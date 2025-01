En avril 2024, le président américain Joe Biden a signé le projet de loi qui oblige l'entreprise chinoise ByteDance à vendre TikTok à une entreprise américaine sous peine d'interdiction aux États-Unis. ByteDance a décidé de contester la législation devant les tribunaux. En décembre 2024, après avoir perdu en cour d'appel, TikTok a demandé à la Cour suprême des États-Unis de bloquer temporairement la loi avant son entrée en vigueur le 19 janvier 2025 . Cependant il semble qu'on se dirige vers l'application de la loi.Entre temps, ByteDance semble pousser les utilisateurs de TikTok à télécharger Lemon8. Pour information, Lemon8 est un service de réseau social mobile de partage de photos et de vidéos, comme Pinterest ou Instagram, appartenant à Heliophilia Pte. Ltd, une société singapourienne liée à la société internet chinoise ByteDance. En novembre 2024, Lemon8 a commencé à être intégré à TikTok, permettant aux utilisateurs de lier leurs profils entre les deux services et de trouver leurs followers.La loi sur l'interdiction de TikTok s'applique à d'autres applications appartenant à ByteDance (y compris Lemon8), et il n'est donc pas certain que ce stratagème fonctionne. ByteDance espère probablement que les régulateurs se concentreront uniquement sur TikTok. ByteDance semble inclure des posts sponsorisés de Lemon8 partout sur TikTok dans le but de familiariser les utilisateurs avec l'offre et de les inciter à changer.Un rapport révèle des posts sponsorisés créés par des utilisateurs de TikTok encourageant les gens à changer de fournisseur. "Un autre message sponsorisé disait à ceux qui regardaient : "ByteDance a commencé à intégrer étroitement Lemon8 et TikTok en novembre 2024. TikTok a commencé à informer ses utilisateurs que l'application sœur Lemon8 serait alimentée par TikTok et que les noms d'utilisateur TikTok seraient également utilisés pour Lemon8. "", indique l'avis. "La base d'utilisateurs de Lemon8 est encore minuscule par rapport à la croissance colossale de TikTok depuis 2019, mais l'engagement sur l'application augmente. Lemon8 semble avoir une moyenne de plus d'un million d'utilisateurs actifs quotidiens de l'application depuis octobre 2024. C'est presque le double de ce qu'il était l'année précédente, lorsque TikTok a lancé l'application en tant que concurrent d'Instagram.Il est difficile de savoir dans quelle mesure les efforts déployés pour envoyer les utilisateurs de TikTok vers Lemon8 afin d'éviter l'interdiction se concrétiseront. En effet, la loi signée par le président Biden vise toutes les applications développées par ByteDance, et pas seulement TikTok. Si TikTok est le visage de l'interdiction parce qu'il s'agit de l'application la plus populaire de ByteDance, ByteDance possède d'autres applications sous son égide, notamment Lemon8, Gauth, SoundOn, CapCut et Hypic.De plus, il est interéssant de noter que selon un sondage en mai 2024, environ la moitié des adultes américains soutiennent une interdiction nationale de TikTok , invoquant des préoccupations liées à la vie privée et à la propagande chinoise. Le rapport révèle que les jeunes adultes sont les moins susceptibles de soutenir une interdiction, tandis que les personnes âgées de 35 ans et plus sont plus enclines à la soutenir.De plus, 55% des Américains croient que ByteDance utilise l’application pour influencer l’opinion publique aux États-Unis, et 46% pensent que le gouvernement chinois utilise TikTok pour espionner les Américains. Le sondage révèle également que si TikTok était interdit, 90% des adultes américains croient que les créateurs de contenu migreraient vers d’autres plateformes.Pensez-vous que cette tentative de TikTok est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?