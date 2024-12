Un service sous-utilisé

Envoyé par X Envoyé par L'abonnement payant à X Premium offre des fonctionnalités supplémentaires* qui améliorent votre expérience. Trois formules sont disponibles : Basique, Premium et Premium+, chaque abonnement supérieur proposant plus de fonctionnalités que le précédent.



Basique : inclut les fonctionnalités Premium essentielles comme l'édition de posts, les posts plus longs et les téléchargements de vidéos plus longues, la priorisation des réponses, le formatage de texte, les dossiers de signets, les icônes d'application personnalisées et plus encore.



Premium : inclut toutes les fonctionnalités de l'abonnement Basique, plus une coche, la réduction du nombre de publicités, la possibilité de demander l'accès au partage des revenus publicitaires et aux Souscriptions de créateurs, une priorisation des réponses plus importante, la vérification d'identité, Media Studio et l'accès à Grok. L'accès à Grok est actuellement limité aux abonnés Premium et Premium+ de certains pays.



Premium+ : inclut toutes les fonctionnalités de l'abonnement Premium, avec des avantages supplémentaires comme l'absence de publicités dans les fils Pour vous et Abonnements, la priorisation des réponses la plus importante et les Articles.

Il y a 540 millions d'utilisateurs dans le monde sur X (anciennement Twitter)

La plateforme X comptait 541,56 millions d'utilisateurs actifs mensuels en 2023, soit une augmentation de 47 % par rapport à l'année précédente.

Il y a 237,8 millions d'utilisateurs actifs quotidiens sur X actuellement.

650 000 utilisateurs sont actuellement abonnés à X Premium.

Une augmentation des prix

Pourquoi X augmente-t-il ses prix ? La plateforme cite sa nouvelle expérience « sans publicité »

Envoyé par X Envoyé par

Sans publicité : X Premium+ est désormais totalement dépourvu de publicités, offrant ainsi une expérience de navigation ininterrompue. Cette amélioration significative se reflète dans la nouvelle tarification.

Plus de fonctionnalités : Avec l'entrée en vigueur de cette mise à jour aujourd'hui, les abonnés Premium+ bénéficieront d'une assistance plus prioritaire de la part de @Premium, d'un accès à de nouvelles fonctionnalités telles que Radar, et de limites plus élevées pour nos modèles Grok AI les plus avancés, ce qui vous permettra d'être toujours à la pointe de l'innovation. L'augmentation des prix nous permet d'investir davantage dans l'amélioration de Premium+ au fil du temps.

Soutenir les créateurs : Votre abonnement alimente désormais plus directement notre programme de création en constante évolution. Nous avons modifié notre modèle de partage des revenus pour récompenser la qualité du contenu et l'engagement plutôt que les seules vues publicitaires. Votre abonnement Premium+ contribue à ce nouveau système plus équitable dans lequel les revenus des créateurs sont liés à la valeur globale qu'ils apportent à X, et non aux impressions publicitaires. Pourquoi ce changement ?

