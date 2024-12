Mozilla a dévoilé un nouveau logo et une nouvelle identité de marque



Au fur et à mesure que nos relations personnelles avec Internet ont évolué, Mozilla a fait de même, développant une capacité unique à répondre à ce moment et à aider les gens à reprendre le contrôle de leur vie numérique.



Depuis l'ouverture du code de son navigateur, il y a plus de 25 ans, la mission de Mozilla est restée la même : construire et soutenir la technologie dans l'intérêt du public, tout en suscitant plus d'innovation, plus de concurrence et plus de choix en ligne.



Que signifie ce changement de marque pour Mozilla et la communauté ?



Chronologie de l'évolution de la marque Mozilla



Mozilla n'est pas une marque technologique typique ; c'est une organisation pionnière et militante, tant dans sa mission que dans son approche. La nouvelle présence de la marque capture cette singularité, reflétant la stratégie rafraîchie de Mozilla pour reconquérir Internet.



Le système d'identité moderne et numérique a pour but de créer une véritable valeur de marque qui stimule l'innovation et l'acquisition et qui se démarque sur un marché encombré.



Des salaires élevés pour les cadres alors que l'avenir de Firefox est incertain

Les revenus de Mozilla restent dépendants de son partenariat avec Google

Mozilla a connu une année difficile jusqu'à présent, l'ajout de certaines fonctionnalités controversées ayant nui à sa réputation au sein de la communauté open source. L'avenir de Firefox est plus que jamais incertain . Pour ne rien arranger, une récente vague de licenciements a amené les gens à se demander si Mozilla n'avait pas oublié ses principes fondamentaux. Mozilla tente désormais d'aller de l'avant avec notamment une nouvelle identité de marque.Mozilla a dévoilé un nouveau logo et une nouvelle identité de marque dans le cadre d'un effort plus large de rebranding. Le nouveau design remplace le logo « Moz://a » par un mot-symbole plus traditionnel accompagné d'un symbole abstrait en forme de drapeau ressemblant à un « M ». Ce symbole reflète la mission principale de Mozilla, qui est de promouvoir un Internet ouvert et libre, en associant ses racines militantes à une nouvelle identité visuelle.La nouvelle identité de marque de Mozilla intègre une palette de couleurs audacieuses, principalement le noir et le vert, et introduit des éléments de conception d'inspiration rétro, tels que des graphiques de style ASCII et des références à l'esthétique des débuts d'Internet. En outre, une nouvelle mascotte, un dinosaure pixélisé, rend hommage au logo original T-Rex de Mozilla, offrant un clin d'œil ludique à son histoire tout en représentant sa vision de l'avenir.Mozilla souligne qu'il ne s'agit pas d'un simple changement de marque, mais d'une initiative qui jettera les bases des 25 prochaines années, en l'aidant à promouvoir les idéaux de la protection de la vie privée et de l'open source. À cette occasion, Mark Surman, président de Mozilla Corporation, a ajouté que :La typographie joue également un rôle important dans la refonte, avec des polices de caractères personnalisées qui concilient modernité et nostalgie. La nouvelle identité de marque comprend une police de caractères semi-slab personnalisée qui épelle Mozilla, suivie d'un drapeau tiré du « M » de son nom.Pour ce travail de changement de marque, les responsables de Mozilla ont fait appel à Jones Knowles Ritchie (JKR) pour les aider à réorganiser la marque et à mieux montrer ce qu'ils voulaient réaliser. JKR est bien connu pour son travail sur des marques comme Uber, Burger King, Chime et bien d'autres.Mark Surman a ajouté qu'ils manquaient des occasions d'entrer en contact avec des utilisateurs nouveaux et existants, et que même s'ils étaient à l'avant-garde de la protection de la vie privée et de l'open source, ils ne parvenaient pas à donner une image complète de ce qu'ils faisaient. Avec ce changement, Mozilla vise à se repositionner en tant que leader dans le domaine des droits numériques, de la défense de la vie privée et de l'innovation dans le secteur.La police de caractères utilisée dans le cadre de la refonte est présentée comme le successeur du Mozilla slab serif. Elle présente un espacement et un crénage normalisés d'un style à l'autre, ce qui lui confère un aspect très épuré. La nouvelle mascotte de Mozilla, un dinosaure qui peut rugir, sert de cri de ralliement à la cause de la société. Lisa Smith, directrice exécutive mondiale de la création chez JKR, a commenté ce changement de marque en ces termes :Cette vision va au-delà de son navigateur phare Firefox . Cependant, ce changement suscite des réactions mitigées dans la communauté. « Lorsque vous vous préoccupez de l'image de marque et que vous expliquez à votre public le caractère fabuleux de cette image, vous êtes par définition sur la mauvaise voie. Réparez et améliorez plutôt vos produits de base. Cela fait des années que nous attendons des onglets groupés sur Firefox mobile », a écrit un critique.