La montée et la chute de Kekius Maximus

Un trader chanceux a gagné plus de 45 000 fois sa mise :



La société d'analyse de la blockchain Lookonchain a indiqué que le trader avait investi 0,017 éther (environ 66 $) pour acquérir 10,17 millions de mèmecoins Kekius Maximus (KEKIUS) le 14 décembre. Au cours des 18 jours suivants, le trader a vendu 2,81 millions de KEKIUS pour 60,3 Ether, soit 201 000 $, tout en conservant 7,37 millions de KEKIUS, d'une valeur d'environ 2,85 millions de dollars. Le profit total s'est élevé à 3,05 millions de dollars, selon la mise à jour de Lookonchain.



Dans le même ordre d'idées, Lookonchain a également révélé qu'un autre trader sous pseudonyme, connu sous le nom de rektdolphin.eth, avait fait preuve d'audace en échangeant la totalité de ses 62 milliards de jetons PEPE, soit près de 1,2 million de dollars, contre 4,23 millions de jetons KEKIUS. Cependant, l'investissement s'est retourné contre lui après que ses avoirs ont chuté à 290 000 dollars 12 heures plus tard.



Plusieurs memecoins liés à Kekius Maximus ont été lancés sur Solana à peu près au même moment

Blague ? Intention marketing cachée ? Test du marché ? Les analyses s'enchaînent

Cette volatilité rappelle les hausses et chutes spectaculaires de Dogecoin, un autre memecoin largement promu par Musk dans le passé

