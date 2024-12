Quelques-uns des défis que les moteurs de réponses posent à Google

ces outils d'IA mettent l'accent sur la fourniture de réponses précises et contextuelles avec des citations ;

ils privilégient la précision et la pertinence et ne sont pas influencés par des tiers, tels que les moteurs de recherche ou la publicité payante ;

ils donnent un résultat plus rationalisé avec un design minimaliste ;

ils fonctionnent avec des recherches de base gratuites et des options payantes si l'utilisateur souhaite plus de fonctionnalités.

Expérience utilisateur améliorée

Intégration de sources

Adaptabilité et innovation

Ces outils réussiront-ils à prendre des parts de marché à Google ?

Google applique l'IA de manière agressive à son moteur de recherche

Sundar Pichai, PDG de Google et d'Alphabet

Les lacunes dans la qualité de la recherche [étaient] toutes basées sur des transformateurs. En interne, nous les appelons BERT [Bidirectional Encoder Representations from Transformers] et MUM [Multitask Unified Model] et vous savez que nous avons rendu la recherche multimodale, les améliorations de la qualité de la recherche.



Nous avons amélioré la compréhension linguistique de la recherche. C'est pourquoi nous avons construit des transformateurs dans l'entreprise. Si vous regardez les deux dernières années, nous avons, avec IA Overviews, Gemini est utilisé par plus d'un milliard d'utilisateurs rien que pour la recherche. J'ai l'impression que nous n'en sommes qu'au début.



