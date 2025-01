Meta met fin à la vérification des faits sur Facebook et Instagram pour rétablir la liberté d'expression avant le retour de Trump, et permet désormais de dire que les transgenres souffrent de maladie mentale

Meta se débarrasse de son programme controversé de vérification des faits

Nous allons nous débarrasser des vérificateurs de faits et les remplacer par des notes communautaires, similaires à X, en commençant par les États-Unis. Après l'élection de Trump en 2016, les médias traditionnels ont écrit sans arrêt que la désinformation était une menace pour la démocratie.



Nous avons essayé de bonne foi de répondre à ces préoccupations sans devenir les arbitres de la vérité. Mais les vérificateurs de faits ont tout simplement fait preuve de trop de partialité politique et ont détruit plus de confiance qu'ils n'en ont créée, en particulier aux États-Unis.



Meta affirme que les experts qui vérifient les faits ont leurs propres préjugés

la suppression de la formulation interdisant le contenu ciblant des personnes sur la base de leurs « caractéristiques protégées », qui comprennent la race, l'appartenance ethnique et l'identité de genre, lorsqu'elles sont combinées à des « allégations selon lesquelles elles sont porteuses du coronavirus ou l'ont propagé ». Sans cette disposition, il serait désormais permis d'accuser, par exemple, les Chinois d'être responsables de la pandémie de Covid-19 ;



un nouvel ajout semble faire de la place aux personnes qui souhaitent publier des messages expliquant, par exemple, que les femmes ne devraient pas être autorisées à servir dans l'armée ou que les hommes ne devraient pas être autorisés à enseigner les mathématiques en raison de leur sexe. Meta autorise désormais les contenus qui plaident en faveur de « limitations fondées sur le sexe pour les emplois dans l'armée, les forces de l'ordre et l'enseignement ». Nous autorisons également le même contenu basé sur l'orientation sexuelle, lorsque le contenu est basé sur des croyances religieuses ;



une autre mise à jour précise ce que Meta autorise dans les conversations sur l'exclusion sociale. Il est désormais précisé que « les gens utilisent parfois un langage excluant le sexe ou le genre lorsqu'ils discutent de l'accès à des espaces souvent limités par le sexe ou le genre, tels que l'accès aux toilettes, à des écoles spécifiques, à des rôles militaires, policiers ou enseignants spécifiques, ainsi qu'à des groupes de santé ou de soutien ». Auparavant, cette exclusion ne s'appliquait qu'aux discussions visant à limiter les groupes de santé et de soutien à un seul sexe ;



la politique de Meta en matière de conduite haineuse commençait auparavant par indiquer que les discours haineux pouvaient « promouvoir la violence hors ligne ». Cette phrase, qui figurait dans la politique depuis 2019, a été supprimée de la version mise à jour.



Meta s'attire les faveurs de Donald Trump et accuse l'Europe de censure

C'est pourquoi il a été si difficile au cours des quatre dernières années de faire pression sur le gouvernement américain pour qu'il censure les contenus. En s'en prenant aux États-Unis et à d'autres entreprises américaines, elle a encouragé d'autres gouvernements à aller encore plus loin. Mais nous avons maintenant l'opportunité de restaurer la liberté d'expression, et je suis impatient de la saisir.