Une hausse tarifaire sans justification apparente

Une déconnexion des attentes des utilisateurs

Le risque d’un effet boomerang

Conclusion

Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk et sa transformation en « X », la plateforme a tenté de monétiser ses services avec une agressivité croissante. Le service Premium, qui promet des fonctionnalités exclusives telles qu’une visibilité accrue et l’absence de publicité, n’a jamais véritablement réussi à séduire les utilisateurs. Beaucoup critiquent une offre jugée peu convaincante, surtout dans un contexte où l’expérience utilisateur globale semble s’être dégradée depuis les récents bouleversements (démission de modérateurs, changements algorithmiques, etc.).Les chiffres exacts d'abonnés au service Premium restent flous, mais les estimations suggèrent une adoption marginale. Pourquoi, alors, décider d’augmenter le prix d’un service que « personne n’utilise » ?Selon les statistiques publiées sur Famewall :En s'appuyant sur ces chiffres, moins de 1 % des utilisateurs de X sont abonnés à X Premium (un peu plus de 0,1 % des utilisateurs de X). Il convient de préciser que ces chiffres couvrent des années entières et vont jusqu'en 2023; il n'est donc pas exclu qu'il y ait une évolution dans le nombre d'utilisateurs de X dans le monde mais aussi le nombre d'abonnés à X Premium.X a considérablement augmenté le prix de son abonnement d'utilisateur de niveau supérieur dans plusieurs régions afin de soutenir les paiements des créateurs de la plateforme. L'augmentation pour Premium Plus est entrée en vigueur le 21 décembre selon X, faisant passer les prix aux États-Unis de 16 $ par mois à 22 $, ou de 168 $ à 229 $ pour les abonnements annuels.De nombreux pays européens comme la France, l'Allemagne et l'Espagne sont concernés par une augmentation similaire, faisant passer les prix mensuels de 16 € à 21 €. Les abonnés mensuels au Canada (qui paient actuellement 20 $), en Australie (26 $) et au Royaume-Uni (16 £) verront également leurs prix passer à 26 $, 35 $ et 17 £ respectivement. L'augmentation des tarifs s'applique immédiatement aux nouveaux abonnés, les utilisateurs existants bénéficiant d'une clause d'antériorité jusqu'au 20 janvier. L'abonnement de base de X n'est pas affecté.Les changements de prix pour les abonnés américains sont la plus forte augmentation introduite depuis qu'Elon Musk a acheté la plateforme de médias sociaux en 2022.X invoque trois raisons principales pour expliquer cette hausse des prix. La première est que le service est désormais « totalement dépourvu de publicité, offrant une expérience de navigation ininterrompue ». La deuxième est que son service d'abonnement haut de gamme comporte désormais davantage de fonctionnalités, notamment un support client plus prioritaire, sa nouvelle fonction Radar pour la recherche de tendances et Grok AI.La dernière raison invoquée par X pour justifier l'augmentation des prix est la volonté de soutenir les créateurs. Le géant des médias sociaux explique qu'il a « modifié son modèle de revenus pour récompenser la qualité du contenu et l'engagement plutôt que les seules vues publicitaires ». X utilise ses frais d'abonnement pour contribuer aux revenus des créateurs. Il est important de noter que l'abonnement de base de X n'est pas affecté par cette récente augmentation de prix et qu'il est toujours de 3 $ par mois.L’augmentation de près de 40 % pourrait s’expliquer par une tentative de compenser les pertes financières de la plateforme. Cependant, cette stratégie semble mal avisée. Les abonnés existants, déjà peu nombreux, risquent d’abandonner le service face à des tarifs jugés excessifs. Quant aux nouveaux utilisateurs, ils auront encore moins d’incitations à s’inscrire.Cette décision aurait pu être mieux accueillie si X avait introduit des fonctionnalités réellement innovantes ou amélioré la qualité du service pour justifier cette hausse. Or, ce n’est pas le cas. Les mêmes problèmes structurels persistent : des publicités envahissantes, une interface confuse, et une communauté d’utilisateurs divisée.Le principal problème semble être un décalage flagrant entre les priorités de la direction de X et celles de ses utilisateurs. Depuis le passage sous la houlette de Musk, X a multiplié les décisions controversées, de l’introduction de badges payants à la suppression de certaines fonctionnalités gratuites. Ces choix ont non seulement aliéné de nombreux utilisateurs fidèles, mais ils ont aussi échoué à attirer un public nouveau prêt à payer.En augmentant les prix de son service Premium Plus, X s’éloigne encore davantage de la réalité d’un marché où les consommateurs attendent des offres abordables et une valeur tangible en retour.Cette hausse des prix pourrait finalement avoir des conséquences inverses à celles escomptées. Dans un paysage numérique où des alternatives gratuites ou peu coûteuses comme Mastodon ou Threads gagnent en popularité, X risque de pousser encore plus d’utilisateurs à chercher ailleurs.La monétisation d’une plateforme ne peut fonctionner que si elle repose sur une base solide : la satisfaction des utilisateurs. Or, X semble avoir oublié cette règle élémentaire.X a connu de nombreuses péripéties au cours des deux dernières années. En 2022, elle a été rachetée par Elon Musk et l'année suivante, elle a été rebaptisée X. Après les élections américaines de 2024, de nombreux utilisateurs auraient quitté la plateforme en raison de ses nouvelles conditions d'utilisation et des récentes actions politiques de Musk aux États-Unis. Deux de ses concurrents, Bluesky et Threads, ont connu une croissance massive du nombre d'utilisateurs au cours des deux derniers mois.Sources : annonce de X Avez-vous déjà pris un abonnement sur X ou tout autre réseau social ? Si oui, pourquoi ? En avez-vous été satisfait ? Si non, pour quelle raison ? Qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis ?L'offre Premium Plus de X justifie-t-elle son nouveau tarif ? Quels avantages concrets devraient être ajoutés pour rendre ce service attractif ?Cette augmentation des prix reflète-t-elle une stratégie à court terme pour compenser les pertes, ou un positionnement à long terme pour redéfinir l'image de la plateforme ?Peut-on réellement monétiser une plateforme en difficulté sans risquer de perdre davantage d’utilisateurs ?Peut-on dire que le marché des abonnements premium pour les réseaux sociaux est saturé ou simplement mal exploité ?Les réseaux sociaux doivent-ils se concentrer davantage sur la publicité, sur les abonnements, ou sur des solutions hybrides pour rester viables financièrement ?