. Un contenu qui a du sens pour vous et que vous pouvez utiliser de manière fiable. Je pense qu'il prend de la valeur », a déclaré Sundar Pichai.Alors que la concurrence s'intensifie, Sundar Pichai est convaincu que « Google Search restera le choix principal des consommateurs en raison des possibilités qu'il offre en matière de diffusion et d'accès à l'information ». Il a laissé entendre que les nouveaux concurrents ne feraient pas mieux que Facebook en son temps :Sundar Pichai a également répondu au commentaire du PDG de Microsoft, Satya Nadella, qui avait déclaré en début d'année que Google aurait dû être « le vainqueur par défaut » de la course à l'IA. « J'adorerais faire une comparaison côte à côte entre les modèles de Microsoft et les nôtres », a déclaré Sundar Pichai. Seulement, il a ajouté que « Microsoft utilise les modèles de quelqu'un d'autre », faisant allusion au partenariat que Microsoft a conclu avec OpenAI.« Lorsque je regarde ce qui nous attend, je constate que nous sommes au tout début d'un changement profond. Je pense qu'il y a tellement d'innovations à venir. Nous nous sommes engagés à être à la pointe de la technologie dans ce domaine, et je pense que c'est le cas », a déclaré Sundar Pichai.OpenAI se positionne comme un concurrent direct de Google avec sa nouvelle fonctionnalité baptisée ChatGPT Search . L'entreprise affirme que les outils d'IA générative rendront la recherche en ligne plus efficace que jamais pour les utilisateurs. Par exemple, au lieu d'avoir à se frayer un chemin dans une mer d'URL, ils pourront simplement obtenir une réponse tirée de l'ensemble du Web. Ces réponses se présentent sous la forme de résumés prêts à l'emploi.Selon le cabinet d'études Gartner, d'ici 2026, le trafic Web provenant des moteurs de recherche diminuera de 25 % en raison des chatbots et autres agents virtuels basés sur l'IA. Ross Hudgens, PDG de l'entreprise américaine de conseil en référencement Siege Media, prédit une baisse de 10 à 20 % du trafic pour de nombreux éditeurs, et certains seront confrontés à une chute encore plus importante. « Certaines entreprises seront tuées », déclare Ross Hudgens.ChatGPT Search et d'autres nouveaux moteurs de recherche pilotés par l'IA, tels que Perplexity.ai, augmenteront probablement la concurrence. Mais affecteront-ils la domination de Google sur le marché de la recherche ? Même Google Search et Bing de Microsoft font le pari que l'IA est l'avenir de la recherche. Cependant, de nombreux critiques affirment que l'IA générative n'est pas en mesure de supplanter Google Search, principalement en raison de ses limites.Amit Mehta, le juge qui a statué cette année que Google est un monopole dans le cadre d'un procès intenté par le ministère américain de la Justice, s'est forgé sa propre opinion sur le fait que l'IA nous éloigne de la recherche sur Google. « L'IA pourrait un jour modifier fondamentalement la recherche, mais pas dans l'immédiat », a-t-il déclaré. Ravi Sen, professeur associé en gestion de l'information et des opérations à l'université A&M du Texas, a un autre avis.Ravi Sen affirme que les utilisateurs pourront gagner du temps et de l'énergie en lisant la réponse générée par l'IA à leur requête. En d'autres termes, l'IA générative permettrait à l'utilisateur de contourner tous les liens payants et les efforts coûteux déployés par les sites Web pour améliorer leurs scores de référencement, les rendant ainsi inutiles. Ce qui pourrait avoir un impact considérable sur ce secteur d'activité.Lorsque les utilisateurs commenceront à ignorer les listes de résultats sponsorisés et éditoriaux, cela aura un impact négatif sur les revenus des consultants en référencement, des consultants en marketing de moteurs de recherche et, en fin de compte, sur les résultats des moteurs de recherche eux-mêmes.L'industrie du référencement a généré 68,1 milliards de dollars dans le monde en 2022. On s'attendait à ce qu'il atteigne 129,6 milliards de dollars en 2030. Toutefois, ces projections ont été faites avant que l'émergence de l'IA générative, qui menace de rendre le secteur du référencement obsolète.Des messages sur les médias sociaux indiquent même que ChatGPT Search pourrait devenir le tueur de Google . Toutefois, l'essor des moteurs de recherche propulsés par l'IA suscite également quelques inquiétudes, comme l'opacité sur l'origine des informations, le risque de réponses « hallucinées » et les problèmes de droits d'auteur. Google a dû faire face à des critiques acerbes au début de l'année après les débuts catastrophiques de sa fonction « AI Overviews ».AI Overviews est censé proposer à l'utilisateur « une réponse courte et utile » basée sur les résultats de sa recherche. Mais la fonction a connu des débuts difficiles, ayant du mal à distinguer les affirmations satiriques de la réalité et proposant aux utilisateurs de mettre de la colle sur leur pizza. Une étude récente d'OpenAI révèle que même ses meilleurs modèles donnent de mauvaises réponses dans une très large proportion. Et la concurrence ne se porte pas mieux.En raison de ces difficultés, il n'est pas surprenant que l'IA générative n'ait pas encore transformé la recherche en ligne. Mais compte tenu des ressources mises à la disposition des chercheurs qui travaillent sur des modèles d'IA générative, on peut supposer que ces modèles finiront par s'améliorer, entraînant la mort de certains sous-secteurs comme celui du référencement. Cela dit, il est peu probable que l'IA évince la domination de Google dans un avenir proche.Lorsque l'on compare Google Search et la recherche basée sur IA, plusieurs facteurs doivent être pris en compte, notamment la précision, la vitesse et la capacité à comprendre les requêtes en langage naturel. En matière de précision, la recherche basée sur l'IA a le potentiel de fournir des résultats plus pertinents, car elle tente de comprendre l'intention derrière une requête. Elle n'y arrive pas toujours, ce qui peut donner lieu à des réponses erronées hallucinées.De l'autre côté, Google Search peut encore fournir des résultats plus précis pour des requêtes spécifiques en raison de son vaste index de sites Web. En matière de rapidité, Google Search est généralement plus rapide, car elle n'a pas besoin de traiter le sens d'une requête. La recherche basée sur l'IA , en revanche, peut prendre plus de temps parce qu'elle doit comprendre l'intention derrière la requête de l'utilisateur avant de fournir une réponse ou des résultats.Ce fonctionnement de l'IA générative induit une consommation énergétique importante. Selon un rapport publié cette année, les résumés de recherche fournis par l'IA consomment 10 fois plus d'énergie qu'une recherche normale sur Google. Chaque fois que vous effectuez une recherche comme « combien de cailloux dois-je manger » et que l'IA de Google vous répond « au moins un petit caillou par jour », vous consommez environ trois wattheures d'électricité.Cette information provient d'Alex de Vries, fondateur de Digiconomist, une société qui expose les conséquences involontaires des tendances numériques. La situation est telle que l'IA entraîne la surcharge des réseaux électriques et fait craindre une pénurie. L'IA est non seulement un gouffre financier, mais aussi un énorme gouffre à électricité . L'impact environnemental de l'IA générative suscite de profondes préoccupations.

Source : Sundar Pichai, PDG de Google et d'Alphabet