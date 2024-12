Envoyé par Mozilla Envoyé par

Pistage



La plupart des sites web importants suivent les habitudes de leurs visiteurs, puis vendent ou fournissent ces informations à d’autres sociétés. Ces informations peuvent être utilisées pour afficher des publicités, produits ou services spécifiquement ciblés pour vous. Firefox dispose d’une option Ne pas me pister qui vous permet de dire à chaque site que vous visitez, à leurs annonceurs et d’autres fournisseurs de contenu que vous ne voulez pas que votre comportement de navigation soit pisté.



La prise en compte de votre souhait de n’être pas suivi dans votre navigation résulte d’une démarche volontaire de la part des sites web — ils ne sont pas tenus de la respecter. Les sites web qui respectent votre souhait de ne pas être suivi devraient arrêter de vous pister sans autre formalité de votre part. L’activation de cette fonctionnalité n’affecte pas votre capacité à vous connecter à des sites web, et Firefox n’oublie pas non plus vos informations privées, telles que le contenu des paniers, des informations de localisation ou des informations de connexion.