Elon Musk, le magnat de la technologie et PDG de Tesla, est reconnu pour ses interventions souvent imprévisibles sur les réseaux sociaux, notamment sur la plateforme X (anciennement Twitter). Le 31 décembre 2024, Musk a modifié son nom de profil et sa photo pour s’adapter à l’identité inspirée des mèmes, adoptant ainsi le personnage de Kekius Maximus. Le profil de Pepe the Frog le montre habillé en gladiateur, un clin d’œil que beaucoup associent au personnage de Maximus Decimus Meridius dans le film « Gladiator »Bien que Musk n’ait fourni aucune explication officielle, des rumeurs sur Internet ont relié le nom « Kekius » à la fois à « kek », un argot pour rire dans les cercles de jeu, et à Kek, une ancienne divinité égyptienne parfois représentée sous la forme d’une grenouille. Pour ajouter au mystère, certains observateurs de l’internet ont émis l’hypothèse que Musk pourrait avoir un compte alter ego sur X sous le nom « d'Adrian Dittmann ».Ce pseudonyme trouve également écho dans une autre facette de la personnalité de Musk : sa passion pour les jeux vidéo. Sous le nom de "Kekius Maximus", Musk a récemment atteint le 59rang mondial dans la ligue hardcore de Path of Exile (PoE), un jeu de rôle en ligne.Sur X, il a indiqué que son personnage atteindrait bientôt le niveau 80.Ce succès, bien que marginal dans l’ensemble de ses accomplissements, a été largement relayé par ses fans, consolidant son image de « roi des mèmes » :Le changement de pseudonyme d’Elon Musk peut sembler anodin pour les non-initiés, mais il a rapidement généré une onde de choc dans l’univers des cryptomonnaies. Un memecoin portant le même nom, Kekius Maximus, a vu sa valeur s’envoler dès que Musk a adopté ce pseudonyme. En quelques heures, ce token a atteint un sommet impressionnant.La valeur de l'action a été multipliée par plus de 30, passant d'une capitalisation boursière de 12 millions de dollars à plus de 380 millions de dollars à son apogée. Son prix est passé de 0.01 $ à 0.4 $, alimenté par l'activité d'Elon Musk sur les réseaux sociaux.Cependant, cette euphorie a été de courte durée. Lorsque Musk a décidé de revenir à son ancien pseudonyme, la valeur du memecoin a plongé de 75 % en un peu plus d'une heure. Ce mouvement brutal démontre une fois de plus l’effet disproportionné des actions de Musk sur les marchés.Pourtant, dans la foulée, une fièvre s’est emparée du monde des traders crypto. Comme à chaque épisode, il y a eu des gagnants et beaucoup de perdants :Les données d'Etherscan montrent que le memecoin KEKIUS a été créé le 13 décembre, qu'il s'est accumulé pour atteindre 11,4 millions de dollars le 31 décembre avant d'exploser à 380 millions de dollars à son apogée le 1janvier, selon CoinGecko. Cependant, la capitalisation boursière est tombée à 100,5 millions de dollars après que Musk a changé son nom de profil et sa photo en Elon Musk. Malgré la chute du prix, 25 974 investisseurs détiennent toujours les jetons ERC-20 KEKIUS, selon les données d'EtherScan.Musk a également posté des images générées par l'IA du dessin animé inspiré de Pepe la grenouille, prêt à se battre dans le célèbre Colisée de Rome.L'une de ses publications a été visionnée 48,2 millions de fois sur X, ce qui a encore accentué la hausse du memecoin KEKIUS à cette période.Plusieurs memecoins liés à Kekius Maximus ont été lancés sur Solana à peu près au même moment, mais n'ont pas réussi à attirer le même niveau d'attention des traders, selon les données de DEXScreener.Nombreux sont ceux qui se demandent ce qui pourrait avoir poussé Elon Musk à adopter ce nouveau surnom. Les spéculations vont bon train, certains y voyant une simple plaisanterie, tandis que d’autres imaginent des messages codées, certains pensent à une démarche marketing réfléchie.Les réactions à son changement de profil varient entre amusement, le choc et l'analyse critique. Certains ont décidé de « passer à l'action » en sautant sur les mèmes en "kek". Les partisans défendent l’esprit créatif d’Elon Musk, vantant son audace et son génie pour rester constamment au cœur de l’actualité. De l'autre côté du spectre, des opposants mettent en garde contre l’irresponsabilité de telles actions pouvant influencer les esprits et les finances.Elon Musk a fait chuter le prix du dogecoin en déclarant que la cryptomonnaie était une « arnaque ».Musk était l'invité du show télévisé Saturday Night Live (SNL) en mai 2021, une occasion pour le milliardaire d'aborder des sujets comme le dogecoin, Tesla, mais aussi SpaceX. Dans un sketch lors du SNL, Musk a joué le rôle d'un expert en cryptomonnaies portant un nœud papillon dans le segment Weekend Update de l'émission.