Les lacunes en matière de fiabilité et les problèmes d'hallucination de l'IA

La recherche basée sur l'IA consomme dix fois d'énergie

Conclusion

La domination de Google sur le marché des moteurs de recherche semble pour la première fois sérieusement menacée. Le lancement de ChatGPT par OpenAI fin novembre 2022 a déclenché une alerte rouge chez Google. La crainte de ChatGPT a obligé Google à rappeler ses cofondateurs Sergey Brin et Larry Page de la retraite pour l'aider à développer de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs du moteur de recherche.Outre la menace de l'IA, Google, filiale du groupe Alphabet, est également empêtré dans une affaire antitrust contre le ministère américain de la Justice (DOJ). Ce dernier a déjà fait part de son envie de démanteler Google après qu'un juge a déclaré que l'entreprise détient un monopole illégal sur les services de recherche générale et la publicité textuelle générale. Cette situation semble enhardir ses rivaux tels que Perplexity AI et OpenAI (avec ChatGPT Search ).En réponse à ces défis, Google a commencé à intégrer davantage de fonctions basées sur l'IA générative dans ses services, comme avec le lancement de Gemini 2.0, pour maintenir sa position dominante. Cependant, la concurrence accrue pourrait conduire à une évolution significative du paysage des moteurs de recherche à l'avenir, avec une focalisation accrue sur des «réponses directes et personnalisées » aux requêtes des utilisateurs.Perplexity AI a été lancée en août 2022 pour offrir une nouvelle expérience de recherche aux internautes, surfant sur la vague des critiques qui jugent Google vieillissant et en ruine. Et OpenAI vient de lancer ChatGPT Search dans le même ordre d'idée. Ils sont plus des moteurs de réponses que des moteurs de recherche.Ils sont conçus pour offrir une expérience plus conversationnelle que Google. Contrairement aux moteurs de recherche traditionnels, ils se concentrent sur la fourniture de réponses concises avec des citations, souvent tirées du Web en temps réel. Ils représentent une menace majeure pour la domination de Google : Perplexity AI et ChatGPT Search offrent des réponses directes et conversationnelles aux requêtes des utilisateurs, réduisant le besoin de naviguer à travers de multiples liens. Ce qui contraste avec le modèle traditionnel de Google, qui présente une liste de résultats que l'utilisateur doit explorer pour trouver l'information souhaitée.L'immédiateté et la pertinence des réponses fournies par des moteurs de réponses tels que Perplexity AI et ChatGPT Search peuvent attirer les utilisateurs en quête d'informations rapides et précises. Google est conscient de la menace et a ajouté une fonction similaire appelée AI Overviews à son propre moteur de recherche.Ces outils combinent des réponses générées par l'IA avec des liens vers des sources vérifiables, offrant ainsi une transparence accrue et permettant aux utilisateurs de vérifier l'exactitude des informations fournies. Cette approche peut renforcer la confiance des utilisateurs, un aspect essentiel dans le domaine de la recherche en ligne.La capacité de ces services à intégrer rapidement de nouvelles fonctionnalités, comme la recherche en temps réel ou l'analyse de documents internes, montre une flexibilité qui peut surpasser les mises à jour plus progressives de Google. Cette agilité leur permet de répondre efficacement aux besoins changeants des utilisateurs.La montée en puissance de ces outils a conduit certains observateurs à spéculer sur la possibilité qu'ils remplacent ou du moins concurrencent sérieusement Google. Bien que Google demeure dominant, l'émergence de ces alternatives pourrait fragmenter le marché de la recherche. Perplexity AI a triplé sa valorisation pour atteindre 9 milliards de dollars grâce à une levée de fonds de 500 millions de dollars, démontrant l'intérêt croissant pour son produit.En octobre, OpenAI a annoncé avoir levé 6,6 milliards de dollars pour une valorisation historique de 157 milliards de dollars. Cette croissance rapide pourrait inciter les annonceurs à explorer de nouvelles plateformes, ce qui représente une menace sérieuse pour le modèle publicitaire bien établi de Google. Dans le même temps, Google doit aussi faire face aux allégations du DOJ selon lesquelles il a monopolisé illégalement le marché de la publicité en ligne.Selon le cabinet d'études eMarketer, la part du marché américain de Google pour les annonces de recherche devrait passer sous la barre des 50 % l'année prochaine, pour la première fois depuis plus de dix ans. Evercore, qui a récemment interrogé plus de 1 300 personnes aux États-Unis, a constaté que 8 % des personnes interrogées choisissaient ChatGPT comme principal moteur de recherche, contre 1 % lors d'une précédente enquête en juin 2024.C'est peut-être le bon moment pour Perplexity AI et ChatGPT Search d'essayer de s'emparer d'une plus grande part du marché au détriment de Google. Perplexity AI a connu une croissance rapide, l'application Perplexity AI ayant été téléchargée plus de 2 millions de fois. Mais Perplexity AI est encore relativement petite par rapport à Google. Son chiffre d'affaires annualisé est d'environ 50 millions de dollars, contre environ 10 millions de dollars en mars.En 2023, Google Search a généré 175 milliards de dollars de revenus. Selon les informations fournies par Perplexity AI, son moteur de recherche, destiné aux consommateurs, reçoit environ 15 millions de requêtes par jour, contre plusieurs milliards de requêtes quotidiennes pour Google Search.Perplexity AI dispose d'une option gratuite et d'une option d'abonnement de 20 $ par mois, qui permet aux utilisateurs de choisir leur modèle d'IA préféré et de télécharger des fichiers à analyser, entre autres services. Il prévoit d'introduire de la publicité à côté de ses résultats de recherche.