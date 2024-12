Envoyé par Google Envoyé par



Les internautes adoptent les expériences de télévision connectée (CTV), ce qui en fait l'un des canaux publicitaires dont la croissance est la plus rapide. Les entreprises qui font de la publicité sur la CTV doivent être en mesure d'entrer en contact avec des publics pertinents et de comprendre l'efficacité de leurs campagnes.



Alors que les gens et les ménages se tournent de plus en plus vers les plateformes de diffusion en direct, l'écosystème doit investir et développer des solutions efficaces et mesurables dans un environnement incroyablement fragmenté.