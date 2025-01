Envoyé par Liz Sweeney Envoyé par



Il y a confusion : le récent article du Financial Times portait sur notre vision des personnages d'IA existant sur nos plateformes au fil du temps, et non sur l'annonce d'un nouveau produit. « Les comptes mentionnés proviennent d'un test que nous avons lancé à [Meta] Connect en 2023.



Ils étaient gérés par des humains et faisaient partie d'une première expérience que nous avons menée avec des personnages d'IA. Nous avons identifié le bogue qui empêchait les gens de bloquer ces IA et nous supprimons ces comptes pour résoudre le problème.