« La recherche elle-même continuera à changer profondément en 2025. Je pense que nous serons en mesure de répondre à des questions plus complexes que jamais. Je pense que vous serez surpris, même au début de 2025, par le type de nouvelles choses que la recherche peut faire par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui », a déclaré Sundar Pichai. Il fait cette déclaration lors de la conférence annuelle DealBook du New York Times qui a eu lieu récemment.Sundar Pichai a déclaré que l'entreprise a appliqué l'IA de la manière la plus agressive dans le domaine de la recherche. Il a déclaré que la nouvelle approche de Google en matière de recherche permettra à l'entreprise d'améliorer la compréhension linguistique et de corriger les lacunes dans la qualité de la recherche :La recherche en ligne a profondément changé depuis la montée en puissance de l'IA générative à la fin de l'année 2022, date à laquelle OpenAI a publié ChatGPT. En avril 2023, Sundar Pichai a déclaré que la recherche continuerait à évoluer de manière substantielle au cours de la prochaine décennie et, au début de cette année, il a déclaré que la recherche continuerait à évoluer vers « Search Generative Experience », le prédécesseur de la fonction AI Overviews.Aujourd'hui, l'entreprise semble se préparer à lancer une mise à jour majeure de Google Search pour faire face à la concurrence de Perplexity AI et d'OpenAI. La montée en puissance de l'IA se fait en dépit des controverses auxquelles sont confrontées les entreprises d'IA au sujet des données et les œuvres protégées par le droit d'auteur. Perplexity AI est accusé de plagiat et OpenAI fait l'objet de plusieurs actions en justice intentées par des auteurs et créateurs Des messages sur les médias sociaux indiquent même que ChatGPT Search pourrait devenir le tueur de Google. Toutefois, l'essor des moteurs de recherche propulsés par l'IA suscite également quelques inquiétudes, comme l'opacité sur l'origine des informations, le risque de réponses « hallucinées » et les problèmes de droits d'auteur. Google a dû faire face à des critiques acerbes au début de l'année après les débuts catastrophiques de sa fonction « AI Overviews ».AI Overviews est censé proposer à l'utilisateur « une réponse courte et utile » basée sur les résultats de sa recherche. Mais la fonction a connu des débuts difficiles, ayant du mal à distinguer les affirmations satiriques de la réalité et proposant aux utilisateurs de mettre de la colle sur leur pizza. Une étude récente d'OpenAI révèle que même ses meilleurs modèles donnent de mauvaises réponses dans une très large proportion. Et la concurrence ne se porte pas mieux.En raison de ces difficultés, il n'est pas surprenant que l'IA générative n'ait pas encore transformé la recherche en ligne. Mais compte tenu des ressources mises à la disposition des chercheurs qui travaillent sur des modèles d'IA générative, on peut supposer que ces modèles finiront par s'améliorer, entraînant la mort de certains sous-secteurs comme celui du référencement. Cela dit, il est peu probable que l'IA évince la domination de Google dans un avenir proche.Lorsque l'on compare Google Search et la recherche basée sur IA, plusieurs facteurs doivent être pris en compte, notamment la précision, la vitesse et la capacité à comprendre les requêtes en langage naturel. En matière de précision, la recherche basée sur l'IA a le potentiel de fournir des résultats plus pertinents, car elle tente de comprendre l'intention derrière une requête. Elle n'y arrive pas toujours, ce qui peut donner lieu à des réponses erronées hallucinées.De l'autre côté, Google Search peut encore fournir des résultats plus précis pour des requêtes spécifiques en raison de son vaste index de sites Web. En matière de rapidité, Google Search est généralement plus rapide, car elle n'a pas besoin de traiter le sens d'une requête. La recherche basée sur l'IA, en revanche, peut prendre plus de temps parce qu'elle doit comprendre l'intention derrière la requête de l'utilisateur avant de fournir une réponse ou des résultats.Ce fonctionnement de l'IA générative induit une consommation énergétique importante . Selon un rapport publié cette année, les résumés de recherche fournis par l'IA consomment 10 fois plus d'énergie qu'une recherche normale sur Google. Chaque fois que vous effectuez une recherche comme « combien de cailloux dois-je manger » et que l'IA de Google vous répond « au moins un petit caillou par jour », vous consommez environ trois wattheures d'électricité.Cette information provient d'Alex de Vries, fondateur de Digiconomist, une société qui expose les conséquences involontaires des tendances numériques. La situation est telle que l’IA entraîne la surcharge des réseaux électriques et fait craindre une pénurie. L'IA est non seulement un gouffre financier, mais aussi un énorme gouffre à électricité. L'impact environnemental de l'IA générative suscite de profondes préoccupations.En somme, les moteurs de réponses tels que Perplexity AI et ChatGPT Search fournissent des réponses succinctes et bien structurées à la requête de l'utilisateur. Mais ils peuvent être trop confiants et se tromper, avoir une vision étroite d'une seule approche et laisser peu de place à l'itération.Google, quant à lui, est décrit par certains critiques comme « un analyste junior affamé ». Ses recherches sont incroyablement exhaustives et ne laissent aucune place à l'improvisation. Mais il est souvent trop pressé de vous montrer son travail, plutôt que de vous donner la réponse.Les internautes utilisent les moteurs de recherche (ou moteurs de réponse) pour un nombre élevé de choses, de sorte que chaque approche correspond bien à des cas d'utilisation différents, pour l'instant. Chaque camp devrait améliorer à l'avenir leurs faiblesses respectives afin d'attirer davantage d'utilisateurs. Il sera particulièrement intéressant de voir comment Google y parvient en perturbant le moins possible son activité d'annonces de recherche.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la montée en puissance des moteurs de réponses tels que Perplexity AI et ChatGPT Search ?Google est-il toujours le meilleur moteur de recherches ou a-t-il été dépassé par Perplexity AI ou ChatGPT Search ?À quoi ressemblera l'avenir de la recherche en ligne selon vous ? Le marché va-t-il se fragmenter au détriment de Google ?