« En l'absence d'un changement significatif de la mission, il me semble qu'il s'agit d'une mauvaise gestion fiscale », souligne un autre. D'autres trouvent que le nouveau logo de Mozilla est tout simplement « horrible ». « C'est tout simplement horrible. C'est trop compliqué et ça ne transmet rien. C'est tout simplement laid. Du temps perdu, de l'argent gaspillé. Revenez à l'ancien logo et concentrez plus d'efforts et de ressources sur Firefox », note un critique.Le premier logo était le Mozilla Dino (1998) de Shepard Fairey, qui présentait une tête de dinosaure rouge, symbolisant Mozilla comme une force avec laquelle il fallait compter dans le paysage Internet à l'époque. Le logo Moz://a moderne (2017) a remplacé le « ill » par « :// », utilisé dans les adresses Web.Le nouveau logo est un mélange d'une police de caractères personnalisée et d'un drapeau, qui a l'air plus soigné et épuré. Mais il faut attendre et voir où Mozilla, en tant qu'organisation, se dirige ensuite, car les récents événements ont érodé la confiance dans l'entreprise au sein de la communauté open source.La gestion de Mozilla a été marquée ces dernières années par des scandales liés aux rémunérations élevées des cadres de l'entreprise. Par exemple, le rapport annuel Mozilla 2023 a révélé que la rémunération de l'ex-PDG Mitchell Baker a grimpé en flèche malgré les difficultés importantes rencontrées par Mozilla et la baisse continue de la part de marché de Firefox. Plus précisément, Mitchell Baker a touché une rémunération de 6 903 089 $ pour l'exercice 2022.Cela représente une augmentation de 1,3 million de dollars par rapport à sa rémunération de l'année 2021. L'ex-PDG de Mozilla avait empoché 5,6 millions de dollars en 2021. La rémunération de Mitchell Baker a augmenté alors même que les revenus de Mozilla ont légèrement chuté entre 2021 et 2022. Selon le rapport, les revenus de Mozilla sont passés de 600 millions de dollars en 2021 à 593 millions de dollars en 2022. Soit environ 7 millions de dollars de moins.Mitchell Baker s'était félicitée de ces résultats, mais elle s'est attiré les foudres de la communauté. Les critiques lui ont reproché de n'avoir pas réussi à restructurer l'entreprise et à redonner un nouveau souffle à Firefox lorsqu'elle est arrivée à la tête de Mozilla en 2020. Les critiques sont également sceptiques quant à la capacité de la PDG par intérim, Laura Chambers, à redresser convenablement l'entreprise et à insuffler une nouvelle dynamique à Firefox.Avec les récents licenciements, Mozilla a annoncé qu'il poursuivra sa mission de défense des droits numériques, même si son approche pourrait changer. En réduisant son effort de défense des droits numériques, Mozilla renoncerait à une part de son identité et de son impact dans les débats publics autour de la protection des données et de la vie privée, de la neutralité du net et de la transparence numérique. Des domaines dans lesquels Mozilla s'est fait connaître.De nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer cette décision, craignant que Mozilla ne se recentre désormais uniquement sur des produits, au détriment de son rôle d'acteur de changement dans la société numérique. Les dernières déclarations de Laura Chambers rendent encore la stratégie de Mozilla encore plus illisible. Mozilla a annoncé que Lara Chambers assurera l'intérim jusqu'à la fin de cette année, date à laquelle elle sera confirmée dans ce rôle ou remplacée.Mozilla a commencé à élargir son portefeuille de produits ces dernières années, alors que Firefox est en perte de vitesse. Mozilla a été vivement critiqué pour cela, mais la direction affirme que la diversification du portefeuille de produits au-delà de Firefox est nécessaire pour assurer la survie à long terme de l'entreprise. Firefox fournit la grande majorité des revenus de Mozilla, ce qui signifie également que l'entreprise est essentiellement dépendante de Google.En effet, Google a conclu un accord avec Mozilla pour être le moteur de recherche par défaut de Firefox. Et cet accord représente une grande partie des revenus de Mozilla. Étant donné que le ministère américain de la Justice se penche désormais sur ces accords, notamment en raison de l'accord de plusieurs milliards de dollars conclu entre Google et Apple, Mozilla risque d'en pâtir. Laura Chambers n'a toutefois pas semblé trop préoccupée par cette question.Mozilla fait déjà face à d'importantes difficultés financières. Il a annoncé début novembre 2024 qu'il va réduire ses effectifs de 30 % et « revoir » son approche en matière de défense des droits numériques. L'impact de la disparition de cet accord inquiète. Toutefois, Laura Chambers a fait remarquer que le champ d'application de cette décision, qui devrait être rendue prochainement, concerne les États-Unis, alors que Mozilla est une organisation mondiale.Firefox et Safari d'Apple sont deux des rares navigateurs qui ne sont pas aujourd'hui des clones de Google Chrome. La plupart des concurrents de Firefox, y compris Microsoft Edge, sont tous basés sur le projet Chromium de Google Chrome. Les utilisateurs, notamment les développeurs, craignent la disparition de Firefox. Certains critiques affirment que la transition de Chrome vers le Manifest V3 est l'occasion pour Firefox de s'illustrer à nouveau.