Dans le cadre d'un certain nombre de changements radicaux qui modifieront considérablement la façon dont les posts, les vidéos et autres contenus sont modérés en ligne, Meta va ajuster ses politiques d'examen des contenus sur ses plateformes, en se débarrassant des vérificateurs des faits tiers . L'opérateur de Facebook, Instagram et Threads a récemment fait marche arrière en ce qui concerne la modération, et sa vérification des faits a toujours été controversée.« Il n'est pas normal que des choses puissent être dites à la télévision ou au Congrès, mais pas sur nos plateformes », a écrit Joel Kaplan, le nouveau responsable des affaires internationales de Meta, dans un billet de blogue décrivant les changements. Dans une vidéo d'accompagnement, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré que les règles que l'entreprise applique actuellement dans ces domaines sont « tout simplement déconnectées du discours dominant ».Meta va remplacer les vérificateurs de faits tiers par des « notes communautaires » générées par les utilisateurs, similaires à celles de X d'Elon Musk. Meta supprime également les restrictions sur les discours concernant des sujets tels que l'immigration, l'identité sexuelle et le genre, que Meta décrit comme des sujets fréquents de discours et de débats politiques. Meta affirme que la modération et la vérification des faits sont devenues des sujets trop politisés :Les vérificateurs de faits indépendants évaluent l'exactitude des articles et leur attribuent des notes telles que « faux », « altéré », « partiellement faux », « contexte manquant », « satire » et « vrai ». Meta ajoute des avis aux articles classés comme faux ou trompeurs et avertit les utilisateurs avant qu'ils n'essaient de partager le contenu ou s'ils l'ont déjà partagé par le passé. Lancé en 2016, le programme de la vérification des faits a toujours été très controversé.« Les gouvernements et les médias traditionnels ont poussé à censurer de plus en plus. Une grande partie de ce phénomène est clairement politique », a-t-il déclaré. Il a ajouté que « les récentes élections donnent l'impression d'un point de basculement culturel vers une nouvelle priorité accordée à l'expression ».Selon Meta, le programme de vérification des faits, qui sera bientôt abandonné, comprend plus de 90 organisations tierces qui évaluent les messages dans plus de 60 langues. Les vérificateurs de faits basés aux États-Unis comprennent AFP USA, Check Your Fact, Factcheck.org, Lead Stories, PolitiFact, Reuters Fact Check, etc.L'intention du programme de vérification des faits par des tiers était de faire en sorte que des experts indépendants donnent aux gens plus d'informations sur les choses qu'ils voient en ligne, en particulier les canulars viraux, afin qu'ils soient en mesure de juger par eux-mêmes ce qu'ils voient et lisent. Mais selon le responsable des affaires internationales de Meta, « les experts chargés de la vérification des faits ont également leurs propres préjugés et perspectives ».Joel Kaplan a ajouté que « le programme a fini par imposer des étiquettes intrusives et réduire la distribution de contenus que les gens considèrent comme des discours et des débats politiques légitimes ». Cette évolution a réduit la liberté d'expressions sur les plateformes de Meta. Joel Kaplan affirme que le système de notes communautaires permet à la communauté de décider quand les messages sont potentiellement trompeurs et nécessitent plus de contexte.Selon lui, à travers ce système, des personnes aux perspectives diverses décident quel type de contexte est utile pour les autres utilisateurs. « Tout comme sur X, les notes communautaires [sur les sites de Meta] devront faire l'objet d'un accord entre des personnes ayant des points de vue différents afin d'éviter les évaluations biaisées », a écrit Joel Kaplan. La fin de la vérification des faits par des tiers sera mise en œuvre aux États-Unis avant les autres pays.Mark Zuckerberg a déclaré que Meta déplacera également ses équipes internes de confiance et de sécurité et de modération de contenu hors de Californie. Meta a annoncé que l'équipe va s'installer au Texas. « Alors que nous nous efforçons de promouvoir la liberté d'expression, je pense que cela nous aidera à renforcer la confiance en faisant ce travail dans des endroits où il y a moins d'inquiétude quant à la partialité de nos équipes », a déclaré Mark Zuckerberg.Parallèlement à la suppression de la vérification des faits, l'entreprise a procédé à un certain nombre de mises à jour de ses Community Guidelines, un vaste ensemble de règles qui décrivent les types de contenus interdits sur les plateformes de Meta, notamment Instagram, Threads et Facebook. Il y a notamment :Conformément à la version précédente de sa politique, Meta continue d'interdire de qualifier les immigrants d'insectes, d'animaux, d'agents pathogènes ou d'« autres formes de vie sous-humaines », ainsi que d'alléguer qu'ils sont des criminels ou des personnes immorales. Par ailleurs, Mark Zuckerberg a annoncé que « Meta continuera à prendre très au sérieux les choses légitimement mauvaises » comme la drogue, le terrorisme et l'exploitation des enfants.Ces changements interviennent juste avant l'investiture du président élu Donald Trump. Les républicains ont reproché à Mark Zuckerberg et à Meta ce qu'ils considèrent comme une censure des voix de droite. Bien que Mark Zuckerberg rejette ces allégations, il semble reconnaître que la vérification des faits est allée trop loin. Il a déclaré dans sa vidéo : « les vérificateurs de faits ont été trop biaisés politiquement et ont détruit plus de confiance qu'ils n'en ont créée ».Joel Kaplan a déclaré : « ce qui a commencé comme un mouvement visant à être plus inclusif a de plus en plus été utilisé pour fermer les opinions et exclure les personnes ayant des idées différentes, et c'est allé trop loin ». Mark Zuckerberg a précisé que la nouvelle politique constitue un « compromis », notant que davantage de contenus préjudiciables apparaîtront sur la plateforme en raison des changements majeurs apportés à la modération des contenus.Mark Zuckerberg a déclaré que l'Europe a un nombre croissant de lois institutionnalisant la censure, que les pays d'Amérique latine ont des tribunaux secrets qui peuvent discrètement ordonner aux entreprises de retirer des choses et que la Chine a censuré des applications qui ne peuvent même pas fonctionner dans le pays. Il a déclaré que Meta a besoin du soutien du gouvernement américain pour s'opposer aux restrictions de contenu imposées par d'autres pays :Quelques heures avant l'annonce de ces changements, Meta a annoncé que Dana White, allié de Donald Trump et PDG de l'UFC, rejoindrait son conseil d'administration, ainsi que deux autres nouveaux directeurs. Meta a également déclaré qu'il ferait un don d'un million de dollars au fonds d'investiture de Donald Trump et que Mark Zuckerberg souhaitait jouer un « rôle actif » dans les discussions sur la politique technologique de la future administration Trump.Joel Kaplan a reconnu que l'annonce était directement liée au changement d'administration. « Nous avons constaté une forte pression sociétale et politique, qui allait dans le sens d'une plus grande modération des contenus, d'une plus grande censure, et nous avons une réelle opportunité. Maintenant, nous avons une nouvelle administration et un nouveau président qui sont de grands défenseurs de la liberté d'expression, et cela fait une différence », a-t-il déclaré.Lors d'une conférence de presse tenue le 7 janvier 2025 à Mar-a-Lago, Donald Trump a déclaré avoir regardé l'intervention de Joe Kaplan sur Fox. « J'ai regardé leur conférence de presse et j'ai trouvé que c'était une très bonne conférence de presse. Lors d'une conférence de presse tenue le 7 janvier 2025 à Mar-a-Lago, Donald Trump a déclaré avoir regardé l'intervention de Joe Kaplan sur Fox. « J'ai regardé leur conférence de presse et j'ai trouvé que c'était une très bonne conférence de presse. Je pense qu'ils ont, honnêtement, parcouru un long chemin. Meta, Facebook, je pense qu'ils ont parcouru un long chemin. Je l'ai regardée, l'homme était très impressionnant », a déclaré Donald Trump.