Encore beaucoup de mots et d'énergie dépensée pour une non nouvelle.Les faits... mais laissez moi rire, les hommes politiques et beaucoup de journalistes se torchent avec...Les faits c'est par exemple qu'on a refusé l'Europe par référendum. Plus de 10 ans plus tard on a des politiques et autres qui continuent à matraquer que c'était notre choix, que sans l'Europe on est mort. La même Europe qui signe un énième traité de libre échange alors que les agriculteurs Français disent que ce sera leur arrêt de mort.De toute façon que ce soit Meta, la télé et consorts c'est confiance minimum. Et déjà qui s'informe sur meta ? Le problème c'est pas de "fact checker" ou de faire des notes de communauté, c'est de se réconcilier avec le réel.