Le terme anglo-américain "" ("" en français) fait référence à un état d’éveil. Est qualifiée de woke une personne sensible aux injustices sociales et aux iniquités raciales. Mais le terme woke peut également fait référence à une auto-injonction ou à une éthique personnelle qu'on se fixe en se disant, par exemple : "".Elon Musk n'est pas du tout fan du mouvement woke. Cette position anti-woke a, par exemple, poussé le milliardaire à développer sa propre IA, car il estime que l'IA populaire d'OpenAI "ChatGPT" est "woke" . Le PDG de Twitter était frustré par les garde-fous de ChatGPT qui tendent à faire passer le chatbot d'IA pour un partisan de la gauche américaine. Depuis, Elon Musk a fondé xAI, sa propre société d'IA, et a lancé son IA anti-woke "".Récemment, cette position anti-woke a poussé le magnat de la technologie a exhorté les gens à ne pas donner d'argent à l'organisation à but non lucratif à l'origine de Wikipédia. Elon Musk a notamment expliqué que l'organisation a dépensé plus de 50 millions de dollars pour des initiatives en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI).Sur sa propre plateforme de médias sociaux X, anciennement Twitter, Musk a écrit : "". Ce tweet était une réponse à un message mis en ligne par le compte "", qui a partagé un diagramme à secteurs indiquant que 29 % du budget de Wikipédia pour 2023-2024 était consacré à des objectifs d'équité, de sécurité et d'inclusion.Selon le site web de la Fondation Wikipédia, l'organisation a pour objectif de dépenser 31,2 millions de dollars pour l'équité et 20,5 millions de dollars pour la sécurité et l'inclusion. 86,1 millions de dollars ont été consacrés à l'infrastructure et 39,2 millions de dollars à l'efficacité. L'organisation à but non lucratif a également déclaré : "".Selon un rapport de l'Institut Manhattan intitulé "", le site a une "".Larry Sanger, qui a joué un rôle crucial dans le lancement de Wikipédia en 2001 aux côtés de Jimmy Wales, a déclaré que "", arguant qu'il s'agit d'une armée de bénévoles de gauche qui suppriment les informations qui ne correspondent pas à leur agenda politique. Il a déclaré en 2021 que des "" supprimaient les contenus avec lesquels ils n'étaient pas d'accord, ajoutant : "Dans un autre tweet partagé par Elon Musk, un utilisateur a écrit : "Repostant le tweet, Elon Musk a ajouté : "".Fait intéressant concernant l'IA "Grok" d'Elon Musk : des rapports ont confirmé que le chatbot prétendument "anti-woke" s'est avéré à maintes reprises gadget et loufoque, partageant des infox et des vulgarités. Peu de temps après son lancement, Grok a même été pris en flagrant délit de plagiat du ChatGPT d'OpenAI, ce qu'Elon Musk a qualifié de "".Pensez-vous que ces déclarations d'Elon Musk sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?