À la question qui demandait ce qu'est le dogecoin, Musk a répondu : « C'est l'avenir de la monnaie. C'est un véhicule financier imparable qui va conquérir le monde ». Lorsqu'un membre de l'équipe de l'émission, Michael Che, a rétorqué : « Alors, c'est une arnaque ? », Musk a répondu : « Oui, c'est une arnaque », et a ri. Il s'agissait sans doute d'une blague de la part du milliardaire, car le PDG non conventionnel a publié de nombreux commentaires sur les cryptomonnaies sur Twitter dernièrement et a critiqué l'argent traditionnel pour avoir des taux d'intérêt réels négatifs.Cela dit, la blague a eu pour effet de plonger le coût du dogecoin d'environ 12 % par rapport à la fin de la journée du vendredi, à environ 0,53 $, après avoir atteint un niveau record le jeudi au-dessus de 0,73 $. Selon certains, cette baisse n'était que passagère et la croissance reprendrait lorsque les gens comprendront la blague de Musk ou lors de son prochain tweet. En effet, les tweets de Musk, et en général ses déclarations, sont pris un peu trop au « sérieux » par les médias et ses abonnés, la plupart d'entre eux donnant directement lieu à un article de presse ou ayant un effet direct sur la « chose » qui fait l'objet du tweet.Avec cette « astuce », il a contribué la hausse vertigineuse des coûts du bitcoin et du dogecoin, autrefois très peu populaire auprès des investisseurs. Cette année-là, depuis le début du mois d'avril, le dogecoin a connu une croissance sans précédent. En un mois, la valeur de la cryptomonnaie est passée de 0,05 dollar environ à 0,57 dollar. Le vendredi précédent son passage dans le show, la capitalisation du dogecoin avoisinait les 73 milliards de dollars. À titre de comparaison, c'était plus que celles de Renault, Bouygues, Carrefour, Véolia et la Société Générales réunies.Le PDG de Tesla, Elon Musk, a peut-être joué un rôle important dans l'ascension du dogecoin. Musk a périodiquement tweeté au sujet de la cryptomonnaie, et ces tweets sont fréquemment suivis par des hausses du prix du dogecoin. Par exemple, le 15 avril 2021, Musk a tweeté l’image ci-dessous, et juste derrière, le prix du dogecoin a triplé.Musk a indiqué que le dogecoin est sa cryptomonnaie préférée. En février 2021, il l'avait appelé « La crypto du peuple », ce qui aurait contribué à faire grimper son cours.Puis est venu le show télévisé et la blague d'Elon Musk qui a eu pour effet de plonger le coût du dogecoin d'environ 12 %.Keith Johnson se décrit comme un « citoyen américain s’étant fait escroquer par une fraude pyramidale autour du dogecoin montée par les accusés ». Il a demandé à ce que sa plainte, déposée auprès d’un tribunal new-yorkais, soit classifiée en recours collectif au nom d’investisseurs ayant encaissé des pertes en pariant sur le dogecoin depuis 2019.« Les accusés savaient depuis 2019 que Dogecoin n'avait aucune valeur mais ont promu Dogecoin pour tirer profit de ses échanges », indique la plainte . « Musk a utilisé son piédestal en tant qu'homme le plus riche du monde pour exploiter et manipuler le système pyramidal Dogecoin à des fins de profit, d'exposition et d'amusement ».La plainte regroupe également les commentaires de Warren Buffett, Bill Gates et d'autres remettant en question la valeur de la cryptomonnaie.Johnson réclame 86 milliards de dollars de dommages et intérêts, ce qui représentait la baisse de la valeur marchande de Dogecoin depuis mai 2021 jusqu'au moment de sa plainte, et voulait que ce montant soit triplé.Il inclut aussi deux entreprises dirigées par l’entrepreneur : le fabricant de véhicules électriques Tesla pour avoir accepté le dogecoin comme moyen de paiement pour certains produits dérivés, et la société spatiale SpaceX pour avoir baptisé un de ses satellites d’après le dogecoin.En effet, Elon Musk a annoncé en décembre 2021 que l’on pourrait acheter des véhicules Tesla en Dogecoin. Un mois plus tard, on pouvait effectivement acheter un quad pour enfant – électrique et signé Tesla – grâce au DOGE. Ou encore une boucle de ceinture, un sifflet et autres petits objets de merchandising. Le 27 mai 2022, Elon Musk en a remis une couche avec son entreprise aérospatiale; il a annoncé sur son compte Twitter que la boutique de SpaceX serait bientôt, elle aussi, ouverte aux paiements en Dogecoin en déclarant : « Les produits de merchandising de Tesla peuvent être achetés avec du DOGE, ce sera aussi bientôt le cas de ceux de SpaceX. »Sources : EtherScan , vidéo dans le texteQu'en pensez-vous ? Blague ? Intention marketing cachée ? Test du marché ? Autre chose ?Elon Musk devrait-il être tenu responsable des fluctuations qu’il provoque sur les marchés financiers, même si ses actions semblent humoristiques ou anodines ?La plateforme X devrait-elle imposer des limites ou des réglementations aux personnalités publiques concernant leur influence sur des actifs financiers comme les cryptomonnaies ? A-t-elle une responsabilité dans la régulation de ce type d’interaction, sachant les répercussions économiques potentielles ?Les mèmes, initialement créés pour divertir, sont-ils devenus trop politisés ou influents pour être simplement considérés comme de l’humour inoffensif ?Musk est-il un génie du marketing ou un provocateur imprudent ? Quels sont les impacts à long terme de son comportement sur sa réputation ?En adoptant des pseudonymes ou en participant à des blagues en ligne, Musk humanise-t-il son image ou la fragilise-t-il face aux critiques ?